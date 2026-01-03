Stromausfall in Berlin: Zehntausende betroffen, Polizei ermittelt

Nach Brand:Zehntausende Berliner ohne Strom - Polizei ermittelt
Kein Strom, keine Heizung, kein Internet: Im Süden Berlins ist der Strom ausgefallen - verursacht durch einen Brand an einer Kabelbrücke. Die Polizei ermittelt.
Nach dem Brand einer Kabelbrücke ist im Südwesten Berlins für gut 45.000 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe der Strom ausgefallen. Der Betreiber Stromnetz Berlin teilte mit:
Teams seien dabei, die Versorgung so schnell wie möglich schrittweise wiederherzustellen, sagte Sprecher Henrik Beuster.
Verdacht der Brandstiftung - Polizei ermittelt
Ursache sei der Brand einer Kabelbrücke über den Teltowkanal am südwestlichen Stadtrand. Mehrere Kabel zum nahegelegenen Kraftwerk Lichterfelde wurden dabei beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.
Je nach den Ergebnissen werde womöglich auch der Staatsschutz eingeschaltet, der für politische Straftaten zuständig ist, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei inzwischen gelöscht.
Feuerwehr verlegt Bewohner und Patienten von Pflegeheimen
Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Einsatzkräfte seien um kurz nach 6 Uhr alarmiert worden. Betroffen seien auch mehrere Einrichtungen, denen jetzt geholfen werde, darunter Pflegeheime. Auch Krankenhäuser lägen in der Region, sagte Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch.
Die Feuerwehr habe bereits Bewohner und Patienten von zwei Heimen in andere Heime verlegt. Nun werde geprüft, was noch nötig sei. Die ganze Lage sei sehr dynamisch.
Warnung vor gasbetriebenen Heizgeräten
Sollte das Telefonnetz gestört sein, könne man sich in einem Notfall an die nächste Feuer- oder Polizeiwache wenden. Auch bei Busfahrern könne ein Notruf abgesetzt werden. Berliner in anderen Stadtteilen sollten überlegen, ob Verwandte in den betroffenen Gegenden leben und möglicherweise Hilfe bräuchten. Die Feuerwehr warnt zudem davor, gasbetriebene Heizgeräte in Innenräumen zu benutzen.
Von der Dimension her ist der Stromausfall nach Angaben des Betreibers vergleichbar mit einem ähnlichen Stromausfall im September im Südosten Berlins. Auch dort sprach der Betreiber von zunächst 50.000 Kunden. Der Stromausfall zog sich über Tage hin.
Ursache damals war ein politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten. Diesmal gab es von der Polizei zunächst keine Informationen über mögliche Ursachen.
Mehr zu Stromausfällen weltweit
Massive Probleme nach Stromausfall:Eurotunnel: Zugverkehr teilweise wieder aufgenommenmit Video0:17
Filmfestspiele betroffen:Sabotage in Cannes: Stromnetz wiederhergestellt
- FAQ
Ursachensuche nach Blackout:Was das spanische Stromnetz so anfällig machtvon Katja Belousova und Oliver Kleinmit Video1:34
130.000 Haushalte betroffen:San Francisco: Lage normalisiert sich nach Stromausfallmit Video0:28
Mehr Nachrichten aus Berlin
43-Jähriger festgenommen:Wieder ein Kältebus für Obdachlose in Berlin angezündetmit Video1:42
Nachrichten | heute - in Deutschland:Hilfe nach Brand des Kältebussesvon Stephanie GargoschVideo1:42
Freunde statt Feinde - geht das?:Fäuste und Falafel bringen Menschen zusammenvon Wolfgang Dannermit Video28:20
Angriffe auf Einsatzkräfte:Ausschreitungen und tödliche Pyro-Unfälle in Silvesternachtmit Video1:55
Nach mutmaßlicher Brandstiftung:Berlin: Spenden und Unterstützung für Kältebussemit Video1:29
Mutmaßliche Brandanschläge:Kältebusse in Berlin niedergebranntVideo1:29
Nachrichten | heute - in Deutschland:Ergün‘s Fischbudevon Lisa JandiVideo1:47
Zum 100. Geburtstag:Hildegard Knef: Ikone, Diva, Weltstarvon Nils Schneidermit Video6:55
Tesla stellt humanoiden Roboter vor:"Optimus" verteilt Popcorn in Berlin
Berlin:Berlin: Tesla präsentiert "Optimus"-RoboterVideo1:16
Rückkehr ins politische Berlin:Kramp-Karrenbauer zur Chefin der KAS gewähltVideo0:21
Nachrichten | hallo deutschland:"Therapie für Wikinger": Deutschland-Premierevon Ulrich LangerVideo0:40
Nachrichten | heute journal:"Moskau kann sich zurücklehnen und abwarten"Video5:00
Nachrichten | heute in Europa:Update zu Ukraineverhandlungenvon Karl HinterleitnerVideo3:52
Nachrichten | heute - in Deutschland:Ukraineverhandlungen im Kanzleramtvon Karl HinterleitnerVideo4:57
Ukraine-Gipfel:Trump nach Gesprächen in Berlin optimistischVideo1:21
ZDF-Korrespondentin in Berlin:"Entscheidend, dass Dynamik anhält"Video1:21
Garantien bei Friedensvereinbarung:Europäer sagen "multinationale Truppe" für Kiew zumit Video3:09
- Liveblog
Möglicher Frieden in der Ukraine:Selenskyj führt Gespräche in Berlin fort
Nachrichten | heute journal:Einigkeit bei Ukraine-Treffenvon Andreas KynastVideo3:09
Militärexperte zu Ukraine-Verhandlungen:Neitzel: Selenskyj muss "manche Kröte schlucken"mit Video11:06
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Berlin: Beratungen über Zukunft der Ukrainevon Karl HinterleitnerVideo1:57
- Update
Update am Abend:Gebietsfragen in Berlin und Trauer in Sydneyvon Torben Heine