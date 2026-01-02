Trauer nach Brand in der Schweiz: "Hätte mein Sohn sein können"

Gedenken in Crans-Montana in der Schweiz:Trauer nach Flammeninferno: "Es hätte mein Sohn sein können"
Mit Kerzen und Blumen haben hunderte Menschen der Opfer des Brandes in der Silvesternacht gedacht. Viele kennen Menschen, die noch vermisst werden oder schwer verletzt sind.
Hunderte Menschen sind am Donnerstagabend im Schweizer Skiort Crans-Montana zusammengekommen, um der Toten und Verletzten des verheerenden Flammeninfernos in der Silvesternacht zu gedenken.
Sie legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Es herrscht Totenstille, die Menschen sprechen nur im Flüsterton. Viele kennen Personen, die noch vermisst werden oder verletzt wurden.
Präsident Parmelin: Schlimmste Tragödie des Landes
Mitten in der Silvesternacht war gegen 1:30 Uhr in der Bar "Le Constellation" das Feuer ausgebrochen. Etwa 40 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin nannte den Brand "eine der schlimmsten Tragödien, die unser Land erlebt hat".
"Ich war selbst nicht dort, aber ich hatte viele Freunde und Verwandte, die da waren", sagt ein junger Trauernder, der seinen Nachnamen mit Orosstevic angibt.
"Es waren hauptsächlich Freunde meiner Eltern, aber ich kenne sie sehr gut", sagt er der Nachrichtenagentur AFP.
Fassungslosigkeit unter Angehörigen
In der Nähe umarmen sich Freunde und schluchzen, Väter legen ihren Söhnen den Arm um die Schultern. Menschen weinen und halten sich an den Händen.
"Mein Sohn hätte dort sein können. Er war nicht weit weg", sagt Paulo Martins. Der Franzose lebt seit 24 Jahren in der Gegend. "Er wollte eigentlich mit seiner Freundin dorthin gehen. Aber am Ende haben sie es nicht geschafft."
Ein Freund seines 17-jährigen Sohnes sei zur Behandlung nach Deutschland gebracht worden. Er habe Verbrennungen an rund 30 Prozent seines Körpers erlitten.
Trauer und Ungewissheit
Trauernde legen Blumen und Kerzen auf einen Tisch. Als auf dem Tisch kein Platz mehr ist, stellen Menschen Kerzen auf den gefrorenen Boden. Der Bereich an der Bar ist mit weißen Vorhängen abgeschirmt, zwei Polizisten bewachen die Absperrung.
"Es gibt Tote und Verletzte, und jemand, der uns nahesteht, wird noch vermisst", sagt eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Es gebe noch keine Neuigkeiten. "Es waren junge Menschen. Menschen, die wir kannten", sagt eine andere Frau, die ebenfalls anonym bleiben möchte.
Bars bleiben geschlossen
In der Stadt im Süden der Schweiz funkelt noch die Weihnachtsbeleuchtung. Mehrere Bars bleiben aus Respekt jedoch geschlossen.
In einer Kirche wird der Menschen gedacht, die ihr Leben verloren haben. "Es waren viele Menschen da", sagt der Kirchgänger Jean-Claude. "Es gab eine schöne Predigt über Hoffnung. Lasst uns wenigstens das haben: Hoffnung."
Ein junger Mann, der vor Trauer kaum sprechen kann, sagt: "Wir kannten einfach viele Freunde von Freunden, die dort waren."
"Es hätte mein Sohn sein können", sagt eine Trauernde, Mina, mit Tränen in den Augen. "Es war nur Zufall, dass er gestern Abend nicht dort war."
Veronica, die seit 40 Jahren in Crans-Montana lebt, wischt sich Tränen von den Wangen. "Der Schmerz anderer ist der Schmerz aller."
Weitere Nachrichten aus der Schweiz
- FAQ
Ursache des Feuers weiter unklar:Was wir zur Brand-Katastrophe in der Schweiz wissenmit Video1:29
Hollywood-Legende und Oscar-Prämierung:Filmproduzent Arthur Cohn ist totmit Video0:37
Unesco-Liste:Schweizer Jodeln ist jetzt immaterielles Kulturerbemit Video0:35
- FAQ
Mobil surfen im Ausland:Roaming in der Schweiz: Was man beachten mussvon Elias Partheniadis