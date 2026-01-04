  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Crans-Montana: Weitere Opfer identifiziert - darunter 14-Jährige

Crans-Montana:Bar-Brand: Weitere Opfer identifiziert - darunter 14-Jährige

|

Viele Opfer waren minderjährig, das jüngste bislang identifizierte war 14 Jahre alt: Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana dauert die Identifizierung der Leichen an.

Menschen legen Blumen und brennende Kerzen vor der Bar Le Constellation in Crans-Montana, Schweiz, nieder und gedenken der Opfer eines verheerenden Brandes an Silvester.

Mit einem nationalen Trauertag soll der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana gedacht werden. In dem Schweizer Skiort ist eine Gedenkfeier geplant.

04.01.2026 | 0:21 min

Nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana haben Experten inzwischen 24 der 40 Toten identifiziert - darunter zahlreiche Minderjährige. Das bislang jüngste Todesopfer sei eine 14-jährige Schweizerin, wie die Polizei im Kanton Wallis berichtet.

Unter den bislang identifizierten Opfern seien neben Schweizern auch Italiener und ein italienisch-emiratischer Staatsangehöriger. Ebenso identifiziert wurden ein Rumäne, ein Türke und ein Franzose. Die Bar war besonders bei jungem Publikum beliebt.

Kerzen und Stofftiere stehen in der Nähe der abgeriegelten Bar Le Constellation in Crans-Montana.

Zwei Tage nach dem Feuer in einer Bar in Crans-Montana ermitteln die Behörden gegen die Bar-Betreiber. Die ersten Todesopfer sind identifiziert.

03.01.2026 | 1:35 min

Gedenkfeier und Trauertag am Freitag

Die Identifizierung der Leichen dauert der Polizei zufolge an. Sie gestaltet sich schwierig, da viele bis zur Unkenntlichkeit verbrannten. Rund 119 weitere Personen erlitten teils schwere Verbrennungen. Viele von ihnen wurden in Spezialkliniken in ganz Europa verlegt. Am kommenden Freitag soll mit einer Gedenkfeier und einem nationalen Trauertag der Opfer gedacht werden.

Nach bisherigen Ermittlungen löste eine funkensprühende Partyfontäne das Inferno in der Silvesternacht aus. Sie setzte den Erkenntnissen zufolge Schaumstoff an der Decke in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Untersucht wird, ob die Brandschutzvorschriften eingehalten wurden. Gegen die beiden französischen Betreiber der Bar "Le Constellation" wird inzwischen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa die heute-Nachrichten am 03.01.2026 ab 19 Uhr oder ZDFheute Xpress am 04.01.2026 um 09:37 Uhr.
Thema
Schweiz

Mehr zur Brandkatastrophe in Crans-Montana

  1. Schweiz, Crans-Montana: Ein Polizist der Walliser Kantonspolizei sichert den Bereich vor der abgesperrten Bar und Lounge "Le Constellation"

    Verdacht auf fahrlässige Tötung:Crans-Montana: Ermittlungen gegen Bar-Betreiber eingeleitet

    mit Video0:21
  2. Schweiz, Crans Montana: Das Innere der Bar und Lounge Le Constellation, wo nach einer Explosion in den frühen Morgenstunden der Silvesternacht ein Feuer ausgebrochen ist.

    Flammen in Bar :Nach Feuer in Crans-Montana: Brandschutz im Fokus

    mit Video0:24
  3. Nach der Brand-Katastrophe: Trauer in Crans-Montana
    Interview

    Brandschutz-Experte Zehfuß :"Bei Flashover keine Chance, wenn man noch im Raum ist"

    mit Video5:03
  4. 3D-Visualisierung des Brandstarts und der Treppe nach oben in der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana, Schweiz.

    Rekonstruktion der Feuerkatastrophe:Crans-Montana: Wie eine Bar zur tödlichen Falle wurde

    von Nils Metzger
    mit Video0:17