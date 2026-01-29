Die ukrainische Front wird schon jetzt von Drohnen aus der Luft beherrscht, nun tauchen am Boden immer häufiger unbemannte Systeme auf. Bilder einer ukrainischen Einheit zeigen, wie sich russische Soldaten offenbar einem bewaffneten Roboterfahrzeug ergeben. Beide Seiten setzen verstärkt auf Technologie an der Front: Auch weil die Verluste immer schwieriger zu kompensieren sind. Laut Bericht der Denkfabrik CSIS in Washington sind in vier Jahren Krieg 1,2 Millionen russische Soldaten verwundet oder getötet worden, auf ukrainischer Seite 500.000 bis 600.000.