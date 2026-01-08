Proteste im Norden:Mercosur-Abkommen: Was deutsche Bauern fürchten
von Anja Kapinos
An Autobahn-Auffahrten unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg protestieren Bauern gegen das geplante Mercosur-Abkommen. Was die Teilnehmer befürchten.
Landwirte haben in Mecklenburg-Vorpommern an mehreren Autobahn-Anschlussstellen protestiert, auch in Brandenburg gibt es Aktionen: Das geplante Freihandelsabkommen Mercosur schafft Frust. Rüdiger Schulz rückt von seinem Pferdehof auf der Insel Poel an.
"Das Überleben der deutschen Landwirtschaft steht auf dem Spiel", fürchtet Schulz, Vorstandsmitglied bei "Land schafft Verbindung" (LsV). Die Organisation hat den Protest initiiert, zählt im Nordosten etwa 100 Aktive.
Billiges Rindfleisch oder Zucker aus Südamerika - Bauern in Sorge
Sie fürchten: Wenn die EU Mercosur zustimmt, sei etwa durch Zustrom von billigerem Rindfleisch oder Zucker aus Südamerika die Existenz tausender Betriebe hierzulande bedroht, während der gesamt-volkswirtschaftliche Nutzen des Abkommens äußerst gering ausfalle.
... wird seit 25 Jahren verhandelt. Es war lange umstritten. Nach einer Sitzung am Freitag in Brüssel könnte der Handels-Deal mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay kommende Woche zustande kommen. Dadurch entstünde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte ausmachen. Für fast alle Waren, die zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gehandelt werden, sollen Zölle abgeschafft werden.
Dazu gehören europäische Autos, Maschinen und Medikamente oder südamerikanische Agrarprodukte. Dabei geht es vor allem darum, von den USA unabhängiger zu werden. Außerdem ist China bisher der größte Handelspartner des südamerikanischen Bündnisses, die EU kommt erst auf Platz zwei. Vor allem die schwächelnde Industrie in Europa setzt Hoffnung auf einen Ausbau des südamerikanischen Marktes.
Handelsexperte: Wirtschaftliche Herausforderungen "beherrschbar"
Wird dafür tatsächlich ein "Ausverkauf der europäischen Landwirtschaft" hingenommen, wie die protestierenden Landwirte fürchten? Nein, sagt Rolf J. Langhammer, Handelsexperte am Kiel Institut. Die EU habe verschiedene Vorsichtsmaßnahmen ausgehandelt.
Beim Einsatz von Hormonen oder Gentechnik habe Europa zwar höhere Standards. Mit solchen Unterschieden müsse man sich jedoch abfinden. "Die größten Herausforderungen sind, Preisstandard und Qualität der europäischen Produkte hervorzuheben, um gegen die Anbieter aus Südamerika konkurrieren zu können. Ich halte diese Herausforderung für durchaus beherrschbar", so Langhammer im ZDF-Interview.
Bauernverband: Proteste "nicht zielführend"
Auch Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) bekräftigt, dass Mercosur für die wirtschaftliche Situation der meisten Betriebe nur begrenzt relevant sei. Er nimmt die Sorgen dennoch ernst.
Die größten Probleme bereite nicht der Freihandel, sondern etwa steigende Kosten und hohe bürokratische Anforderungen.
Der Bauernverband als größte Interessengemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern teilt manche Sorgen ebenfalls, bewertet Proteste an Autobahnen aber als "nicht zielführend". "Aktionen, die die gesellschaftliche Akzeptanz gefährden könnten, sind aus unserer Sicht derzeit nicht der richtige Weg", erklärt Bauernpräsident Karsten Trunk.
Pferdewirt Rüdiger Schulz sieht das anders. Ohne größere Aufmerksamkeit zu erregen, "hört uns die Politik nicht mehr". Die Aktionen richteten sich nicht gegen Bürger, sondern seien ein letzter Weckruf an die Gesellschaft, heißt es von LsV. Der Verein fällt durch schärferen Protest auf, grenzt sich nach eigenem Bekunden aber von politischem Extremismus ab.
Anja Kapinos ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Mecklenburg-Vorpommern.
Mehr zum Thema Landwirtschaft
Ökologische Landwirtschaft:Bio-Lebensmittel gefragt wie niemit Video43:31
Statt Chips, Pommes oder Knödel:Darum wandern gerade viele Kartoffeln in die Biogasanlagevon Karen Grassmit Video1:31
Zerstörter Boden in Bolivien:Nach dem Quinoa-Boom bleiben die Problemevon Ronja Bachofermit Video28:41
Erst trocken, dann regnerisch:Durchschnittliche Ernte für deutsche Bauernvon Jan Meiermit Video2:24