Sinzig: Mehrere Täter nehmen Geiseln in Bank

Geiselnahme in einer Volksbank im rheinland-pfälzischen Sinzig: Nach Polizeiangaben ist derzeit von mehreren Tätern und Geiseln auszugehen.

Mehrere Täter nehmen Geiseln in Bank in Sinzig

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig. Quelle: dpa

In einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Geiselnahme gekommen. Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen.

Polizei geht von mehreren Tätern aus

Nach Angaben der Polizei ist derzeit von mehreren Tätern und mehreren Geiseln in der betroffenen Bank auszugehen. Bei einer der Geiseln soll es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln.

Die Lage vor Ort sei derzeit statisch, teilten die Ermittler mit. Rund um den Einsatzort wurden umfangreiche Absperrungen eingerichtet. Für Menschen außerhalb des abgesperrten Bereichs bestehe nach aktuellem Stand keine Gefahr.

Zugleich rief die Polizei dazu auf, keine unbestätigten Informationen über soziale Netzwerke zu verbreiten. Die Behörden wollen fortlaufend über neue Entwicklungen informieren.

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