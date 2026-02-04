Abu Dhabi: Mölling erwartet "eigentlich nicht wahnsinnig viel"

Am heutigen Mittwoch starten erneute Gespräche über eine Lösung im Ukraine-Konflikt in Abu Dhabi. Die Erwartungen von Experte Christian Mölling sind gedämpft.

"Keiner möchte zu Trump sagen, dass das, was er plant, nicht funktionieren wird", so Mölling. 04.02.2026 | 4:47 min

Russland hat die Ukraine vor den Verhandlungen in Abu Dhabi über ein mögliches Kriegsende erneut mit schweren Angriffen überzogen. Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Denkfabrik "European Policy" erklärt im ZDF-Morgenmagazin ...

… was er von den Verhandlungen erwartet

"Ich erwarte eigentlich nicht wahnsinnig viel." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stecke in einer Zwickmühle, da er auf Russlands Zustimmung angewiesen sei. Die russische Seite werde aber nicht zustimmen, weil sie bisher noch nicht das rausgeholt habe, was sie haben wolle.

Andererseits müsse Selenskyj US-Präsident Donald Trump bei der Stange halten und nicht verärgern.

Ich glaube, das ist der eigentliche oder wesentliche Grund warum alle sich in Abu Dhabi treffen: Keiner möchte zu Trump sagen, dass eigentlich das was er da versucht nicht gelingen wird. „ Christian Mölling, Sicherheitsexperte

Hunderte Beschwerde-Briefe russischer Bürger sind durch eine IT-Panne an die Öffentlichkeit gelangt. Sie offenbaren den brutalen Umgang der russischen Armee mit ihren Soldaten. 28.01.2026 | 6:32 min

… warum Donald Trump nicht mehr Druck macht?

"Trump zu verstehen ist, glaube ich, relativ schwer." Der US-Präsident kenne seine roten Linien, über die er nicht hinausgehen könne. Er habe aber auf der anderen Seite ein Team, das ihm einen Plan aufzeige.

"Russland an die Wand zu drücken - auch wenn man das nicht militärisch macht, das könnte man vielleicht ökonomisch machen - hätte zur Folge, dass die Amerikaner möglicherweise eine größere Krise in Europa haben, um die sie sich kümmern müssen, als sie zum jetzigen Zeitpunkt haben, und damit dann ein Problem haben, ihre innenpolitische Agenda durchzusetzen."

Immer heftiger greift Russland die Energieinfrastruktur in der Ukraine an. Derweil versuchen die Ukrainer, dem Kriegsalltag ein Stück weit zu entfliehen – und gehen dazu etwa eisangeln. 28.01.2026 | 6:01 min

… ob die Einigung zwischen USA, Europa und Ukraine über ein Vorgehen nach dem Bruch eines möglichen Waffenstillstands einen Einfluss auf die Verhandlungen hat

Mölling sieht zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass ein solches Abkommen einen Einfluss auf die Verhandlungen hat, zum einen sei man ja noch gar nicht so weit von einem Waffenstillstand zu sprechen. Zumal die Details einer solchen Einigung zu einem möglichen Eingreifen der USA oder der "Koalition der Willigen" nicht bekannt seien.

Man dürfe weder von den Gesprächen, noch von den Sicherheitsgarantien zu viel erwarten. Auch über die Verhandlungen in Abu Dhabi werde man nur wenig erfahren.

Im Ergebnis muss es etwas sein, das Russland davon abschreckt, dass es noch einmal versucht die Ukraine anzugreifen. „ Christian Mölling, Denkfabrik "European Policy"

Der russische Präsident Wladimir Putin sei ebenfalls in einer Zwickmühle, denn er habe sich in die Verfassung geschrieben, dass er vier Oblaste, also Regionen haben will. Wenn er nun nur zwei bekäme, wäre sein Krieg nur halb gewonnen.

"Das ist russische Taktik, vor und während Verhandlungen die Gegenseite massiv unter Druck zu setzen und so Zugeständnissen zu erzwingen", so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 04.02.2026 | 1:25 min

… ob es in Abu Dhabi überhaupt eine Einigung geben wird?

"Es mag eine Einigung geben, aber klar ist, dass diese Einigung auch für die Russen nicht akzeptabel sein wird. Und, dass sie letzendlich gezwungen sind, sich auf den nächsten Krieg vorzubereiten."

.. ob Europa eine Rolle bei den Verhandlungen spielt?

Europa werde von den USA in die Richtung gedrängt, eine konventionelle Streitmacht in Europa und für die Sicherheit Europas zu stellen. Das gleiche Konzept käme in der Ukraine zur Anwendung. "Das heißt, die Amerikaner helfen von hinten, wenn sie helfen." Aber selbst hierüber gebe es ja noch keine Klarheit.

Da die Europäer das militärische Gewicht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht einbringen könnten, könnten sie das eben auch in den Verhandlungen nicht in die Waagschale werfen.

In der Ukraine setzt man wenig Hoffnung auf die Friedensverhandlungen in Abu Dhabi. "Trump könnte der einzige sein, auf den der russische Präsident hört", so ZDF-Reporter Henner Hebestreit. 04.02.2026 | 1:29 min

… ob der Verzicht der USA auf Zölle gegen Indien wegen Verzichts auf russisches Öl die Verhandlungen beeinflussen könnten?

Das Angebot zeige, wie Trump Druck erzeugen könnte. Aber, wenn der Deal zustande käme, würde es dauern, bis sich die Effekte zeigen. Allerdings müsse Indien zunächst einmal entscheiden, ob ein solcher Deal für das Land in Frage kommt, und, ob sich Indien davon einkaufen lässt. "Denn man muss auch sehen, Indien ist massiv abhängig bei der Rüstung von Importen aus Russland."

Das Interview führt Mitri Sirin. Zusammengefasst wurde es von Petra Mertens.

