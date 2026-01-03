Brand in Schweizer Bar: Ermittlungen gegen Betreiber eingeleitet

Nach der Brandkatastrophe in der Silvesternacht ermitteln die Schweizer Behörden jetzt gegen die Betreiber der Bar in Crans-Montana. Es gebe den Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Zwei Tage nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana mit 40 Toten sind strafrechtliche Ermittlungen gegen die beiden Betreiber aufgenommen worden. "Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen", teilte die Polizei des Kantons Wallis in der Schweiz mit.

In der Mitteilung der Behörden wird betont, "dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt".

Zweifel an ausreichendem Brandschutz

Bei dem Brand in der Silvesternacht war nach ersten Ermittlungen durch funkensprühende Partyfontänen Schaumstoff an der Decke in Brand geraten. Er hatte sich innerhalb kürzester Zeit ausgebreitet. Neben den Todesopfern wurden 119 Menschen größtenteils schwer verletzt.

Brandschutzexperten hatten bereits infrage gestellt, ob die Bar genügend Notausgänge hatte und ob das Material, das unter der Decke wahrscheinlich zur Schalldämpfung installiert war, gesetzeskonform war. Als die Barbesucher vor den Flammen flüchteten, war es auf einer engen Treppe zu erheblichem Gedränge gekommen. Einige Überlebende konnten nur noch an den hochgestreckten Händen aus der Menge gezogen werden, wie Helfer berichteten.

Die Betreiber der Bar, ein französisches Ehepaar, hatten Medien gesagt, sie seien am Boden zerstört und kooperierten mit den Behörden, um die Katastrophe aufzuklären.

Erste Todesopfer identifiziert

Am Samstag wurden die ersten vier Todesopfer der Brandkatastrophe identifiziert und ihren Angehörigen übergeben. Es handelt sich dabei um Schweizer zwischen 16 und 21 Jahren. Die Arbeiten zur Identifizierung der übrigen Todesopfer und Verletzten dauern an.

Bis Freitag konnten nach Polizeiangaben 113 Verletzte identifiziert werden, darunter neben 71 Schweizern unter anderem 14 Franzosen und elf Italiener. Hinweise auf deutsche Opfer gibt es weiterhin nicht.