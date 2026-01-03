Vierschanzentournee: Hörl gewinnt Qualifikation, Hoffmann Fünfter

Felix Hoffmann hält bei der Vierschanzentournee die Form. In der Qualifikation fürs dritte Springen wird er Fünfter. Jan Hörl gewinnt, Domen Prevc landet auf Platz 30.

In der Gesamtwertung mit Sichtweite aufs Podest: Felix Hoffmann, Fünfter der Qualifikation. Quelle: dpa

Domen Prevc hat bei der Vierschanzentournee zum ersten Mal geschwächelt. In der Qualifikation zum dritten Springen in Innsbruck landete er bei allerdings starkem Rückenwind mit 112 Metern auf Rang 30. Zuvor hatte der Slowene jede Qualifikation und jedes Springen bei dieser Tournee gewonnen.

Vierschanzentournee: Qualifikation für das Springen in Innsbruck relive. Moderation: Lena Kesting. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund. 03.01.2026 | 81:07 min

Das deutsche Spitzenduo Felix Hoffmann und Philipp Raimund schaffte die Qualifikation in Innsbruck problemlos. Hoffmann (123 Meter) sprang auf Rang fünf, für Raimund (116,5 Meter) ging es auf Platz 17. In der Tournee-Gesamtwertung geht es für beide noch um einen Podestplatz.

Prevc in Innsbruck noch nie besser als Platz 9

Prevc liegt hier mit 619,8 Punkten umgerechnet rund 20 Meter vor Jan Hörl (584,8/Österreich) und Stephan Embacher (578,3). Hoffmann (573,2) und Raimund (566,6) folgen auf den Plätzen vier und sechs.

In Innsbruck ist Prevc noch nie über Platz neun hinausgekommen. Dank seiner Topform hat er dennoch beste Chancen, zehn Jahre nach seinem Bruder Peter den Goldadler zu gewinnen.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zieht ein Zwischenfazit der Vierschanzentournee. Mit Blick auf Olympia und die Skiflug-WM wartet noch jede Menge Arbeit. 02.01.2026 | 1:36 min

Zudem kann er den "Grand Slam" mit Siegen auf allen vier Schanzen schaffen, bislang ist dies nur Sven Hannawald (2001/02), dem Polen Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi aus Japan (2018/19) gelungen.

Pius Paschke (23.) und Karl Geiger (39.) lösten ihr Ticket für das Bergisel-Springen ebenso wie Andreas Wellinger. Er vermied das Aus um 0,1 Punkte und erreichte als 49. das Finale der besten 50 Athleten gerade so. In der Entscheidung am Sonntag, 13.30 Uhr (ZDF-Livestream), bekommt er es mit dem Quali-Sieger Jan Hörl zu tun.

Felix Hoffmann ist ein Spätstarter unter den Skispringern. Wie im letzten Jahr bei Pius Paschke ruhen die DSV-Hoffnungen diesmal auf dem 28-Jährigen. 02.01.2026 | 0:40 min

Als Wellinger sprang, waren die Windbedingungen noch in Ordnung. "Wir sind extrem hart am Arbeiten, dass wir eine Lösung finden, dass es leichter wird. Der Fluss und die Leichtigkeit fehlen komplett. Das merke ich, sobald ich oben rausspringe. Ab da ist es nur noch ein Kampf", beschrieb Wellinger seine Flüge im ZDF.

Die deutschen Duelle in Innsbruck Felix Hoffmann (5/Suhl) - Robin Pedersen (46/Norwegen)

Philipp Raimund (16/Oberstdorf) - Felix Trunz (35/Schweiz)

Pius Paschke (23/Kiefersfelden) - Gregor Deschwanden (28/Schweiz)

Karl Geiger (39/Oberstdorf) - Rok Oblak (12/Slowenien)

Andreas Wellinger (50/Ruhpolding) - Jan Hörl (1/Österreich)

Quelle: dpa, SID