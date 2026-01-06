Zehn Jahre nach Bruder: Domen Prevc gewinnt Vierschanzentournee

Domen Prevc hat zum ersten Mal in seiner Skisprung-Karriere die Vierschanzentournee gewonnen. Dem Slowenen gelang der Triumph genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter.

Domen Prevc macht's wie der große Bruder Peter und gewinnt die Vierschanzentournee. Dazu reicht Platz 2 in Bischofshofen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Felix Hoffmann auf Rang 6. 06.01.2026 | 1:02 min

Der Slowene Domen Prevc hat die 74. Vierschanzentournee gewonnen. Der 26-Jährige war mit einer komfortablen Führung in das Abschlussspringen der Tournee in Bischofshofen gegangen und brachte diese sicher ins Ziel. Prevc wurde Tages-Zweiter und sicherte sich erstmals in seiner Karriere den Gesamtsieg der Tournee - genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter. Somit steht erstmals ein Brüderpaar in der Siegerliste der Vierschanzentournee.

Das Podest in der Gesamtwertung hinter Prevc komplettierten die beiden Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher.

Hoffmann und Raimund in Top-Ten der Gesamtwertung

Bester Deutscher in Bischofshofen wurde der angeschlagene Felix Hoffmann als Zehnter - auch in der Gesamtwertung war der Thüringer als Sechster bester DSV-Adler. Philipp Raimund, ebenfalls angeschlagen, landete in Bischofshofen auf dem zwölften Platz und fiel in der Tournee-Wertung auf Rang acht zurück.

Vierschanzentournee-Sieger : Domen Prevc, "Flug-Alchemist" mit speziellem Fußgelenk Erster Geschwister-Sieg der Vierschanzentournee-Geschichte: Zehn Jahre nach Bruder Peter triumphiert Domen Prevc. Das sind die Geheimnisse des Überfliegers aus Slowenen. von Lars Becker mit Video 1:02

Tournee-Sieg zehn Jahre nach älterem Bruder

Domen Prevc folgt damit den erfolgreichen Spuren seines älteren Bruders Peter Prevc, der die Tournee vor genau zehn Jahren gewann. Die Familie Prevc ist eine Skisprung-Dynastie, Domens Schwester Nika Prevc ist bei den Frauen ebenfalls derzeit das Maß aller Dinge.

Hinter dem Namen Prevc steckt eine ganze Skisprung-Dynastie - auf Erfolg programmiert. Ella Poulhalec hat die Skisprungfamilie besucht. 06.01.2025 | 6:26 min

Prevc dominierte seit erstem Springen

Prevc hatte die Tournee von Anfang an dominiert. Er gewann das Auftaktspringen in Oberstdorf, und legte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nach.

Topfavorit Domen Prevc hat das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Felix Hoffmann belegte als bester Deutscher den dritten Platz, Philipp Raimund wurde Fünfter. 29.12.2025 | 2:44 min

Bei der dritten Station, dem Springen auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck, musste sich Prevc dem Japaner Ren Nikaido geschlagen geben. Damit war klar, dass Prevc den Golden Slam mit Siegen bei allen vier Springen nicht mehr erreichen konnte.

Der Japaner Ren Nikaido springt auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck zum ersten Weltcupsieg - vor Tournee-Dominator Domen Prevc. Felix Hoffmann ist als Fünfter bester Deutscher. 04.01.2026 | 2:39 min

Doch den Gesamtsieg in der Tournee ließ sich der Slowene nicht mehr nehmen.

Vorjahres-Tourneegesamtsieger Daniel Tschofenig aus Österreich holte den Tagessieg in Bischofshofen. Dritter hinter Prevc wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Domen Prevc dominiert auch das zweite Tourneespringen und siegt mit großem Vorsprung. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen in Garmisch-Partenkirchen ein weiteres Mal. 01.01.2026 | 2:59 min

Quelle: ZDF, dpa