Explosion in Bar: Tote und Verletzte in Crans-Montana

Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana hat es in der Silvesternacht mehrere Tote und Verletzte gegeben.

Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere seien bei dem Vorfall verletzt worden, teilte ein Sprecher der Kantonspolizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Er sprach von einer "Explosion unbekannter Ursache".

Dem Sprecher zufolge ereignete sich die Explosion gegen 1.30 Uhr in dem bei Touristen beliebten Lokal "Le Constellation" im Zentrum des Ferienortes. Die Gäste feierten dort den Beginn des neuen Jahres. In der Bar waren demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls mehr als 100 Menschen. Schweizer Medien verbreiteten Bilder von dem brennenden Gebäude.

Lage am Morgen unter Kontrolle

Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzwagen und Hubschraubern vor Ort. Ein Rettungsarzt sagte dem Sender RTS, Menschen seien mit schweren Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Am Morgen sei die Lage unter Kontrolle gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht.