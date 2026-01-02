Flammen und enorme Hitze: Was Flashover so gefährlich macht

Die Kantonsregierung des Wallis vermutet, dass ein Flashover Ursache für die Brandkatastrophe in Crans-Montana gewesen sein könnte. Was ein Flashover ist und so gefährlich macht.

Für Feuerwehrleute eine lebensgefährliche Situation beim Löschen von Bränden. 02.01.2026 | 3:39 min

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana in der Schweiz erklärte die Kantonsregierung des Wallis, infolge des Brandes sei es zu einem Flashover gekommen, "der nach ersten Erkenntnissen eine oder mehrere Explosionen zur Folge hatte". Eine Quelle für diese These nannte die Kantonsregierung aber nicht. Was ist ein Flashover und was macht das Phänomen so gefährlich?

Mit dem Ausdruck "Flashover" wird der sekundenschnelle Übergang eines kleinen Feuers zu einem Großbrand bezeichnet. Laut der Non-Profit-Internetplattform Brand-Feuer.de handelt es sich um einen heftigen Flammenüberschlag, auch Feuersprung genannt. Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen spricht von einem Phänomen "der extremen Brandausbreitung".

Haben Wunderkerzen die Brandkatastrophe in der Schweiz ausgelöst? Augenzeugen berichten, dass Kellner Sektflaschen mit daran befestigten Wunderkerzen in den Club gebracht haben sollen. 02.01.2026 | 0:36 min

Pyrolysegase entzünden sich schlagartig ab etwa 600 Grad

Es entsteht, wenn sich in einem geschlossenen Raum Pyrolysegase ansammeln. Bei Pyrolyse handelt es sich um die Spaltung organischer Verbindungen durch große Hitze.

Ab einer Temperatur von etwa 600 Grad entzünden sich die dabei entstehenden Pyrolysegase im gesamten Raum schlagartig - ein Vorgang, den Brandschutz-Experten als "Durchzünden" bezeichnen. Aus dem Entstehungsbrand wird so ein Vollbrand, bei dem schnell Temperaturen von über 1.000 Grad entstehen.

Im schweizerischen Crans-Montana haben hunderte Menschen der Opfer des Brandes in der Silvesternacht gedacht. Mehr als 40 Menschen starben, die Identifizierung der Opfer dauert weiter an. 02.01.2026 | 1:21 min

Flashover-Effekt: Gefahr auch für Feuerwehrkräfte

"Nach einer Raumdurchzündung brennen die Oberflächen aller brennbaren Materialien im Raum", heißt es in einem Schulungsdokument des nordrhein-westfälischen Feuerwehrinstituts.

Flammen loderten in der Bar "Le Constellation" im Schweizer Ski-Ort Crans-Montana. Quelle: AFP

Nicht nur der Brandraum steht dann schlagartig in Flammen, sondern die Flammen schlagen "auch meistens mit erheblicher Wucht nach außen", wie auf Brand-Feuer.de ausgeführt wird. Ein Flashover-Effekt ist daher nicht nur für die Menschen in dem brennenden Raum, sondern auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefährlich.

Quelle: AFP, dpa