Trump verkündet Einigung mit Russland:Experte: Angriffspause ist kein Gefallen Putins für Ukraine
Eine Woche ohne Angriffe auf Städte der Ukraine. Das will Trump mit Putin verhandelt haben. Das sei kein Zugeständnis Moskaus, so ein Experte – sondern ein Zeichen Putins Schwäche.
Russland will angeblich Angriffe auf Kiew und andere Großstädte in der Ukraine für eine Woche pausieren. Das verkündete US-Präsident Donald Trump nach einem persönlichen Gespräch mit Wladimir Putin.
In den vergangenen Wochen hatte Russland immer wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier genommen. Tausende sind ohne Strom und Heizung. "Sie haben noch nie so unter der Kälte gelitten", sagte Trump mit Blick auf die Menschen in der Ukraine.
Militärexperte Hendrik Remmel vom German Institute for Defence and Strategic Studies erklärt bei ZDFheute live, warum er hinter der Ankündigung aus dem Kreml weniger einen humanitären Akt vermutet - als ein Zeichen, dass Russland unter Druck steht.
Militär-Experte: Russland durch Ukraine-Angriffe unter Druck
Militäranalyst Remmel sieht in der Zustimmung Moskaus zu einer Waffenruhe keinesfalls ein Zugeständnis an die Ukraine: Man müsse feststellen, dass russische Akteure sich "nur dann auf Zugeständnisse einlassen, wenn sie glauben, dass sie einen unmittelbaren Vorteil daraus generieren".
Der Experte stellt fest:
Russland bleibe bei den in den Verhandlungen von Istanbul formulierten roten Linien. Vielmehr sieht Remmel "substanzielle Erfolge" durch ukrainische Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur: "Die russischen Energiekonzerne produzieren und raffinieren vor allem immer weniger Öl."
Experte zu Feuerpause: Russland profitiert mehr als Ukraine
Der Experte sieht ein wirtschaftliches Kalkül hinter Russlands Feuerpause - sollte diese überhaupt zustande kommen:
Seine Prognose: "Das ist keineswegs irgendein Schritt in Richtung eines nachhaltigen Waffenstillstandes oder sogar eines Friedens." An einem Frieden sei Russland so lange nicht interessiert, wie es glaube, mit militärischen Mitteln strategische Interessen durchsetzen zu können, so der Experte.
Das Interview führte ZDF-Moderatorin Victoria Reichelt. Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Silas Thelen.
