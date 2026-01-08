Crans-Montana: Expertin sagt Brandopfern langen Leidensweg voraus

Crans-Montana:Trauma-Expertin: Opfern steht langer Leidensweg bevor
Mit Traumata hat Sybille Jatzko viel Erfahrung: Die Expertin sagt den Brandopfern von Crans-Montana einen langen Leidensweg voraus: "Und das zu sehen tut sehr weh."
Nach der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana in der Schweiz steht den Verletzten laut Trauma-Expertin Sybille Jatzko ein langer Leidensweg bevor.
Parallelen zu Flugkatastrophe von Ramstein
Vieles erinnere an die schlimmen Verbrennungen bei der Flugtagkatastrophe von Ramstein im August 1988, deren Opfer und Hinterbliebene Jatzko betreut hat.
Das sagte Jatzko von der Stiftung Katastrophen-Nachsorge im bayerischen Sonthofen.
Expertin: Lebenslange Probleme möglich
Als Beispiele nannte sie Hautprobleme oder ständig wiederkehrende Operationen.
Bei der Katastrophe in der Schweiz sehe man mit dem Wissen aus Ramstein nun Menschen, die am Anfang stünden: "Sie müssen jetzt um ihr Leben kämpfen, sich mit irrsinnigen Schmerzen zurückkämpfen - und dann viele Operationen über sich ergehen lassen", sagte sie. Hinzu komme, dass Pläne über die eigene Zukunft möglicherweise zerstört wurden. Man könne davon ausgehen, dass viele lebenslang geschädigt und betroffen seien.
sagte Jatzko, deren Stiftung in Rheinland-Pfalz eingetragen ist.
Langfristiger Beistand nötig
Bei der Brandkatastrophe auf einer Silvesterparty in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben, weitere knapp 120 wurden großteils schwer verletzt.
Für die Hinterbliebenen, die Familienangehörige oder Freunde verloren hätten, sei alles nur furchtbar. "Da fehlen einem praktisch die Worte." Sie stünden zunächst unter Schock, bräuchten aber langfristigen Beistand.
Augenzeugen-Berichte: "Sie sahen Menschen in brennenden Kleidern"
Betroffenen-Treffen noch nach Jahrzehnten
Im Vergleich zu Ramstein sei die Identifizierung der Todesopfer in der Schweiz sehr schnell gegangen. Die Wucht des Feuers und diese Hilflosigkeit bei dem Ereignis - auch das erinnere sich an das Unglück von Ramstein, sagte die Expertin.
Bei dem Flugtagunglück auf der US-Airbase starben 70 Menschen, etwa 350 wurden schwer verletzt. Es geschah bei der letzten Programmnummer: Drei Flugzeuge der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" stießen in rund 40 Metern Höhe zusammen. Eines von ihnen stürzte brennend in die Menschenmenge und explodierte.
Bis heute gebe es eine Gruppe von Ramstein-Betroffenen, die noch zusammenkomme. "Am längsten treffen sich Eltern, die ihre Kinder verloren haben."
Parallelen auch zu Loveparade-Unglück oder Germanwings-Absturz
Solch eine "Schicksalsgemeinschaft" von Überlebenden und Betroffenen gebe es auch noch nach dem Flugzeugabsturz der türkischen Fluggesellschaft Birgenair vor bald 30 Jahren kurz nach dem Start in der Dominikanischen Republik.
Jatzko betreut seit Jahrzehnten Hinterbliebene nach Katastrophen wie der von Ramstein, dem Loveparade-Unglück in Duisburg (2010) oder dem Absturz der Germanwings-Maschine (2015). Auch nach der tödlichen Amokfahrt in Trier (2020) hat ihre Stiftung eine Nachsorgegruppe gegründet.
