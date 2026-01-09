Crans-Montana: Ermittler befragen Barbetreiber wegen Brandunglück

Nach dem Brandunglück in einer Bar in Crans-Montana sind erstmals die Betreiber befragt worden. Zum Nationalen Trauertag erwartet die Schweiz hochrangige Gäste aus dem Ausland.

Nach dem tödlichen Silvester-Brand in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana sind die Betreiber des Lokals von den Ermittlungsbehörden befragt worden. Das französische Ehepaar Jacques und Jessica M., das die Bar "Le Constellation" betreibt, traf am Freitagmorgen bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis in Sitten ein.

An den vielen dort wartenden Medienvertretern gingen sie mit gesenkten Köpfen vorbei, Jessica M. trug eine große dunkle Sonnenbrille.

Barbetreiber von Crans-Montana nicht in Haft oder unter Hausarrest

Es war die erste Befragung des Paares, seit am 3. Januar ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung gegen die beiden Franzosen eröffnet worden war. Sie wurden weder inhaftiert noch unter Hausarrest gestellt. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung hatte das Paar eine "vollständige Zusammenarbeit" mit den Ermittlungsbehörden zugesagt.

Bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht waren 40 Menschen ums Leben gekommen und 116 weitere verletzt worden, viele von ihnen sehr schwer. Die Hälfte der Todesopfer war minderjährig; das jüngste war erst 14 Jahre alt, das älteste 39.

Der Schweizer Fußball-Verband (SFV) gab am Freitag auf der Plattform X bekannt, dass unter den 40 Toten auch neun junge Schweizer Fußballer gewesen seien. "Wir stehen an der Seite der Familien und Vereine - heute, morgen und auch dann, wenn es stiller wird", hieß es in dem Post.

Hinterbliebenen-Anwalt fordert: "Verantwortlichkeiten von A bis Z" feststellen

Romain Jordan, ein Anwalt der Hinterbliebenen, sagte vor seiner Teilnahme an der Befragung, er und seine Mandanten erwarteten "Antworten", warum "dieses Drama, das sich nie hätte ereignen dürfen, eingetreten ist hier in der Schweiz, trotz eines juristischen Arsenals, eines gesetzgeberischen Arsenals, eines Aufsichtsarsenals".

Die Opfer und Hinterbliebenen wollten ihre Interessen berücksichtigt sehen, indem "alle Verantwortlichkeiten von A bis Z festgestellt" werden.

Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge wurde der Brand im Keller der Bar offenbar durch Feuerwerksfontänen ausgelöst, die an Sektflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke gehalten wurden. Die Ermittlungen konzentrieren sich unter anderem auf die Frage, ob die Schaumstoffdämmung an der Kellerdecke den Brandschutzvorschriften entsprach.

Nationaler Trauertag in der Schweiz nach Brandkatastrophe

Die Brandkatastrophe hat in der Schweiz große Erschütterung und Trauer ausgelöst. Bundespräsident Guy Parmelin nannte den Brand "eine der schlimmsten Tragödien, die unser Land erlebt hat".

Heute gedenkt die Schweiz mit einem nationalen Trauertag der Opfer. Im ganzen Land läuteten um 14 Uhr die Kirchenglocken, gleichzeitig wurde eine Schweigeminute abgehalten.

Feuerwehrleute und Rettungskräfte bekamen vor der Schweigeminute im Rahmen der Gedenkfeier für die Opfer des tödlichen Brandes Standing Ovations. Quelle: AFP

In Martigny westlich von Crans-Montana findet eine Gedenkfeier statt, zu der neben Bundespräsident Parmelin auch Gäste aus dem Ausland wie der französische Präsident Emmanuel Macron erwartet werden. In Crans-Montana können die Menschen die Zeremonie auf großen Leinwänden verfolgen.

Quelle: AFP, dpa