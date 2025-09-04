Bayern: Rinder hinterlassen Verwüstung in Ort im Allgäu

Ausgebrochene Rinder sind durch Obergünzburg im Ostallgäu gezogen und haben dabei Autos und Gärten demoliert. Die zehn Rinder büxten am Mittwoch aus ihrer Unterkunft aus und zogen mehrere Kilometer unter anderem durch Wohngebiete, wie die Polizei in Kempten (Bayern) am Donnerstag berichtete.