Zehn Jahre nach Bruder: Domen Prevc gewinnt Vierschanzentournee

|

Domen Prevc hat zum ersten Mal in seiner Skisprung-Karriere die Vierschanzentournee gewonnen. Dem Slowenen gelang der Triumph genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter.

Domen Prevc

Domen Prevc macht's wie der große Bruder Peter und gewinnt die Vierschanzentournee. Dazu reicht Platz 2 in Bischofshofen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Felix Hoffmann auf Rang 6.

06.01.2026 | 1:02 min

Der Slowene Domen Prevc hat die 74. Vierschanzentournee gewonnen. Der 26-Jährige war mit einer komfortablen Führung in das Abschlussspringen der Tournee in Bischofshofen gegangen und brachte diese sicher ins Ziel. Prevc wurde Tages-Zweiter und sicherte sich erstmals in seiner Karriere den Gesamtsieg der Tournee - genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter. Somit steht erstmals ein Brüderpaar in der Siegerliste der Vierschanzentournee.

Das Podest in der Gesamtwertung hinter Prevc komplettierten die beiden Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher.

Hoffmann und Raimund in Top-Ten der Gesamtwertung

Bester Deutscher in Bischofshofen wurde der angeschlagene Felix Hoffmann als Zehnter - auch in der Gesamtwertung war der Thüringer als Sechster bester DSV-Adler. Philipp Raimund, ebenfalls angeschlagen, landete in Bischofshofen auf dem zwölften Platz und fiel in der Tournee-Wertung auf Rang acht zurück.

Vierschanzentournee-Sieger
:Domen Prevc, "Flug-Alchemist" mit speziellem Fußgelenk

Erster Geschwister-Sieg der Vierschanzentournee-Geschichte: Zehn Jahre nach Bruder Peter triumphiert Domen Prevc. Das sind die Geheimnisse des Überfliegers aus Slowenen.
von Lars Becker
mit Video1:02
Domen Prevc in der Hocke vor dem Pokal der Vierschanzentournee

Tournee-Sieg zehn Jahre nach älterem Bruder

Domen Prevc folgt damit den erfolgreichen Spuren seines älteren Bruders Peter Prevc, der die Tournee vor genau zehn Jahren gewann. Die Familie Prevc ist eine Skisprung-Dynastie, Domens Schwester Nika Prevc ist bei den Frauen ebenfalls derzeit das Maß aller Dinge.

Familie Prevc

Hinter dem Namen Prevc steckt eine ganze Skisprung-Dynastie - auf Erfolg programmiert. Ella Poulhalec hat die Skisprungfamilie besucht.

06.01.2025 | 6:26 min

Prevc dominierte seit erstem Springen

Prevc hatte die Tournee von Anfang an dominiert. Er gewann das Auftaktspringen in Oberstdorf, und legte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nach.

Domen Prevc (Slowenien) fliegt beim ersten Sprung der ersten Station der Vierschanzentournee am 29. Dezember 2025 in Oberstdorf, Deutschland.

Topfavorit Domen Prevc hat das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Felix Hoffmann belegte als bester Deutscher den dritten Platz, Philipp Raimund wurde Fünfter.

29.12.2025 | 2:44 min

Bei der dritten Station, dem Springen auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck, musste sich Prevc dem Japaner Ren Nikaido geschlagen geben. Damit war klar, dass Prevc den Golden Slam mit Siegen bei allen vier Springen nicht mehr erreichen konnte.

Ren Niakido am 04.01.26

Der Japaner Ren Nikaido springt auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck zum ersten Weltcupsieg - vor Tournee-Dominator Domen Prevc. Felix Hoffmann ist als Fünfter bester Deutscher.

04.01.2026 | 2:39 min

Doch den Gesamtsieg in der Tournee ließ sich der Slowene nicht mehr nehmen.

Vorjahres-Tourneegesamtsieger Daniel Tschofenig aus Österreich holte den Tagessieg in Bischofshofen. Dritter hinter Prevc wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Der slowenische Skispringer Domen Prevc befindet sich im Flug nach seinem Absprung beri der 74. Internationale Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen

Domen Prevc dominiert auch das zweite Tourneespringen und siegt mit großem Vorsprung. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen in Garmisch-Partenkirchen ein weiteres Mal.

01.01.2026 | 2:59 min

Quelle: ZDF, dpa
Über das Thema berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem ZDFheute am 06.01.206 ab 19:20 Uhr, ZDFheute vom 05.01.2026 um 19:20 Uhr und ZDF sportstudio live am 01.01.2026 und 04.01.2026.
