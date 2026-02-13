Aktionsplan nach Tod von Zugbegleiter:Bahn-Sicherheitsgipfel: Ergebnisse verärgern Mitarbeiter
von Gregor Burkhardt
Mehr Bodycams, mehr Sicherheitspersonal und weniger Kontrollen, die eskalieren könnten: Warum die Mitarbeiter über die Ergebnisse des Bahn-Sicherheitsgipfels verärgert sind.
Oben im Berliner Bahn-Tower haben sie Freitagmittag gerade ihren Aktionsplan präsentiert und sich danach für Fotos aufgestellt - mit einem Mitarbeiter von DB Sicherheit an der Seite, der die Bodycam an der Weste vorzeigt.
Noch in diesem Jahr sollen alle Zugbegleiter im Nah- und Fernverkehr so eine Kamera bekommen, wenn sie wollen. Und das soll nur eine von mehreren kurzfristigen Maßnahmen sein - elf Tage nach dem tödlichen Angriff auf Serkan Ç., der einen Schwarzfahrer aus einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz verweisen wollte.
Gewerkschaft fordert Bahn-Gipfel vom Kanzler
Unten vor dem Bahn-Tower bauen sich nur ein paar Minuten später Gewerkschaftschef und Betriebsräte der Deutschen Bahn auf. Schnell wird klar: Zufrieden ist hier niemand nach dem Sicherheitsgipfel.
Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, Martin Burkert, fordert Bundeskanzler Friedrich Merz auf, eine Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten einzuberufen.
Gemeint ist die Diskussion um mehr Personal in den Zügen und die Frage, wer dafür zahlen soll.
Der bayerische Verkehrsminister hätte sich sein Ticket in die Hauptstadt dafür sparen können, ätzt der Chef des Gesamtbetriebsrats von DB Regio, Ralf Damde. Statt Finanzierungsvorschlägen habe es nur Forderungen gegeben, dabei bliebe schon genug Geld übrig, wenn das Deutschlandticket zentral und nicht mehr von vielen Verkehrsverbünden verkauft würde, rechnet Damde vor.
Aktionsplan: Was Zugbegleiter schützen soll
Evelyn Palla ist noch keine fünf Monate Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn; sie will den Konzern dezentraler, schlanker und effizienter machen. Mitten im Umbau musste sie Anfang Februar reagieren und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter ganz nach vorn stellen.
An diesem Freitagmittag stellt sie ein ganzes Paket an kurzfristigen Maßnahmen bei der Bahn vor:
- Bodycams für alle Mitarbeitenden mit Kundenkontakt im Nahverkehr, Fernverkehr und an Bahnhöfen
- 200 zusätzliche Einsatzkräfte für DB Sicherheit auf Bahnhöfen
- Notknöpfe für den Ernstfall
- Ab März müssen Zugbegleiter der DB Regio neben Tickets nicht mehr Ausweise kontrollieren
Vor allem beim Abgleich von Deutschlandticket und Ausweis kommt es offenbar immer wieder zu Auseinandersetzungen.
Was fehlt: Doppelbesetzung in Zügen
Auf die weitreichendste Forderung beim Sicherheitsgipfel haben die Bahnchefin und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder aber offenbar keine zufriedenstellende Antwort. Eine flächendeckende Doppelbesetzung in Regionalbahnen wollten Gewerkschaft und Betriebsräte, sodass kein Zugbegleiter mehr allein kontrollieren muss.
Schnieder schlägt KI-gestützte Videoüberwachung vor, um kritische Situationen rechtzeitig zu erkennen. Er fordert strafrechtliche Verschärfungen. Aber über mehr Personal müssten sich die Länder untereinander unterhalten.
Den Ländern fehlten 40 Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln bis 2031 für den Bahnverkehr, antwortet ihm Bayerns Finanzminister Bernreiter. Mehr Geld für mehr Personal auf den Zügen?
Ob darüber demnächst auf einem Gipfel mit dem Bundeskanzler gesprochen wird? Ganz sicher wird das Thema die Konferenz der Verkehrsminister Ende März beschäftigen.
