Skispringen - Frauen: Nika Prevc übernimmt Weltcup-Führung

In Villach sichern sich die Skispringerinnen wichtige Weltcup-Punkte vor kleiner Kulisse. Nika Prevc springt an die Spitze der Gesamtwertung, Selina Freitag bestätigt ihre Form.

Nika Prevc

Nika Prevc hat in Villach ihren sechsten Saisonsieg gefeiert und erstmals in dieser Saison die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Glänzend präsentierte sich auch Selina Freitag.

05.01.2026 | 0:18 min

Die Familie Prevc prägt weiter das Skispringen der Frauen und Männer. Nika Prevc gewann den Weltcup im österreichischen Villach vor Lokalmatadorin Lisa Eder und der drittplatzierten Selina Freitag. Die 24-Jährige aus dem Erzgebirge landete nach 91 und 94 Metern. Für Freitag war es der dritte Podestplatz in Serie.

Prevc sprang auf der Normalschanze 94,5 und 94 Meter weit. Durch den Erfolg übernahm die 20-Jährige auch die Führung im Gesamtweltcup von der Japanerin Nozomi Maruyama. Bei den Männern liegt ihr Bruder Domen Prevc dort und bei der Vierschanzentournee vorne.

Katharina Schmid

Emotionales letztes Heimspringen für Skispringerin Katharina Schmid in Oberstdorf bei der Two Nights Tour. Selina Freitag wird Dritte und Tour-Zweite hinter Nika Prevc.

01.01.2026 | 0:53 min

Zweitbeste Deutsche wurde Agnes Reisch auf Rang neun. Katharina Schmid, die am Ende der Saison ihre Karriere beendet, landete auf dem zehnten Platz.

Trostlose Kulisse in Villach

Vier Tage nach dem Ende der gut besuchten Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf sprangen die Athletinnen vor recht trostloser Kulisse mit sehr wenigen Zuschauern. Ziemlich genau in einem Jahr soll das anders sein. Dann ist die Vierschanzentournee erstmals auch für Frauen geplant. Bei dem Event findet am 5. und 6. Januar traditionell das große Finale in Bischofshofen statt.

Die deutsche Skispringerin Selina Freitag jubelt bei der Two Nights Tour im Damenskispringen in Garmisch-Partenkirchen

Nächster Sieg für die Familie Prevc am Neujahrstag: Nika gewinnt die Gesamtwertung der Two-Nights-Tour, die Oberwiesenthalerin Selina Freitag wird Zweite.

01.01.2026 | 0:53 min

Knackpunkt für eine Frauen-Tournee war bisher das fehlende Flutlicht auf der dritten Station in Innsbruck. Das Land Tirol, der Bund, die Stadt und der Österreichische Skiverband einigten sich nun auf die Finanzierung einer Flutlichtanlage.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Das ZDF berichtete zu diesem Thema in der heute-Sendung vom 05.01.2026 um 19 Uhr.
