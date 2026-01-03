Stromausfall in Berlin: Zehntausende betroffen, Polizei ermittelt

Kein Strom, keine Heizung, kein Internet: Im Süden Berlins ist der Strom ausgefallen - verursacht durch einen Brand an einer Kabelbrücke. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Brand einer Kabelbrücke ist im Südwesten Berlins für gut 45.000 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe der Strom ausgefallen. Der Betreiber Stromnetz Berlin teilte mit:

Wann genau der Strom wieder fließt, ist noch unklar. „ Stromnetz Berlin

Teams seien dabei, die Versorgung so schnell wie möglich schrittweise wiederherzustellen, sagte Sprecher Henrik Beuster.

Hier führen Kabel zum Kraftwerk Lichterfelde: Brandstelle am Teltowkanal Quelle: dpa

Verdacht der Brandstiftung - Polizei ermittelt

Ursache sei der Brand einer Kabelbrücke über den Teltowkanal am südwestlichen Stadtrand. Mehrere Kabel zum nahegelegenen Kraftwerk Lichterfelde wurden dabei beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Je nach den Ergebnissen werde womöglich auch der Staatsschutz eingeschaltet, der für politische Straftaten zuständig ist, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei inzwischen gelöscht.

Feuerwehr verlegt Bewohner und Patienten von Pflegeheimen

Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Einsatzkräfte seien um kurz nach 6 Uhr alarmiert worden. Betroffen seien auch mehrere Einrichtungen, denen jetzt geholfen werde, darunter Pflegeheime. Auch Krankenhäuser lägen in der Region, sagte Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch.

Die Feuerwehr habe bereits Bewohner und Patienten von zwei Heimen in andere Heime verlegt. Nun werde geprüft, was noch nötig sei. Die ganze Lage sei sehr dynamisch.

Warnung vor gasbetriebenen Heizgeräten

Sollte das Telefonnetz gestört sein, könne man sich in einem Notfall an die nächste Feuer- oder Polizeiwache wenden. Auch bei Busfahrern könne ein Notruf abgesetzt werden. Berliner in anderen Stadtteilen sollten überlegen, ob Verwandte in den betroffenen Gegenden leben und möglicherweise Hilfe bräuchten. Die Feuerwehr warnt zudem davor, gasbetriebene Heizgeräte in Innenräumen zu benutzen.

Von der Dimension her ist der Stromausfall nach Angaben des Betreibers vergleichbar mit einem ähnlichen Stromausfall im September im Südosten Berlins. Auch dort sprach der Betreiber von zunächst 50.000 Kunden. Der Stromausfall zog sich über Tage hin.

Ursache damals war ein politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten. Diesmal gab es von der Polizei zunächst keine Informationen über mögliche Ursachen.

