  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

Gentechnik im Supermarkt: EU einigt sich auf lockerere Regeln

Kritiker fordern Kennzeichnungspflicht:EU lockert Gentechnik-Regeln für Lebensmittel

|

Lebensmittel aus moderner Gentechnik sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung in den Handel kommen. Kritiker fordern Wahlfreiheit für Verbraucher.

Ein Einkaufswagen mit Lebensmitteln in einem Supermarkt

Mit Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können.

Quelle: Zoonar

Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten.

Die neuen Vorgaben müssen noch vom EU-Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Normalerweise ist das Formsache, wenn sich die Unterhändler der Institutionen zuvor auf einen Kompromiss geeinigt haben.

EU-Flaggen im europäischen Viertel in Brüssel.

In der EU gelten künftig für Betreiber von KI-Modellen strengere Regeln. Sie sollen im Bereich der Künstlichen Intelligenz mehr Transparenz schaffen und das Urheberrecht stärken.

02.08.2025 | 1:25 min

Für solche Lebensmittel gelten aber weiterhin dieselben Sicherheitsvorgaben wie für Züchtungen, die etwa durch Kreuzung und Auslese entstanden sind. Im Zweifel kann eine etwa durch die Gen-Schere Crispr/Cas veränderte Pflanze nicht von einer natürlichen Züchtung unterschieden werden.

Besseres Obst und Gemüse?

Befürworter erhoffen sich durch die Veränderungen Obst- und Gemüsesorten, die ertragreicher, resistenter gegen den Klimawandel und nährstoffreicher sind. Wissenschaftler erwarten zudem eine einfachere Forschung durch weniger strenge Vorgaben.

In anderen Weltregionen gibt es bereits lockere Regeln, Vertreter von Parlament und EU-Staaten setzen deswegen auch auf eine bessere Wettbewerbsfähigkeit für Landwirte. Der Deutsche Bauernverband begrüßt grundsätzlich eine Lockerung.

Hamburg: Containerschiffe werden am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG HHLA be- und entladen.

Das Europaparlament hat weitreichenden Lockerungen des EU-Lieferkettengesetzes zugestimmt. Die Regeln sollen künftig nur noch für sehr große Unternehmen gelten.

13.11.2025 | 0:24 min

Kritiker wollten Kennzeichnungspflicht

Kritiker fordern unter anderem, dass Verbrauchern eine Wahlfreiheit gelassen werden sollte, ob sie solche Lebensmittel konsumieren möchten oder nicht. Gentechnikfrei soll in Zukunft auch weiterhin die Biolandwirtschaft bleiben.

Jedoch soll es laut Parlament keinen Verstoß darstellen, wenn es um ein "technisch unvermeidbares Vorhandensein" von Gentechnik geht. Grundsätzlich sind mit Gen-Scheren sowohl kleine als auch deutlich größere Eingriffe möglich.

Kind mit einem Spielzeughandy

Ab 2030 gilt: Jedes in der EU verkaufte Spielzeug muss einen digitalen Produktpass mit Sicherheitsinformationen haben. Zudem wird die Liste der verbotenen Chemikalien erweitert.

25.11.2025 | 2:36 min

Für weitergehende Eingriffe in Pflanzen gelten auch in Zukunft strengere Regeln - etwa, wenn artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Gene aus einem Bakterium in eine Maispflanze eingeführt werden.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 04.12.2025 um 05:30 Uhr.
Thema
EU

Mehr Nachrichten zur Europäischen Union

  1. Schleswig-Holstein, Flensburg: In einem Supermarkt hebt eine Kundin beim Bezahlen auch gleich Bargeld ab. Archivbild

    Neue Bargeld-Regeln der EU:Geld abheben im Supermarkt soll einfacher werden

    mit Video0:24
  2. Kleinkind nimmt Spielzeug in den Mund, Archivbild

    EU-Regeln verschärft :Gefahr durch Spielzeug: Mehr Sicherheit für die Kinder

    von Andreas Stamm, Straßburg
    mit Video2:36
  3. Bundeskanzler Friedrich Merz (M, CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron (M,r) nehmen an einem Treffen mit einer Gruppe von Investoren auf dem Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität teil
    FAQ

    Pläne der EU-Kommission:Brüssel will weniger Cookie-Klicks und Digital-Bürokratie

    mit Video3:12
  4. Auf einem weißen Teller ein Döner im Fladenbrot: mit Rotkraut, weißer Soße und Salat.

    Türkischer Antrag zurückgezogen:Döner-Streit: Einheitliche EU-Regeln vorerst vom Tisch

    mit Video1:28