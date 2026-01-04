Stromausfall in Berlin: Freiwillige Helfer rühren Betroffene

Der großflächige Stromausfall in Berlin lässt Tausende Menschen ohne Strom und Heizung. Doch die vielen freiwilligen Helfer in den Hilfezentren sorgen für Hoffnungsschimmer.

Zehntausende Berliner Haushalte müssen seit gestern ohne Strom auskommen. Die Polizei bewertet das Bekennerschreiben einer linksextremistischen Gruppe als glaubwürdig. 04.01.2026 | 1:33 min

Gut zwei Dutzend Feldbetten stehen im Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf in Berlin. Noch hat sie niemand für die Nacht in Beschlag genommen.

Dutzende Menschen sitzen in kleinen Gruppen auf Stühlen am Rand, an Tischen und in den Ecken des Saals. Sie trinken Kaffee oder warmen Tee, essen Suppe.

Manche starren auf ihr Handy oder den Laptop. Einige unterhalten sich mit ihren Sitznachbarn, die sie oftmals erst vor wenigen Stunden hier kennengelernt haben.

Noch immer Zehntausende in Berlin ohne Strom

Es ist der zweite Abend nach dem mutmaßlich durch einen Anschlag ausgelösten Stromausfall im Südwesten der Hauptstadt.

Zehntausenden Haushalten steht eine weitere Nacht ohne Heizung, Licht und warmes Wasser bevor. Mehrere Betroffene hier im Bürgersaal wollen die Nacht trotzdem zu Hause verbringen - wenn möglich.

Der großflächige Stromausfall in Berlin ist laut Wirtschaftssenatorin Giffey vorsätzlich mit Brandsätzen verursacht worden. Noch immer sind rund 38.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten. 04.01.2026 | 0:25 min

Die Wohnung seines Vaters sei bereits so kalt, dass sich Feuchtigkeit bilde, sagt Frank Adameit. Deshalb habe er den über 90-Jährigen erst einmal hierhin gebracht. Der pflegebedürftige Mann sitzt neben seinem Sohn im Rollstuhl. Seit der Mittagszeit harren sie hier aus.

Wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird, wissen sie nicht. Er hoffe darauf, dass der Strom früher wieder fließt als Donnerstag, sagt Adameit.

Spontane Hilfe nach Stromausfall in Berlin

Andere haben die Möglichkeit, bei Freunden oder Familienmitgliedern unterzukommen, etwa Benjamin und Mado mit ihrer zweijährigen Tochter Jule. 16 Grad seien es in ihrer Wohnung. Die Nacht über kommen sie bei Freunden in Friedrichshain unter.

Kritische Infrastruktur wird immer wieder das Ziel von Anschlägen. Im Landkreis Friesland gibt es in einem Modellprojekt Kurse, die zeigen, was Bürger tun können, um sich auf so etwas vorzubereiten. 23.09.2025 | 1:45 min

Dass es für die mutmaßlichen Täter offenbar so leicht war, die Infrastruktur in diesem Umfang zu zerstören, bereite ihr Sorgen, sagt Mado. Es treffe vor allem die finanziell und sozial Benachteiligten, die niemanden hätten, bei dem sie übernachten könnten.

So mischen sich nicht nur im Bürgersaal Zehlendorf Sorge, Ungewissheit, aber auch Zuversicht und Hilfsbereitschaft: Drei Männer bauen ein kleines Buffet im Saal auf. Es gibt Gänseklein mit Tomatensuppe und Weißbrot.

Sie sind vom Sportverein Zehlendorfer Wespen und wollen hier helfen. Das Essen stammt vom Koch des Vereins.

Rheinland-Pfalz will die Bevölkerung für Notfälle wie Stürme oder Stromausfälle sensibilisieren und rät, Haushalte mit Lebensmitteln, Batterien und Medikamenten vorzubereiten. 22.08.2025 | 1:28 min

Betroffene gerührt von Hilfsangeboten

Nur wenige Kilometer weiter in der evangelischen Gemeinde Emmaus am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte gehen ebenfalls viele Hilfsangebote ein.

Seit dem Morgen haben unzählige Menschen heiße Getränke, Plätzchen oder Speisen vorbeigebracht - für die Betroffenen, die sich hier bis in den Abend hinein aufwärmen.

"Die Liste mit Helferinnen und Helfern ist bis Mittwoch prall gefüllt", sagt Matthias D. Er und seine Frau sind selbst als freiwillige Unterstützer hier und koordinieren gerade die vielen Angebote.

Kartoffelsuppe und arabische Speisen für Betroffene

In diesem Moment betritt eine junge Frau das Gemeindezentrum: "Ich habe Kartoffelsuppe gekocht." - "Bitte Name, Adresse und Telefonnummer draufschreiben, damit Du den Topf später wieder bekommst", sagt Matthias.

Wenig später bringt eine Familie aus Spandau drei große Töpfe mit selbst zubereiteten arabischen Speisen. Immer wieder kommen Menschen, die einen Schlafplatz anbieten möchten.

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf zwei Hochspannungsmasten in Berlin waren auch im September Tausende Haushalte ohne Strom. 11.09.2025 | 0:18 min

"Das rührt mich sehr", sagt Connie, 65 Jahre alt, ebenfalls vom Stromausfall betroffen. Sie war bereits am Vormittag für einige Stunden im Gemeindezentrum und verbringt hier nun den Abend. Schlafen will sie zu Hause - trotz der Kälte.

Ihr gegenüber sitzt Beate Schenker, die vor der unheimlichen Dunkelheit und Kälte in ihrer Wohnung ins Gemeindezentrum geflohen sei. Auch Schenker ist berührt von der großen Anteilnahme.

Eine warme Suppe und neue Begegnungen

Alle hoffen, dass der Strom schnell wiederhergestellt werden kann. 45.000 Haushalte waren zunächst betroffen. Inzwischen gibt es in rund 14.000 wieder Elektrizität.

Alle anderen werden wohl auch in den nächsten Tagen noch häufig ins Gemeindezentrum der Emmaus-Kirche oder den Bürgersaal Zehlendorf kommen. Eine warme Suppe und neue Begegnungen sind ihnen gewiss.

Quelle: dpa