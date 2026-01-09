  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Mercosur: Darum geht es bei der Abstimmung der EU

FAQ

Freihandel mit südamerikanischen Ländern:EU stimmt über Mercosur-Abkommen ab: Darum geht es

|

Die EU stimmt heute über das Mercosur-Freihandelsabkommen mit südamerikanischen Ländern ab. Frankreich lehnt den Deal ab - eine Mehrheit ist trotzdem möglich. Ein Überblick.

Mehrere Dutzend Landwirte der Coordination Rurale treffen in Paris ein. Mehrere Dutzend Landwirte der Coordination Rurale CR trafen in der Nacht des 8. Januar 2026 in Paris ein und versammelten sich auf dem Place de l'Étoile in der Nähe der Champs-Élysées, um gegen die mögliche Unterzeichnung des Mercosur-Freihandelsabkommens zu protestieren.

Die EU-Staaten stimmen über das Mercosur-Freihandelsabkommen mit vier südamerikanischen Staaten ab. Eine Mehrheit ist nicht sicher, Frankreich will nach Protesten im Land dagegen stimmen.

09.01.2026 | 0:24 min

Nach mehr als 25 Jahren mühsamer Verhandlungen stimmt der Rat der 27 EU-Länder an diesem Freitag über das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ab.

Was ist das Mercosur-Abkommen?

Das Abkommen würde mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay vereinbart werden und eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen schaffen.

Die Infografik zeigt eine Südamerika-Karte, auf der die Mercosur-Staaten hervorgehoben sind. Mercosur ist eine seit 1995 bestehende Wirtschaftsgemeinschaft. Mitglieder sind Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Zudem gibt es assoziierte Mitglieder ohne Stimmrecht: Bolivien, Chile, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru und Suriname.

Es würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte ausmachen. Für fast alle Waren, die zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gehandelt werden, sollen Zölle abgeschafft werden.

Worauf kommt es bei der Abstimmung über das Mercosur-Abkommen an?

Die Grundsatzeinigung soll gegen Freitagmittag im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten erfolgen. Die Kommission benötigt eine Mehrheit von 15 EU-Mitgliedern, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten.

Daher kommt es wohl vor allem auf das Verhalten Italiens an: Mit den Stimmen der Regierung in Rom käme die erforderliche Mehrheit wohl zustande. Deutschland unterstützt das Abkommen, mit dem die weltweit größte Freihandelszone geschaffen würde. Frankreich lehnt die Pläne ab. Mit Italien könnte Frankreich aber überstimmt werden.

SGS- Neuhann-Slomka

Die EU und die Mercosur-Staaten stehen vor einer Einigung. Nach 25 Jahren könnte das Abkommen am Freitag unterzeichnet werden. Dazu ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann.

07.01.2026 | 2:08 min

Nach einer möglichen Grundsatzeinigung ist noch ein schriftlicher Beschluss notwendig. Dieser gilt aber als Formsache. In der kommenden Woche will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Paraguay reisen, um das Abkommen zu unterzeichnen.

Welche Vorbehalte gibt es gegen das Mercosur-Abkommen?

Frankreich will das Freihandelsabkommen ablehnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron teilte am Donnerstag auf der Plattform X mit, dass das Abkommen in Frankreich trotz erheblicher Zugeständnisse für die Landwirte der Europäischen Union zurückgewiesen werde.

Traktoren auf der Autobahn

Nach 25 Jahren Verhandlungen wird das Mercosur Abkommen in Kürze beschlossen. Die heimischen Landwirte sorgen sich um billige Importe aus Südamerika.

08.01.2026 | 1:49 min

Zuvor hatten französische Landwirte aus Protest gegen eine mögliche Unterzeichnung mit Traktoren die Zufahrtsstraßen nach Paris und Sehenswürdigkeiten blockiert. Macron erklärte, eine mögliche Verabschiedung des Abkommens sei "nicht das Ende der Geschichte. Ich werde weiter für die vollständige Umsetzung der von der Europäischen Kommission erwirkten Zusagen und zum Schutz unserer Landwirte kämpfen". Auch Irland, Polen, Österreich und Ungarn wollen dagegen stimmen. Belgien wird sich wohl enthalten.

Eigentlich sollte der Pakt bereits im vergangenen Jahr beschlossen werden. Allerdings hatten sich Frankreich und Italien quergestellt. Vor wenigen Tagen hatte die Regierung in Rom doch Zustimmung signalisiert. Agrarminister Francesco Lollobrigida hatte zur Begründung gesagt, inzwischen schlage die EU vor, die Ausgaben für die Bauern seines Landes im Zeitraum 2028 bis 2034 zu erhöhen, anstatt zu kürzen.

Andreas Stamm in Brüssel

Nach jahrelanger Verhandlung bereitet die EU nun ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit der südamerikanischen Gemeinschaft Mercosur vor. Andreas Stamm berichtet aus Brüssel über den Verlauf.

07.01.2026 | 1:35 min

Was fürchten deutsche Landwirte?

Die deutsche Landwirtschaft fürchtet: Wenn die EU dem Abkommen zustimmt, sei etwa durch Zustrom von billigerem Rindfleisch oder Zucker aus Südamerika die Existenz tausender Betriebe hierzulande bedroht, während der gesamt-volkswirtschaftliche Nutzen des Abkommens äußerst gering ausfalle.

Auch bei Fragen zu Umweltschutz, Sozialstandards und Konsumentenschutz gibt es Bedenken aus Deutschland.

Proteste im Norden
:Mercosur-Abkommen: Was deutsche Bauern fürchten

An Autobahn-Auffahrten unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg protestieren Bauern gegen das geplante Mercosur-Abkommen. Was die Teilnehmer befürchten.
von Anja Kapinos
mit Video1:49
raktoren stehen an der Auffahrt zur A24 in Gallin.
Quelle: dpa, Reuters, AFP, epd
Über dieses Thema berichteten am 09.01.2026 mehrere Sendungen, etwa das ZDF-Morgenmagazin ab 05:30 Uhr und heute Xpress ab 08:30 Uhr.
Themen
EUFrankreichItalienBrasilienArgentinienUrsula von der LeyenEmmanuel Macron

Mehr zur Wirtschaft

  1. Rauch aus der Werksleitung eines Heizkraftwerks in einer Stadt im Winter.

    Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht

    von Ferdinand Uth
    mit Video8:50
  2. Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem Roboterarm, daneben eine Grafik zum Bruttoinlandsprodukt
    Grafiken

    BIP, Arbeitslosigkeit, Inflation:Wie geht es der Wirtschaft unter Merz?

    von Robert Meyer, Moritz Zajonz
  3. Dunkle Wolken über gestapelten Containern im Hamburger Hafen
    Analyse

    Nach "Herbst der Reformen":Kann die deutsche Wirtschaft 2026 endlich durchstarten?

    von Frank Bethmann
    mit Video4:09
  4. Ein Mitarbeiter in Arbeitskleidung arbeitet an einer Maschine im Gabelstaplerwerk Norderstedt.
    Grafiken

    Zahl der Erwerbstätigen stagniert:Industrie und Bau verlieren Jobs, Dienstleister legen zu

    von Anne Sophie Feil
    mit Video0:22