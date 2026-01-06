Vierschanzentourneesieger Prevc: Der mit dem speziellen Fußgelenk

Vierschanzentournee-Sieger:Domen Prevc, "Flug-Alchemist" mit speziellem Fußgelenk
von Lars Becker
Erster Geschwister-Sieg der Vierschanzentournee-Geschichte: Zehn Jahre nach Bruder Peter triumphiert Domen Prevc. Das sind die Geheimnisse des Überfliegers aus Slowenen.
Domen Prevc hat in diesen für ihn so grandiosen Tagen der 74. Vierschanzentournee immer wieder zurück an seine ersten Flüge als kleiner Bube gedacht. "Ich muss mich jetzt einfach daran erinnern, warum ich mit dem Skispringen angefangen habe. Du musst es einfach genießen, dich entspannen und es so machen, wie es ein Kind tun würde."
Die Skisprung-Familie Prevc
Domen Prevc kommt wohl aus der außergewöhnlichsten Skisprung-Familie, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Vier der fünf Geschwister aus dem slowenischen Kranj schafften es in die Weltspitze.
Domens kleine Schwester Nika (20) dominiert aktuell die Skisprung-Welt, hat den Frauen-Weltrekord auf 236 Meter geschraubt und zum Jahreswechsel die prestigeträchtige Two-Nights-Tour gewonnen. Cene Prevc (29) feierte seinen größten Erfolg mit Olympia-Silber im Team 2022 und trat wenig später zurück.
Peter Prevc, der Begründer der Saga
Der Begründer dieser hollywoodreifen Familien-Saga ist jedoch Peter Prevc (34). Er wurde Weltmeister und Olympiasieger, sprang als erster Mensch über 250 Meter und gewann die Vierschanzentournee 2016 vor dem heutigen ZDF-Experten Severin Freund.
Zehn Jahre später steht nun Domen Prevc als Sieger des Goldenen Adlers 2026 ganz oben und kassiert 100.000 Euro. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Skisprung-Grand-Slams, dass zwei Brüder dieses Kunststück geschafft haben.
"Diese Geschichte hätten selbst Hollywood-Regisseure nur schwer erfinden können“, hat Domen Prevc dazu im vergangenen Winter auf Social Media geschrieben. Damals hatte er nach zwei Weltmeister-Titeln gerade den Skiflug-Weltrekord auf der Heimschanze in Planica auf 254,5 Meter geschraubt.
Toni Innauer schwärmt vom "Domenator"
Skisprung-"Professor" Toni Innauer hat Domen Prevc in diesen Tournee-Tagen treffend als Flug-Alchemisten bezeichnet. Der 26-Jährige "Domenator" hat nach vielen Rückschlägen und Stürzen die Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Sports wie kein Zweiter verstanden.
Dabei hilft ihm neben seinem Mega-Fluggefühl seine außergewöhnliche Elastizität im Sprunggelenk. Prevc springt dazu schon seit Jahren mit offenen Skisprung-Schuhen, was ihm noch mehr Beweglichkeit nach dem Absprung verschafft.
Die Ski sind so am schnellsten in der idealen Flugposition, deshalb nimmt Prevc mehr Geschwindigkeit in den Flug mit und segelt oft am weitesten. Auf Plakaten an der Schanze wurde der "Domenator" als "Albtraum für die Schwerkraft" bezeichnet.
Domen Prevc: Ego steht beim Skispringen im Weg
Der Rest hat vor allem damit etwas zu tun, was der Vater der ganzen Flug-Familie Prevc mitgegeben hat: Bodenständigkeit. "Papa hat immer gesagt, dass du ohne harte Arbeit gar nichts wirst", hatte Cene Prevc dazu gesagt.
Oder wie es Domen Prevc in diesen Tournee-Tagen gesagt hat: "Wenn der Moment kommt, wo du glaubst, alles zu wissen und du denkst, der Beste zu sein, muss Dir eins klar sein: Skispringen ist ein Sport, wo dir dein eigenes Ego im Weg steht, wenn du zu sehr daran denkst. Ich bleibe bescheiden und konzentriere mich auf das, was zu tun ist."
Nach dem Tournee-Triumph stehen in den nächsten Wochen der Weltmeistertitel im Skifliegen, Olympia-Gold und der Gesamtweltcup-Triumph auf der Liste von Domen Prevc. Alles Dinge - genau wie der Tourneesieg - , von denen der Flug-Alchemist schon als kleiner Bub geträumt hat.
Weltcup in Villach:Agnes Reisch springt erstmals aufs Podestvon Fabian MesebergVideo0:36
Vierschanzentournee in Innsbruck:Schockmoment für Hoffmann beim AnlaufVideo0:20
Vierschanzentournee:In Feierlaune: Irre Rutschpartie am Berg IselVideo0:10
Drittes Springen:Nikaido in Innsbruck vor Prevc, Hoffmann 5.von Eike PapsdorfVideo2:39
Zweites Springen:Prevc gewinnt in Garmisch-Partenkirchen, DSV-Duo starkvon Boris KramerVideo2:59
Erstes Springen:Prevc siegt in Oberstdorf, Hoffmann Drittervon Andreas HeckVideo2:44
Sport | Wintersport:Nika Prevc: Furchtlose Überfliegerinvon Ella PoulhalecVideo10:29
Ergebnisse, Kalender:Wintersport im Liveticker