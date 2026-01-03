Vierschanzentournee: Hörl gewinnt Qualifikation, Hoffmann Fünfter

Vierschanzentournee - Innsbruck:Hoffmann Fünfter in Qualifikation, Hörl gewinnt
Felix Hoffmann hält bei der Vierschanzentournee die Form. In der Qualifikation fürs dritte Springen wird er Fünfter. Jan Hörl gewinnt, Domen Prevc landet auf Platz 30.
Domen Prevc hat bei der Vierschanzentournee zum ersten Mal geschwächelt. In der Qualifikation zum dritten Springen in Innsbruck landete er bei allerdings starkem Rückenwind mit 112 Metern auf Rang 30. Zuvor hatte der Slowene jede Qualifikation und jedes Springen bei dieser Tournee gewonnen.
Das deutsche Spitzenduo Felix Hoffmann und Philipp Raimund schaffte die Qualifikation in Innsbruck problemlos. Hoffmann (123 Meter) sprang auf Rang fünf, für Raimund (116,5 Meter) ging es auf Platz 17. In der Tournee-Gesamtwertung geht es für beide noch um einen Podestplatz.
Prevc in Innsbruck noch nie besser als Platz 9
Prevc liegt hier mit 619,8 Punkten umgerechnet rund 20 Meter vor Jan Hörl (584,8/Österreich) und Stephan Embacher (578,3). Hoffmann (573,2) und Raimund (566,6) folgen auf den Plätzen vier und sechs.
In Innsbruck ist Prevc noch nie über Platz neun hinausgekommen. Dank seiner Topform hat er dennoch beste Chancen, zehn Jahre nach seinem Bruder Peter den Goldadler zu gewinnen.
Zudem kann er den "Grand Slam" mit Siegen auf allen vier Schanzen schaffen, bislang ist dies nur Sven Hannawald (2001/02), dem Polen Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi aus Japan (2018/19) gelungen.
Pius Paschke (23.) und Karl Geiger (39.) lösten ihr Ticket für das Bergisel-Springen ebenso wie Andreas Wellinger. Er vermied das Aus um 0,1 Punkte und erreichte als 49. das Finale der besten 50 Athleten gerade so. In der Entscheidung am Sonntag, 13.30 Uhr (ZDF-Livestream), bekommt er es mit dem Quali-Sieger Jan Hörl zu tun.
Als Wellinger sprang, waren die Windbedingungen noch in Ordnung. "Wir sind extrem hart am Arbeiten, dass wir eine Lösung finden, dass es leichter wird. Der Fluss und die Leichtigkeit fehlen komplett. Das merke ich, sobald ich oben rausspringe. Ab da ist es nur noch ein Kampf", beschrieb Wellinger seine Flüge im ZDF.
Felix Hoffmann (5/Suhl) - Robin Pedersen (46/Norwegen)
Philipp Raimund (16/Oberstdorf) - Felix Trunz (35/Schweiz)
Pius Paschke (23/Kiefersfelden) - Gregor Deschwanden (28/Schweiz)
Karl Geiger (39/Oberstdorf) - Rok Oblak (12/Slowenien)
Andreas Wellinger (50/Ruhpolding) - Jan Hörl (1/Österreich)
