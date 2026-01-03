Brandkatastrophe in Crans-Montana :50 Schwerverletzte werden ins Ausland verlegt
Lungenschäden und großflächige Hautverbrennungen: Vielen der 119 Brandopfern in Crans-Montana stehen zahlreiche OPs bevor. 50 Schwerverletzte werden ins Ausland verlegt.
Nach der Akutversorgung der Brandopfer von Crans-Montana werden viele der 119 Schwerverletzten mangels Kapazität in der Schweiz ins Ausland verlegt. Deutschland hat bereits Patienten aufgenommen und weitere Kapazitäten angeboten.
Bis Sonntag sollen 50 Menschen verlegt werden, teilt das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit. Angeflogen werden unter anderem auch Kliniken in Frankreich, Italien und Belgien.
40 Tote nach Brand in Bar
Bei dem Brand in einer Bar in dem Schweizer Skiort waren in der Silvesternacht 40 junge Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen geriet wohl Schaumstoff an der Decke durch das Abbrennen funkensprühender Partyfontänen in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. In der Bar waren überwiegend Teenager und junge Erwachsene.
Unter den Verletzten waren vor allem Schweizer, Franzosen und Italiener - Deutsche nach ersten Angaben nicht. Über die Identität der Toten machten die Behörden noch keine Angaben.
Ärztin: Patienten stehen viele Operationen bevor
Im Kinderspital Zürich werden fünf minderjährige Brandopfer behandelt, wie Kathrin Neuhaus, Chefärztin des dortigen Brandverletzungszentrums, dem Sender SRF sagt. Teilweise sei mehr als 70 Prozent ihrer Körperoberfläche verbrannt.
Zudem hätten viele durch das Einatmen von Rauch schwere Schädigungen etwa der Lunge. Vielen der jungen Patienten stehe eine zweistellige Zahl von Eingriffen bevor.
Mehr zur Brandkatastrophe in Crans-Montana
- FAQ
Sprühfontänen waren Ursache der Tragödie:Was wir zur Brandkatastrophe in der Schweiz wissenmit Video83:51
Feuer auf Silvesterparty:Schweiz: Was über die Tragödie bekannt istvon Linda KierstanVideo1:57
Ermittlungen dauern an:Crans-Montana: Nach dem Großbrandvon Jasmin Astaki-BardehVideo2:13
ZDF-Reporterin:“Mit gefälschtem Pass in den Club gekommen“Video1:08