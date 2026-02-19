  3. Merkliste
Bundestag: Entwarnung nach Gasalarm - Ursache wohl klar

Entwarnung nach Feuerwehreinsatz:Gasalarm im Reichstagsgebäude: Putzmittel wohl Ursache

|

Rund 80 Einsatzkräfte sind am Morgen zu einem Einsatz am Sitz des Bundestags ausgerückt: Ein Gasmelder im Reichstagsgebäude hatte Alarm geschlagen. Mittlerweile gibt es Entwarnung.

Reichstagsgebäude bei Nacht

Ein Gasmelder hat im Berliner Reichstagsgebäude Alarm ausgelöst. Vermutlich verursachte ein Reinigungsmittel die Warnung. Das Gebäude war kurzfristig gesperrt.

19.02.2026 | 0:25 min

Ein Gasmelder hat im Reichstagsgebäude in Berlin Alarm geschlagen und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Gebäude war zeitweise gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Sperrung wurde gegen 7:30 Uhr aufgehoben, wie ein Sprecher des Bundestags mitteilte.

Feuerwehr steht vor dem Reichstagsgebäude. Aufgenommen am 19.02.2026, Berlin

Nach dem Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude in Berlin gibt es Entwarnung.

Quelle: dpa

Feuerwehr: Reinigungsmittel mögliche Ursache

Vermutet wurde laut Feuerwehr zunächst, dass ein zu hoch dosiertes Reinigungsmittel die Gefahrenmeldung ausgelöst hatte. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Laut Feuerwehr ging die automatische Meldung am Morgen gegen 5:15 Uhr ein. Die Einsatzkräfte verschafften sich dann einen Überblick über die Gefahrenlage.

Vor Ort sei ein sogenannter Dekontaminationsplatz für die Sicherheit der Einsatzkräfte aufgebaut worden. Bereits gefunden wurde dem Feuerwehrsprecher zufolge ein Reinigungskonzentrat.

Busse rund um Reichstagsgebäude umgeleitet

Der Einsatz führte am Morgen auch zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen von Buslinien, die am Reichstagsgebäude entlangfahren. Das Gebäude mit der markanten Kuppel des Architekten Norman Foster ist seit 1999 Sitz des Bundestags. Es ist auch eine Touristenattraktion und eines der Wahrzeichen der Hauptstadt.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 19.02.2026 in dem Beitrag "Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude" um 09:35 Uhr.
