Landgericht Zweibrücken:Getöteter Zugbegleiter: Worum es in dem Prozess geht
von Anna Duda
Zugbegleiter Serkan Çalar ist durch Faustschläge gegen den Kopf gestorben. Nun beginnt der Prozess. Anders als die Staatsanwaltschaft stuft das Gericht die Tat nicht als Mord ein.
Es ist ein kalter Februarmontag, als Zugbegleiter Serkan Çalar auf der Strecke zwischen Landstuhl und Homburg in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn Fahrkarten kontrolliert.
Kurz nach dem Halt im Bahnhof Landstuhl trifft Serkan Çalar auf einen Fahrgast, der kein gültiges Ticket hat, sich auch nicht ausweisen kann. Also fordert ihn Serkan Çalar auf, den Zug zu verlassen. Dann eskaliert die Situation.
Mehrere kräftige Faustschlägen gegen den Kopf
Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Zweibrücken verletzte der Beschuldigte den Zugbegleiter Serkan Çalar mit mehreren kräftigen Faustschlägen gegen den Kopf. Serkan Çalar soll daraufhin bewusstlos zu Boden gestürzt sein. Er musste reanimiert werden und starb zwei Tage später an einer tödlichen Hirnblutung.
Der mutmaßliche Täter wurde noch im Zug festgenommen. Vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt nun der Prozess gegen den 26-Jährigen.
"Der Angeklagte soll aus Verärgerung über eine alltägliche Ticketkontrolle und das konsequente Vorgehen des Geschädigten zur Durchsetzung der Rechte der Deutschen Bahn gehandelt haben," so die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Sie wertet die Tat als Mord. Doch das zuständige Gericht stuft die Anklage herab. Die Attacke auf den Zugbegleiter wird als Körperverletzung mit Todesfolge verhandelt.
Familie des Opfers kann Entscheidung nicht nachvollziehen
Die Familie des getöteten Zugbegleiters ist darüber entsetzt. "Meiner Meinung nach ist es gar nicht gerecht", sagt Eray Çalar, der jüngere Bruder von Serkan Çalar.
Eines der Beweismittel ist ein Video der Überwachungskamera aus dem Regionalzug.
Sein Bruder Yakup Çalar ergänzt: "Man sieht das alles offensichtlich, die Schläge, auch die Bewegungen." Die Familie kann die Entscheidung des Gerichts nicht nachvollziehen.
"Wenn eine Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, muss das Gericht entscheiden, ob es auf dieser Grundlage das Hauptverfahren eröffnet", sagt Rechtsexperte Daniel Heymann aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. "Dabei findet eine Art rechtliche Vorprüfung statt. Und hier kam das Landgericht Zweibrücken - im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft - zu dem vorläufigen Ergebnis: Für Mord gibt es nicht ausreichend Anhaltspunkte."
Anwalt spricht von "Störgefühl"
Aber: Eine endgültige Entscheidung darüber, wie die Tat rechtlich zu bewerten ist, sei das noch nicht. Das Gericht könne auch in der Hauptverhandlung noch zu der Überzeugung kommen, dass es sich doch um einen Mord handelt. "In diesem Fall müsste das Gericht einen entsprechenden Hinweis erteilen, damit der Angeklagte sich gegen den neuen Vorwurf angemessen verteidigen kann", erklärt Heymann.
Rechtsanwalt Yalçın Tekinoğlu, der die Brüder von Serkan Çalar als Nebenkläger vertritt, sieht die Herabstufung der Anklage kritisch: "Es macht natürlich für die Familienangehörigen, aber auch für zahlreiche Kolleginnen und Kollegen des getöteten ehemaligen Kollegen bei der Deutschen Bahn und auch für die Öffentlichkeit einen ganz großen Unterschied, ob eine Anklage wegen Mordes erfolgt oder nur wegen Körperverletzung" meint Tekinoğlu.
Bundesweite Debatte über Sicherheit
Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst - und eine Debatte über Sicherheit im öffentlichen Personenverkehr. Auf einem Sicherheitsgipfel bei der Bahn im Februar wurde beschlossen: Mehr Body-Cams für Mitarbeitende mit Kundenkontakt und mehr Sicherheitspersonal auf den Bahnhöfen.
Dem Mitarbeiter-Wunsch nach Doppelbesetzung von Zugbegleitern in allen Zügen wurde nicht entsprochen. Bund und Länder konnten sich nicht auf eine Finanzierung verständigen.
Anna Duda berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Rheinland-Pfalz.
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