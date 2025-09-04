Auto fährt in Berlin in Menschengruppe: vier Verletzte

In Berlin fährt ein Auto an einer Ampel in eine Gruppe von Kindern. Eine Betreuerin wird schwer verletzt, drei Kinder leicht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bei einem Unfall in Berlin-Wedding ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Quelle: dpa

Ein Auto ist im Berliner Stadtteil Wedding in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei laut Feuerwehr deren Betreuerin schwer verletzt. Drei Kinder seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere 14 Personen seien untersucht worden.

Fahrer vorläufig festgenommen

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20 Jahre alter Mann bei Rotlicht über eine Ampel gefahren sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von "berauschenden Substanzen" stand.

Polizeisprecher: Keine Hinweise auf Terrortat

Insgesamt waren laut Polizei sechs Kinder mit ihrer Betreuerin unterwegs. Welche Art der Verletzungen die Kinder und die Frau davontrugen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Es gebe keine Hinweise auf eine Amok- oder Terrortat, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um "einen von vielen Verkehrsunfällen, wie sie in der Großstadt passieren".