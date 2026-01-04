Crans-Montana: Weitere Opfer identifiziert - darunter 14-Jährige

Viele Opfer waren minderjährig, das jüngste bislang identifizierte war 14 Jahre alt: Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana dauert die Identifizierung der Leichen an.

Mit einem nationalen Trauertag soll der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana gedacht werden. In dem Schweizer Skiort ist eine Gedenkfeier geplant. 04.01.2026 | 0:21 min

Nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana haben Experten inzwischen 24 der 40 Toten identifiziert - darunter zahlreiche Minderjährige. Das bislang jüngste Todesopfer sei eine 14-jährige Schweizerin, wie die Polizei im Kanton Wallis berichtet.

Unter den bislang identifizierten Opfern seien neben Schweizern auch Italiener und ein italienisch-emiratischer Staatsangehöriger. Ebenso identifiziert wurden ein Rumäne, ein Türke und ein Franzose. Die Bar war besonders bei jungem Publikum beliebt.

Zwei Tage nach dem Feuer in einer Bar in Crans-Montana ermitteln die Behörden gegen die Bar-Betreiber. Die ersten Todesopfer sind identifiziert. 03.01.2026 | 1:35 min

Gedenkfeier und Trauertag am Freitag

Die Identifizierung der Leichen dauert der Polizei zufolge an. Sie gestaltet sich schwierig, da viele bis zur Unkenntlichkeit verbrannten. Rund 119 weitere Personen erlitten teils schwere Verbrennungen. Viele von ihnen wurden in Spezialkliniken in ganz Europa verlegt. Am kommenden Freitag soll mit einer Gedenkfeier und einem nationalen Trauertag der Opfer gedacht werden.

Nach bisherigen Ermittlungen löste eine funkensprühende Partyfontäne das Inferno in der Silvesternacht aus. Sie setzte den Erkenntnissen zufolge Schaumstoff an der Decke in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Untersucht wird, ob die Brandschutzvorschriften eingehalten wurden. Gegen die beiden französischen Betreiber der Bar "Le Constellation" wird inzwischen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Quelle: dpa, Reuters