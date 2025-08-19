Erntebilanz: Durchschnittliche Erträge für Deutschlands Bauern

Erst trocken, dann regnerisch:Durchschnittliche Ernte für deutsche Bauern
Die Gesamterntemenge liegt über den schlechten Ergebnissen der letzten zwei Jahre. Sie ist nach einem sehr trockenen Frühjahr damit besser als erwartet. So die Bilanz der Landwirte.
Landwirt Thomas Große-Rüschkamp blickt erleichtert auf die beiden Mähdrescher, die in Rekordtempo den letzten Weizen von seinen Feldern im Havelland holen.
Auch deutschlandweit ist das Ergebnis Mittelmaß. Mit großen regionalen Unterschieden, wie Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied erklärt:
Brandenburg: Trockenes Frühjahr sorgt für weniger Roggen
"Mit dem Roggenertrag in diesem Jahr sind wir nicht ganz zufrieden", bestätigt Elisa Erpel. Die 38-jährige Agrarwissenschaftlerin hat vor drei Monaten die Leitung der Oehna Agrar GmbH im südlichen Brandenburg übernommen, der Vorgänger ging in Rente.
Nun bewirtschaftet sie mit über 70 Mitarbeitern 40 Quadratkilometer Ackerfläche bei Dahme: "Die Trockenheit im Frühjahr, das waren tatsächlich im ersten Halbjahr 75 Millimeter, die uns gefehlt haben, fehlen halt auch dem Roggen, sodass der Ertrag eher bei 45 Doppelzentner liegt und das ist für uns hier im Brandenburger Raum nicht ganz zufriedenstellend."
Besser sieht es bei den Kartoffeln aus: Der 24-jährige Leiter des Pflanzenbaus zieht eine positive Bilanz. "Im Juli konnten wir knapp 100 Millimeter Regen verzeichnen und das war wirklich die große Rettung für unsere Kartoffelbestände, sodass wir jetzt hier Mitte August, kurz bevor die Kartoffelernte startet, doch von zufriedenstellenden Erträgen sprechen können. Auch die Qualitäten werden in diesem Jahr gut sein."
Elisa Erpel will künftig beim Getreide gegensteuern:
Landwirte experimentieren mit anderen Kulturen
Doch das wird nicht ausreichen. Thomas Große-Rüschkamp ist offen für neue Verfahren: "Wir probieren neue Saatverfahren aus, möglichst wassersparende. Wir haben neue Pflanzensorten, neue Weizensorten, Rapssorten, die viel effizienter auch in der Stickstoffverwertung sind, in der Anpassung an besonders warmes Klima. Technik, die wie gesagt, besser angepasst ist an die Situation, dass man zum Beispiel weniger pflügt und eine Direktsaat ausprobiert."
Seine Weizenernte hat er bereits eingelagert. Einen guten Erlös wird er nicht so schnell erzielen, denn derzeit liegt der Ankaufpreis im Keller: "Wir hoffen einfach, dass wenn die Ernte abgeschlossen ist, das ist ja ein Weltmarktgeschäft, dass dann irgendwann die Preise auch wieder anziehen."
Insgesamt haben die Bauern in Deutschland in diesem Jahr durchschnittliche Erträge eingebracht. Ein erntebedingter Anstieg der Verbraucherpreise wird deshalb nicht erwartet.
Jan Meier ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Brandenburg.
