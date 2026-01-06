Vierschanzentourneesieger Prevc: Der mit dem speziellen Fußgelenk

Erster Geschwister-Sieg der Vierschanzentournee-Geschichte: Zehn Jahre nach Bruder Peter triumphiert Domen Prevc. Das sind die Geheimnisse des Überfliegers aus Slowenen.

Domen Prevc macht's wie der große Bruder Peter und gewinnt die Vierschanzentournee. Dazu reicht Platz 2 in Bischofshofen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Felix Hoffmann auf Rang 6. 06.01.2026 | 1:02 min

Domen Prevc hat in diesen für ihn so grandiosen Tagen der 74. Vierschanzentournee immer wieder zurück an seine ersten Flüge als kleiner Bube gedacht. "Ich muss mich jetzt einfach daran erinnern, warum ich mit dem Skispringen angefangen habe. Du musst es einfach genießen, dich entspannen und es so machen, wie es ein Kind tun würde."

Die Skisprung-Familie Prevc

Domen Prevc kommt wohl aus der außergewöhnlichsten Skisprung-Familie, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Vier der fünf Geschwister aus dem slowenischen Kranj schafften es in die Weltspitze.

Die Skisprungfamilie Prevc feiert nun mit Nika und Domen wieder Siege um Siege. Das Erfolgsgeheimnis will Nika nicht verraten. Ihr Bruder schwört auf Konstanz. 24.10.2025 | 2:23 min

Domens kleine Schwester Nika (20) dominiert aktuell die Skisprung-Welt, hat den Frauen-Weltrekord auf 236 Meter geschraubt und zum Jahreswechsel die prestigeträchtige Two-Nights-Tour gewonnen. Cene Prevc (29) feierte seinen größten Erfolg mit Olympia-Silber im Team 2022 und trat wenig später zurück.

Peter Prevc, der Begründer der Saga

Der Begründer dieser hollywoodreifen Familien-Saga ist jedoch Peter Prevc (34). Er wurde Weltmeister und Olympiasieger, sprang als erster Mensch über 250 Meter und gewann die Vierschanzentournee 2016 vor dem heutigen ZDF-Experten Severin Freund.

Zehn Jahre später steht nun Domen Prevc als Sieger des Goldenen Adlers 2026 ganz oben und kassiert 100.000 Euro. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Skisprung-Grand-Slams, dass zwei Brüder dieses Kunststück geschafft haben.

Das Beste der Skisprung-Saison zum Schluss: Domen Prevc stellt in Planica mit 254,5 Metern einen neuen Skiflug-Weltrekord auf und wird Zweiter hinter Anze Lanisek und vor Andreas Wellinger. 30.03.2025 | 0:46 min

"Diese Geschichte hätten selbst Hollywood-Regisseure nur schwer erfinden können“, hat Domen Prevc dazu im vergangenen Winter auf Social Media geschrieben. Damals hatte er nach zwei Weltmeister-Titeln gerade den Skiflug-Weltrekord auf der Heimschanze in Planica auf 254,5 Meter geschraubt.

Toni Innauer schwärmt vom "Domenator"

Skisprung-"Professor" Toni Innauer hat Domen Prevc in diesen Tournee-Tagen treffend als Flug-Alchemisten bezeichnet. Der 26-Jährige "Domenator" hat nach vielen Rückschlägen und Stürzen die Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Sports wie kein Zweiter verstanden.

Domen Prevc hat nach jahrelangem, spektakulären Versuch und Irrtum den Stein der Weisen für das Unmögliche, für eine sichere Verknüpfung von wirkungsvollem Absprung und schnellem Tiefflug gefunden. „ Toni Innauer, ehemaliger ZDF-Skisprung-Experte

Dabei hilft ihm neben seinem Mega-Fluggefühl seine außergewöhnliche Elastizität im Sprunggelenk. Prevc springt dazu schon seit Jahren mit offenen Skisprung-Schuhen, was ihm noch mehr Beweglichkeit nach dem Absprung verschafft.

Die Ski sind so am schnellsten in der idealen Flugposition, deshalb nimmt Prevc mehr Geschwindigkeit in den Flug mit und segelt oft am weitesten. Auf Plakaten an der Schanze wurde der "Domenator" als "Albtraum für die Schwerkraft" bezeichnet.

Der Vierschanzentournee-Sieg "wird dem Slowenen Domen Prevc nicht mehr zu nehmen sein", berichtet ZDF-Reporter Andreas Kürten. Felix Hoffmann habe noch eine "geringe Chance aufs Podium". 05.01.2026 | 2:32 min

Domen Prevc: Ego steht beim Skispringen im Weg

Der Rest hat vor allem damit etwas zu tun, was der Vater der ganzen Flug-Familie Prevc mitgegeben hat: Bodenständigkeit. "Papa hat immer gesagt, dass du ohne harte Arbeit gar nichts wirst", hatte Cene Prevc dazu gesagt.

Oder wie es Domen Prevc in diesen Tournee-Tagen gesagt hat: "Wenn der Moment kommt, wo du glaubst, alles zu wissen und du denkst, der Beste zu sein, muss Dir eins klar sein: Skispringen ist ein Sport, wo dir dein eigenes Ego im Weg steht, wenn du zu sehr daran denkst. Ich bleibe bescheiden und konzentriere mich auf das, was zu tun ist."

Nach dem Tournee-Triumph stehen in den nächsten Wochen der Weltmeistertitel im Skifliegen, Olympia-Gold und der Gesamtweltcup-Triumph auf der Liste von Domen Prevc. Alles Dinge - genau wie der Tourneesieg - , von denen der Flug-Alchemist schon als kleiner Bub geträumt hat.