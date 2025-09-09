  3. Merkliste
Brandstiftung in Berlin: Zehntausende Haushalte ohne Strom

Zwei Brände an Hochspannungsmasten haben in Berlin die Stromversorgung Zehntausender Haushalte lahmgelegt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Polizei steht vor dem teilweise beschädigten Strommast im Königsheideweg am 09.09.2025

Ein beschädigter Strommast in Berlin-Johannisthal

Quelle: dpa

In Zehntausenden Haushalten in Berlin ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. Ursache sei ein offenbar vorsätzlich gelegtes Feuer an zwei Hochspannungsmasten in Johannisthal, teilte die Berliner Polizei im Onlinedienst X mit.

Johannisthal ist ein Stadtteil des Bezirks Treptow-Köpenick im Südosten der Hauptstadt. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) übernahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung.

Ampeln und Straßenbahnen ausgefallen

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden durch den inzwischen gelöschten Brand mehrere Stromkabel beschädigt. Der Stromausfall treffe Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide. Einsatzkräfte seien in den betroffenen Bereichen präsent und ansprechbar.

Nach Angaben des Netzbetreibers Stromnetz Berlin waren knapp 50.000 Kunden ohne Strom. Die Feuerwehr schätzte die Zahl der betroffenen Haushalte auf rund 43.000. Zu Einschränkungen komme es auch bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hieß es im Post der Polizei.

Quelle: dpa, AFP
Berlin
Berlin

