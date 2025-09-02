Bratwurst-Historie: Boxkampf soll entscheiden

Boxen um älteste Bratwurstküche:Für die Wurst in den Ring
Nürnberg oder Erfurt - zwei veritable Box-Recken sollen "ein für alle Mal klären", wo die älteste Wurstbraterei der Welt ihre Heimat hat.
Franken oder in Thüringen: Mit einem Boxkampf will die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt "ein für alle Mal" die Frage klären, wo die älteste Bratwurstküche der Welt steht beziehungsweise stand. Auch wenn sie die Antwort schon kennen will.
Angenommen hat die Herausforderung zum Faustkampf das Bratwurstmuseum in thüringischen Mühlhausen. Geschäftsführer Thomas Mäuer betont, die Bratwurst sei für die Thüringer Kulturgut.
Thüringer Boxer mit einigen Pfunden im Vorteil
Für Nürnberg tritt der Amateurboxer Hasan Arli an, für das Bratwurstmuseum steigt Kay "Der Thüringer" Löwentraut in den Ring. Fünf Runden zu je zwei Minuten sollen die Entscheidung bringen. Ausgetragen wird der Kampf am 26. September in Mühlhausen.
Museumschef Mäuer sieht einen klaren Heimvorteil und erhofft sich einen Riesenspaß. Sie machten das augenzwinkernd mit, so etwas verleihe dem Leben schließlich Würze. Im Vorteil ist Thüringen auch mit Boxer Löwentraut. Der "mit Bratwurst groß gewordene Thüringer Junge" brachte beim Wiegen etwas mehr als 120 Kilogramm auf die Waage, sein Nürnberger Kontrahent Arli dagegen nur rund 92.
Alte Urkunde in Erfurt gefunden
Der kuriose Wettbewerb war durch neue Erkenntnisse von Erfurter Forschern angestoßen worden. Sie wollen den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand in Erfurt gefunden haben. In einer Urkunde von 1269 sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Krämerbrücke die Rede, erklärten der Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, Martin Sladeczek, und der emeritierte Historiker Karl Heinemeyer.
Die Urkunde wurde demnach durch Zufall bei Nachforschungen über die Geschichte der Brücke gefunden. Das Mühlhausener Bratwurstmuseum will den Titel stellvertretend für Erfurt verteidigen.
Und dann wäre da noch Regensburg ...
Gastronomin Hilleprandt hält dagegen, dass ihr Nürnberger Restaurant "Zum Gulden Stern" als einzige eine historische Bratwurstküche vorzuweisen habe. Sie sei erstmals 1419 erwähnt worden. Das Restaurant wirbt auf seiner Website damit, die "älteste Bratwurstküche der Welt" zu sein.
Allerdings wirbt auch das Regensburger Lokal "Wurstkuchl" mit dem Titel "Älteste Bratwurststube der Welt". Die erste urkundliche Erwähnung eines Kochs an der Stelle stammt von 1378 - also über hundert Jahre später als in Erfurt. Mit der Bratwursthochburg Nürnberg war vor rund 25 Jahren bereits ein Streit um das älteste Lokal entbrannt. Damals konnten die Regensburger die älteste Erwähnung vorlegen.
