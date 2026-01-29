Winter in der Ukraine:Trump spricht von Angriffspause
Der US-Präsident erklärt, Putin habe zugesagt, Angriffe auf Kiew für eine Woche einzustellen. Und: Ukrainische Kampfroboter zwingen Gegner zum Aufgeben. Militäranalyst Remmel bei ZDFheute live
Die ukrainische Front wird schon jetzt von Drohnen aus der Luft beherrscht, nun tauchen am Boden immer häufiger unbemannte Systeme auf. Bilder einer ukrainischen Einheit zeigen, wie sich russische Soldaten offenbar einem bewaffneten Roboterfahrzeug ergeben. Beide Seiten setzen verstärkt auf Technologie an der Front: Auch weil die Verluste immer schwieriger zu kompensieren sind. Laut Bericht der Denkfabrik CSIS in Washington sind in vier Jahren Krieg 1,2 Millionen russische Soldaten verwundet oder getötet worden, auf ukrainischer Seite 500.000 bis 600.000.
Währenddessen erklärte US-Präsident Trump, Wladimir Putin habe ihm zugesagt, die Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte eine Woche für eine Woche auszusetzen.
Bei ZDFheute live spricht Victoria Reichelt mit Militäranalyst Hendrik Remmel darüber, wie technologische Entwicklungen den Krieg verändern und wie sich die militärische Lage an der Front entwickelt. ZDF-Reporter Henner Hebestreit berichtet aus Kiew.
… ist Hauptmann und Militäranalyst beim German Institute for Defence and Strategic Studies in Hamburg. In seiner Forschung beschäftigt er sich vor allem mit der Konfliktanalyse des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Remmel verfügt über mehrjährige Erfahrung als Kampftruppenoffizier der Bundeswehr. Sein Spezialgebiet ist das Thema Häuserkampf.