Quinoa gilt als Superfood: eiweißreich, glutenfrei, beliebt in der vegetarischen Küche. Das Getreide aus den Anden ist zudem anspruchslos. Der Hype um das Korn birgt aber auch Probleme.

Wenn Sergio Yucra über seine Felder streift, reichen ihm viele Quinoa-Pflanzen nur noch bis zur Hüfte. Früher wuchsen sie schulterhoch. Seit Jahren schon werden die Pflanzen immer kleiner. Die Quinoa bekommt zu wenige Nährstoffe aus dem Boden. Wie viele Landwirtinnen und Landwirte in der Gegend macht auch er sich große Sorgen: "Hinzu kommen Wetterextreme und die Hitze. In diesem Jahr gab es zu wenig Feuchtigkeit."

Ich denke, dass es in den nächsten zehn Jahren vielleicht weniger Quinoa-Produktion geben wird.

Früher weideten Lamas auf den Feldern. Mit ihrem Dung brachten sie Leben in die Erde. Dieser Kreislauf in den bolivianischen und peruanischen Anden, der Heimat der Quinoa, funktionierte über Jahrtausende.

Quinoa wird zum Superfood und boomt

Landwirte erhalten viel Geld für Quinoa

Mit Quinoa ließ sich gutes Geld verdienen. Menschen, die Jahre zuvor vom Land in die Städte gezogen waren, kamen zurück und bewirtschafteten ihre Felder wieder. Sie verkauften die Lamas und bauten immer mehr an. In Monokulturen und ohne Pausen.