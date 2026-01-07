Schafe stürmen Supermarkt: Discounter Penny plant Patenschaft

Eine Schafherde verirrt sich in einen bayerischen Discounter. Penny erlässt dem Schäfer die Kosten für Schäden und Reinigung und will eine Patenschaft für die Tiere übernehmen.

Statt auf die Weide sind rund 50 Schafe in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn in einen Discounter gestürmt. Dort sorgten sie für tierisches Chaos. 07.01.2026 | 0:22 min

Rund 50 Schafe haben den bekannten Werbeslogan "Erstmal zu Penny" wohl etwas zu wörtlich genommen. Während eines Schafzuges in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn entschied sich die Truppe am Montag spontan gegen den Weg der restlichen Herde - stattdessen spazierte sie in die örtliche Filiale des Discounters.

Supermarkt will verirrte Schafe finanziell unterstützen

Die Supermarktkette Penny hat daraufhin angekündigt, für ein Jahr die Patenschaft für die Schafherde übernehmen zu wollen, die sich dorthin verlaufen hatte. Für die Herde solle etwa das Futter gestellt werden, wie das in Köln ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dafür möchte Penny nun Kontakt zum Schäfer aufnehmen.

Wir würden gerne für ein Jahr die Patenschaft für die 50 schaf-sinnigen Ausreißer übernehmen. „ Philipp Stiehler, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Penny Südwest

Schafe waren 20 Minuten im Kassenbereich

Ob die Schafe auf der Suche nach einem bestimmten Angebot waren oder sich bloß aufwärmen wollten, das ließ sich nicht klären. Offensichtlich gefiel es dem Trupp im Kassenbereich des Marktes sehr gut. Nach 20 Minuten folgten die Ausreißer dann doch wieder dem Tross der Artgenossen.

"Die rund 20 Kund*innen haben den tierischen Spontanbesuch dem Vernehmen nach auch sportlich genommen", erklärte der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Penny Südwest, Philipp Stiehler, und versprach:

Wir werden weder für den Schaden noch für die Reinigung dem Schäfer eine Rechnung stellen. „ Philipp Stiehler, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Penny Südwest

Das Team habe den Markt rasch gereinigt, damit der Betrieb schnell weitergehen konnte.

Quelle: dpa, kna, ots