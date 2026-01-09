Mercosur: Darum geht es bei der Abstimmung der EU

Die EU stimmt heute über das Mercosur-Freihandelsabkommen mit südamerikanischen Ländern ab. Frankreich lehnt den Deal ab - eine Mehrheit ist trotzdem möglich. Ein Überblick.

EU stimmt über Mercosur-Abkommen ab: Darum geht es

Die EU-Staaten stimmen über das Mercosur-Freihandelsabkommen mit vier südamerikanischen Staaten ab. Eine Mehrheit ist nicht sicher, Frankreich will nach Protesten im Land dagegen stimmen. 09.01.2026 | 0:24 min

Nach mehr als 25 Jahren mühsamer Verhandlungen stimmt der Rat der 27 EU-Länder an diesem Freitag über das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ab.

Was ist das Mercosur-Abkommen?

Das Abkommen würde mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay vereinbart werden und eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen schaffen.

Es würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte ausmachen. Für fast alle Waren, die zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gehandelt werden, sollen Zölle abgeschafft werden.

Worauf kommt es bei der Abstimmung über das Mercosur-Abkommen an?

Die Grundsatzeinigung soll gegen Freitagmittag im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten erfolgen. Die Kommission benötigt eine Mehrheit von 15 EU-Mitgliedern, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten.

Daher kommt es wohl vor allem auf das Verhalten Italiens an: Mit den Stimmen der Regierung in Rom käme die erforderliche Mehrheit wohl zustande. Deutschland unterstützt das Abkommen, mit dem die weltweit größte Freihandelszone geschaffen würde. Frankreich lehnt die Pläne ab. Mit Italien könnte Frankreich aber überstimmt werden.

Die EU und die Mercosur-Staaten stehen vor einer Einigung. Nach 25 Jahren könnte das Abkommen am Freitag unterzeichnet werden. Dazu ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. 07.01.2026 | 2:08 min

Nach einer möglichen Grundsatzeinigung ist noch ein schriftlicher Beschluss notwendig. Dieser gilt aber als Formsache. In der kommenden Woche will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Paraguay reisen, um das Abkommen zu unterzeichnen.

Welche Vorbehalte gibt es gegen das Mercosur-Abkommen?

Frankreich will das Freihandelsabkommen ablehnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron teilte am Donnerstag auf der Plattform X mit, dass das Abkommen in Frankreich trotz erheblicher Zugeständnisse für die Landwirte der Europäischen Union zurückgewiesen werde.

Nach 25 Jahren Verhandlungen wird das Mercosur Abkommen in Kürze beschlossen. Die heimischen Landwirte sorgen sich um billige Importe aus Südamerika. 08.01.2026 | 1:49 min

Zuvor hatten französische Landwirte aus Protest gegen eine mögliche Unterzeichnung mit Traktoren die Zufahrtsstraßen nach Paris und Sehenswürdigkeiten blockiert. Macron erklärte, eine mögliche Verabschiedung des Abkommens sei "nicht das Ende der Geschichte. Ich werde weiter für die vollständige Umsetzung der von der Europäischen Kommission erwirkten Zusagen und zum Schutz unserer Landwirte kämpfen". Auch Irland, Polen, Österreich und Ungarn wollen dagegen stimmen. Belgien wird sich wohl enthalten.

Eigentlich sollte der Pakt bereits im vergangenen Jahr beschlossen werden. Allerdings hatten sich Frankreich und Italien quergestellt. Vor wenigen Tagen hatte die Regierung in Rom doch Zustimmung signalisiert. Agrarminister Francesco Lollobrigida hatte zur Begründung gesagt, inzwischen schlage die EU vor, die Ausgaben für die Bauern seines Landes im Zeitraum 2028 bis 2034 zu erhöhen, anstatt zu kürzen.

Nach jahrelanger Verhandlung bereitet die EU nun ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit der südamerikanischen Gemeinschaft Mercosur vor. Andreas Stamm berichtet aus Brüssel über den Verlauf. 07.01.2026 | 1:35 min

Was fürchten deutsche Landwirte?

Die deutsche Landwirtschaft fürchtet: Wenn die EU dem Abkommen zustimmt, sei etwa durch Zustrom von billigerem Rindfleisch oder Zucker aus Südamerika die Existenz tausender Betriebe hierzulande bedroht, während der gesamt-volkswirtschaftliche Nutzen des Abkommens äußerst gering ausfalle.

Auch bei Fragen zu Umweltschutz, Sozialstandards und Konsumentenschutz gibt es Bedenken aus Deutschland.

Proteste im Norden : Mercosur-Abkommen: Was deutsche Bauern fürchten An Autobahn-Auffahrten unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg protestieren Bauern gegen das geplante Mercosur-Abkommen. Was die Teilnehmer befürchten. von Anja Kapinos mit Video 1:49

Quelle: dpa, Reuters, AFP, epd