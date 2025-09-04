Bayern: Rinder hinterlassen Verwüstung in Ort im Allgäu

Autos und Gärten beschädigt:Ausgebüxte Rinder ziehen durch Ort im Allgäu
|
Läutende Kuhglocken - für viele Teil der Vorstellung vom idyllischen Landleben in Bayern. Doch eine Rinderherde im Allgäu sorgte jetzt für beschädigte Autos und Verwüstung.
Ausgebrochene Rinder sind durch Obergünzburg im Ostallgäu gezogen und haben dabei Autos und Gärten demoliert. Die zehn Rinder büxten am Mittwoch aus ihrer Unterkunft aus und zogen mehrere Kilometer unter anderem durch Wohngebiete, wie die Polizei in Kempten (Bayern) am Donnerstag berichtete.
Dabei beschädigten sie mehrere Fahrzeuge und ein Fahrrad. Auch zwei Gärten wurden durch die Herde in Mitleidenschaft gezogen, bis der verantwortlichen Landwirt seine Tiere wieder einfangen konnte. Die Polizei suchte nach möglichen weiteren Geschädigten.
Quelle: AFP
