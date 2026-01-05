Stromausfall in Berlin:Anschlag auf Stromnetz: Wegner will besseren Schutz prüfen
Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf Berlins Stromnetz möchte der regierende Bürgermeister Wegner die Strominfrastruktur sicherer machen. Die Belastung für die Bürger sei enorm.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU möchte nach dem mutmaßlichen Brandanschlag das Berliner Stromnetz sicherer machen und besser schützen. "Da sind schon professionelle Täter am Werk gewesen. Das merkt man. Das ist kein Zufallsprodukt", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.
99 Prozent der Stromleitungen in Berlin seien unter der Erde, ein Prozent verliefen aber noch oberirdisch. "Wir müssen schauen, wie wir dieses eine Prozent noch sicherer machen", sagte Wegner. Dennoch zeige der Vorfall, dass es "hundertprozentige Sicherheit" nicht gebe. Daher müsse geschaut werden, wie die kritische Infrastruktur noch stärker "vor genau solchen terroristischen Anschlägen" geschützt werden könne, so Wegner.
Wegner sagt schnelle Hilfe zu: "Enorme Belastung"
Den Einwohnern von Berlin sagte der CDU-Politiker zu, die Probleme schnell beheben zu wollen.
Es werde versucht, die Menschen bestmöglich durch die Krise zu führen. "Es ist eine enorme Belastung, das ist mir bewusst." Gemeinsam mit dem Bund werde man in Ermittlungen gehen und den "Ermittlungsdruck jetzt richtig erhöhen". Denn Wegner betonte:
Giffey fordert für Ermittlungen Unterstützung vom Bund
Zuvor hatte Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD Unterstützung vom Bund bei den Ermittlungen gefordert. "Ich glaube, dass es jetzt vor allen Dingen um Bundeshilfe bei den Ermittlungen gehen muss", sagte sie im RBB-Inforadio. "Die Frage ist: Sind das einfach nur linke Gruppen von Aktivisten, die ideologisch unterwegs sind oder steckt da mehr dahinter?"
Die Ansichten, die im als authentisch eingestuften Bekennerschreiben der mutmaßlichen Täter "Vulkangruppe" veröffentlicht wurden, seien "hochgradig gefährlich", betonte die Senatorin. Es gehe jetzt um Staats- und Verfassungsschutz. Giffey erklärte:
Stromausfall in Berlin: Etwa 14.500 Haushalte wieder am Netz
Giffey forderte zudem, Informationen zum Kabelverlauf künftig nicht jedem zugänglich zu machen. "Sie finden sehr viel im Internet", sagte sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Sicherheit müsse vor Transparenz gehen. Es dürften nicht noch mehr kritische Daten veröffentlicht werden.
Von den ursprünglich 40.000 betroffenen Haushalten seien etwa 14.500 wieder am Netz. 9.000 von etwa 12.000 Fernwärmekunden könnten wieder versorgt werden. Auch die Wasser- und Abwasserversorgung sei über Notstromaggregate gesichert. Giffey sagte:
Zusätzliche Notstromaggregate sollen dafür sorgen, dass insbesondere Senioreneinrichtungen und Supermärkte wieder ans Netz kommen - "und zwar deutlich vor Donnerstag".
