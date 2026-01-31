"Technische Störung": Stromausfall in der Ukraine und Moldau

Weite Teil der Ukraine und Moldaus sind ohne Strom. In Kiew wurden der U-Bahn-Betrieb und die Wasserversorgung unterbrochen. Als Ursache gelten defekte Hochspannungsleitungen.

Die Menschen in der Ukraine erleben den härtesten Winter seit Kriegsbeginn. Die Temperaturen fallen nachts auf minus 20 bis minus 30 Grad. Wegen massiver Stromausfälle kann nicht geheizt werden. 31.01.2026 | 1:45 min

Großflächige Stromausfälle haben am Samstag Teile der Ukraine und der benachbarten Republik Moldau lahmgelegt. Die Behörden führten den Vorfall auf technische Probleme zurück und schlossen einen direkten Zusammenhang mit Kampfhandlungen aus. Der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal sprach von einem "Kettenausfall im ukrainischen Stromnetz", der automatische Schutzsysteme aktiviert habe.

Betroffen waren demnach eine Verbindung zwischen den Stromnetzen Rumäniens und Moldaus sowie eine Leitung in der West- und Zentralukraine. Ausfälle wurden aus der Hauptstadt Kiew und den Regionen Schytomyr und Charkiw gemeldet. Dies habe auch zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung und einer vorübergehenden Einstellung des U-Bahn-Betriebs in Kiew geführt, teilten die Behörden in der Hauptstadt mit.

Drohnenangriffe und extreme Lebensbedingungen ohne Strom und Wärme. ZDF-Korrespondent Henner Hebestreit berichtet, wie die Menschen das aushalten. 31.01.2026 | 1:22 min

Stromausfälle auch in Moldau

In Moldau betrafen die Ausfälle auch die Hauptstadt Chisinau, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Dort funktionierten Ampeln und der öffentliche Nahverkehr teilweise nicht mehr. Olexander Chartschenko, Direktor des Energie-Forschungszentrums in Kiew, sagte der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf die Reparaturarbeiten:

Bis zum Abend werden wir den Zustand vor dem Störfall wiederhergestellt haben. „ Olexander Chartschenko, Direktor des Energie-Forschungszentrums in Kiew

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte, das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl sei zwischenzeitlich von der externen Stromversorgung abgeschnitten gewesen.

Für das kommende Wochenende drohen in der Ukraine Temperaturen bis zu minus 30 Grad. Viele Menschen sind bereits ohne Strom und Heizung, weil russische Angriffe die Infrastruktur zerstören. 29.01.2026 | 1:37 min

Den weitreichenden Stromausfällen gingen wochenlange Angriffe des russischen Militärs auf das bereits schwer angeschlagene Stromnetz der Ukraine voraus. Die Ukraine hat dem Kreml vorgeworfen, den Winter als Waffe einzusetzen, indem der Bevölkerung des angegriffenen Landes Licht, Wärme und Wasser genommen werde.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, der russische Präsident Wladimir Putin habe ihm zugesichert, Kiew und andere ukrainische Städte wegen extremer Wetterbedingungen vorübergehend nicht unter Beschuss zu nehmen.

Auf Bitten Trumps hat Russland eine begrenzte Angriffspause in der Ukraine bekannt gegeben. Sie soll bis zum Verhandlungstreffen in Abu Dhabi am Sonntag gelten. 30.01.2026 | 1:57 min

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Quelle: Reuters, AP