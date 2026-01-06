Zehn Jahre nach Bruder: Domen Prevc gewinnt Vierschanzentournee

Zehn Jahre nach Bruder Peter:Domen Prevc gewinnt erstmals Vierschanzentournee
Domen Prevc hat zum ersten Mal in seiner Skisprung-Karriere die Vierschanzentournee gewonnen. Dem Slowenen gelang der Triumph genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter.
Der Slowene Domen Prevc hat die 74. Vierschanzentournee gewonnen. Der 26-Jährige war mit einer komfortablen Führung in das Abschlussspringen der Tournee in Bischofshofen gegangen und brachte diese sicher ins Ziel. Prevc wurde Tages-Zweiter und sicherte sich erstmals in seiner Karriere den Gesamtsieg der Tournee - genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter. Somit steht erstmals ein Brüderpaar in der Siegerliste der Vierschanzentournee.
Das Podest in der Gesamtwertung hinter Prevc komplettierten die beiden Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher.
Hoffmann und Raimund in Top-Ten der Gesamtwertung
Bester Deutscher in Bischofshofen wurde der angeschlagene Felix Hoffmann als Zehnter - auch in der Gesamtwertung war der Thüringer als Sechster bester DSV-Adler. Philipp Raimund, ebenfalls angeschlagen, landete in Bischofshofen auf dem zwölften Platz und fiel in der Tournee-Wertung auf Rang acht zurück.
Tournee-Sieg zehn Jahre nach älterem Bruder
Domen Prevc folgt damit den erfolgreichen Spuren seines älteren Bruders Peter Prevc, der die Tournee vor genau zehn Jahren gewann. Die Familie Prevc ist eine Skisprung-Dynastie, Domens Schwester Nika Prevc ist bei den Frauen ebenfalls derzeit das Maß aller Dinge.
Prevc dominierte seit erstem Springen
Prevc hatte die Tournee von Anfang an dominiert. Er gewann das Auftaktspringen in Oberstdorf, und legte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nach.
Bei der dritten Station, dem Springen auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck, musste sich Prevc dem Japaner Ren Nikaido geschlagen geben. Damit war klar, dass Prevc den Golden Slam mit Siegen bei allen vier Springen nicht mehr erreichen konnte.
Doch den Gesamtsieg in der Tournee ließ sich der Slowene nicht mehr nehmen.
Vorjahres-Tourneegesamtsieger Daniel Tschofenig aus Österreich holte den Tagessieg in Bischofshofen. Dritter hinter Prevc wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan.
