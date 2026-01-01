Brand-Katastrophe in der Schweiz: Was wir wissen - und was nicht

Das neue Jahr beginnt in der Schweiz mit einem verheerenden Brand in einer Bar: Dutzende Menschen sterben, viele weitere werden verletzt. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir zur Brand-Katastrophe in der Schweiz wissen

Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana sind in der Nacht Dutzende Menschen ums Leben gekommen. 01.01.2026 | 0:57 min

Was ist passiert?

In der Silvesternacht ist es im Ferienort Crans-Montana (Kanton Wallis) in der Schweiz zu einem schweren Brand in der Bar "Le Constellation" gekommen. Diese hatte nach eigenen Angaben eine Kapazität von 300 Plätzen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Wallis brach das Feuer gegen 1:30 Uhr aus. Demnach sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 seien zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler.

Karte: Brand in Bar "Le Constellation" in Crans-Montana, Schweiz Quelle: ZDF

Was ist zur Ursache des Brandes bekannt?

Die Ermittler schließen einen Anschlag nach Zeugenbefragungen und ersten Ermittlungen aus, wie der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler sagte. Die Explosionen, von denen Anwohner berichteten, hätten sich erst nach dem Brandausbruch ereignet.

Das Feuer habe bei seiner Ausbreitung eine Verpuffung ausgelöst, sagte der für Sicherheit zuständige Staatsrat im Kanton Wallis, Stéphane Ganzer. Er berief sich dabei auf Zeugenaussagen und erste Ermittlungen. Bei einer Verpuffung entzündet sich Gas schlagartig, sodass sich ein Feuer schnell ausbreiten kann und eine Druckwelle entsteht.

Wie gestalten sich die Rettungsarbeiten?

Nach Polizeiangaben war der Rettungs- und Löscheinsatz am Donnerstagvormittag noch im Gange. Die vielen Opfer wurden per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, etwa in Sitten, aber auch ins rund 100 Kilometer Luftlinie entfernte Genf. Auch die Bergwacht aus dem Aostatal in Italien unterstützte die Rettungsarbeiten.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Mittag unter Berufung auf Behörden von zehn eingesetzten Hubschraubern und 40 mobilisierten Krankenwagen.

In der Schweiz überschattete ein verheerendes Feuer in einer Bar im Nobel-Skiort Crans-Montana den Start in das neue Jahr. ZDF-Reporter Marius Reichert über den laufenden Einsatz. 01.01.2026 | 1:25 min

Was ist noch unklar?

Wie viele Menschen genau ums Leben gekommen oder verletzt worden sind, ist weiterhin unklar. Der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, sagte, ihm habe die Polizei 40 Todesopfer genannt. Diese Zahl bestätigt die Kantonspolizei offiziell nicht.

Auch zu Zahl und Zustand der Verletzten gibt es bisher keine genaueren offiziellen Angaben.

Nichts bekannt ist bislang auch über die Identität der Todesopfer und Verletzten. Auch ob Deutsche von dem Feuer betroffen waren, ist offen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass unter den Opfern ausländische Gäste seien, teilte die Polizei mit.

Über die Ursache des Brandes gibt es bislang lediglich Spekulationen. "Wir können dazu keine Angaben machen", sagt Daniel Imboden, Sprecher der Kantonspolizei. Es werde "in alle möglichen Richtungen ermittelt". Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud äußerte sich am Donnerstag auf Nachfrage auch nicht dazu, ob die Bar über die korrekten Notausgänge verfügte und ob diese auch funktionierten.

Quelle: dpa, Reuters