Flammen in Bar :Nach Feuer in Crans-Montana: Brandschutz im Fokus
Mehr als 150 Partygäste - und nur ein Notausgang: Nach der Feuer-Katastrophe in einer Bar in Crans-Montana rückt der Brandschutz in den Fokus. Kritik gibt es auch am Baumaterial.
Nach dem verheerenden Feuer in einer Bar im Skiort Crans-Montana in der Schweiz geht es bei der Ursachensuche unter anderem um den Brandschutz. Hatte das Lokal genügend Notausgänge und waren sie korrekt ausgeschildert?
Passanten hatten berichtet, die Besucher hätten alle versucht, über eine einzige enge Treppe aus dem Untergeschoss zu fliehen. Dabei sei es zu Gedränge gekommen, einige hätten nur noch an den hochgereckten Armen herausgezogen werden können.
Andere sagten, hinter einer verschlossenen Tür seien durch eine Glasscheibe verzweifelte Menschen zu sehen gewesen, die nicht hinauskamen.
Fluchtwege und Pyrotechnik problematisch
Dumeng Wehrli, Präsident der Interessengemeinschaft der Brandschutzingenieure Schweiz, sagte dem Sender SRF:
Allein anhand der Zahl der Opfer - 40 Tote und 119 Verletzte - ist klar, dass sich in den beiden Räumen der Bar mehr als 150 Menschen aufgehalten haben.
Ein einziger Notausgang reiche nach den Vorschriften nur in einem Raum mit bis zu 50 Personen, sagt Wehrli. Bei mehr als 50 seien zwei Notausgänge vorgeschrieben. Ab 200 Personen müsse es mehrere und breitere Fluchtwege und Ausgänge geben.
Wehrli äußert sich auch zu den funkensprühenden Partyfontänen, die auf Videos und Bildern zu sehen sind und welche die Ermittler für den Auslöser des Feuers halten.
Barbetreiber sagt volle Kooperation bei Aufklärung zu
Problematisch könne auch das verbaute Material sein. Auf Videos ist zu sehen, wie Schaumstoff an der Decke - vermutlich zur besseren Akustik angebracht - in Brand geriet. "Alles, was ich fest anbringe, muss als Baustoff zugelassen sein", sagt Wehrli. Dafür gebe es klare Vorschriften, dass dies nicht leicht entflammbar sein darf.
Der Experte betont, dass er selbst nicht vor Ort war und nicht konkret beurteilen könne, welches Material in der Bar "Le Constellation" verwendet worden war.
Die Betreiber des Lokals haben ihre Erschütterung über das Unglück zum Ausdruck gebracht. Dem Nachrichtenportal "20 Minuten" sagte der Wirt, er kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, um die Ursache der Katastrophe schnellstmöglich zu klären.
