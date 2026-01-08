... wird seit 25 Jahren verhandelt. Es war lange umstritten. Nach einer Sitzung am Freitag in Brüssel könnte der Handels-Deal mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay kommende Woche zustande kommen. Dadurch entstünde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte ausmachen. Für fast alle Waren, die zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gehandelt werden, sollen Zölle abgeschafft werden.



Dazu gehören europäische Autos, Maschinen und Medikamente oder südamerikanische Agrarprodukte. Dabei geht es vor allem darum, von den USA unabhängiger zu werden. Außerdem ist China bisher der größte Handelspartner des südamerikanischen Bündnisses, die EU kommt erst auf Platz zwei. Vor allem die schwächelnde Industrie in Europa setzt Hoffnung auf einen Ausbau des südamerikanischen Marktes.