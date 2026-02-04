Update am Morgen: Glamour, Show, Machtspiele - die Trump-Methode

Guten Morgen ...

... zu unserer "Glamour"-Ausgabe des ZDFheute-Morning-Briefings. Es geht um Kleider, Donald Trumps Allerwertesten und die Frage, was das mit Politik zu tun hat.

Normalerweise klammern wir Modefragen und Körperteile bei der Betrachtung von Politik aus. Doch in der Welt von Trumps zweiter Amtszeit ist das eine vom anderen kaum zu trennen. Denn in Washington regiert einer, der Todernstes und Banales kräftig miteinander vermengt.

Sein Land könne mehr "Glamour" brauchen, ließ der US-Präsident gerade zur Premiere von "Melania" wissen - dem Film über seine Frau, finanziert von Trumps neuem Tech-Freund Jeff Bezos. Dass sich die Welt zur gleichen Zeit fragte, ob die USA nun Iran angreifen oder nicht, focht den Mann auf dem roten Premierenteppich nicht an. Show oder Polit-Show - was macht das schon für einen Unterschied?

Dass er selbst auf Show-Effekte setzt, bewies Trump zuletzt im Streit um Grönland. Ein bisschen Drohung hier, etwas Aufschneiderei da und viel verbale Schaumschlägerei drumherum - fertig ist das Patentrezept, nach dem Trump politische "Deals" orchestriert. Die Methode: aufdringlich, schillernd und blendend, oder passend zu "Melania" formuliert: das politische Pendant zum Paillettenkleid.

Das Ernste und das Wichtige zwischen all dem Glitter-Flitter arbeitet mein Kollege Gert Anhalt heute im auslandsjournal heraus. Er zeigt unter anderem die Verflechtung des "Melania"-Films in Trumps Machtmaschine. Auch unsere Korrespondenten Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen trennen im auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt" das Wesentliche vom Unwesentlichen, vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen dieser Welt.

03.02.2026 | 62:51 min

Und der versprochene Allerwerteste des US-Präsidenten? Der glänzt nächste Woche im Kölner Karneval - als Karikatur auf einem Motivwagen. Auch ein Stück Glamour, wenn auch nicht ganz nach Trumps Geschmack.

Kommen Sie gut durch den Tag

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges in der Ukraine auf: Nach der Wiederaufnahme der russischen Angriffe auf die Ukraine ruft US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges auf. "Ich will, dass er den Krieg beendet", sagt Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi / Bundeskanzler in der Golfregion / Telekom und Nvidia eröffnen KI-Fabrik 04.02.2026 | 1:01 min

Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi: Ungeachtet schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine planen Unterhändler aus Kiew und Moskau ein zweites Treffen in Abu Dhabi. Die USA sind an den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vermittler beteiligt. Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Januar stattgefunden.

Über dieses Thema berichtete die heute-Sendung am 3. Februar 2026 ab 19 Uhr. 03.02.2026 | 1:47 min

Bundeskanzler Merz reist erstmals in die Golfregion: Erste Station ist Saudi-Arabien, von dort geht es weiter nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Alle drei Länder spielen in der internationalen Politik eine zunehmende Rolle, zum Beispiel im Gaza-Konflikt (vor allem Katar), aber auch bei den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Bei dem Besuch wird es auch um die Rüstungskooperation und die Energieversorgung gehen.

Aussage von Marius Borg Høiby erwartet: Im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird die Aussage des Angeklagten erwartet. Zum Start der Verhandlung gestern hatte Marius Borg Høiby nur kurz zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung genommen: Er bestritt die Vergewaltigung und den schweren sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen.

Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten gestern ab 19 Uhr. 03.02.2026 | 1:33 min

Urteil in Budapest: Im Prozess gegen die non-binäre Person Maja T. aus der linken Szene in Deutschland will das Budapester Stadtgericht das Urteil verkünden. Die Verhandlung beginnt um 10.30 Uhr, die Urteilsverkündung soll in den Nachmittagsstunden erfolgen. Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft T. versuchte lebensbedrohende Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Wie es in Gaza weitergeht (34 Minuten)

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 03.02.2026 ab 19:30 Uhr. 03.02.2026 | 31:26 min

Sportlich in den Tag

Offiziell eröffnet werden die Olympischen Winterspiele erst an diesem Freitag (6. Februar). Doch schon heute beginnen die ersten Wettbewerbe und damit auch die Übertragungen auf unseren Kanälen. Los geht es mit Curling - hier gibt es den Überblick über die einzelnen Livestreams.

Morgen starten auch die deutschen Eishockey-Frauen ins Turnier. Das Team schielt Richtung Halbfinale. Zwar hakt es im deutschen Fraueneishockey an vielen Stellen. Aber Olympia soll der Sportart einen Aufschwung bescheren.

Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Werkself besiegte am Abend den FC St. Pauli mit 3:0 und überzeugte dabei vor allem durch gnadenlose Effizienz vor dem Tor.

Die Treffer erzielten Martin Terrier in der 32. und Patrik Schick in der 63. Minute. Jonas Hofmann setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.02.2026 | 2:42 min

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ziehen Schnee und teils gefrierender Regen allmählich nach Norden ab. Sonst ist es trocken mit größeren Auflockerungen vor allem im Südwesten. An den Küsten und im östlichen Bergland weht ein stark böiger Ostwind. Die Höchsttemperaturen liegen im Nordosten zwischen minus 6 und null Grad, sonst zwischen null und plus 11 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

