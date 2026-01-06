Brandenburg: SPD kündigt Koalition mit BSW auf

Die SPD in Brandenburg hat ihre Koalition mit dem BSW aufgekündigt. Die "Basis einer demokratischen Mehrheit" sei nicht mehr gegeben, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Die Brandenburger SPD-Landtagsfraktion ist um einen Abgeordneten größer. Der aus dem BSW und der BSW-Fraktion ausgetretene Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach wurde einstimmig aufgenommen, wie die Fraktion mitteilte.

Damit hätte - bei einem Ende der SPD/BSW-Koalition - eine mögliche Koalition aus SPD und CDU eine Stimme Mehrheit im Landtag. Bisher kamen diese beiden Parteien auf ein Patt. Die SPD/BSW-Koalition steht vor einem möglichen Ende. Sie hat keine Mehrheit mehr im Landtag, nachdem Crumbach sowie auch die Abgeordneten Jouleen Gruhn und André von Ossowski aus der BSW-Fraktion ausgetreten sind. Nach wochenlangem Streit in der BSW-Fraktion fordert die SPD ein Treuebekenntnis zur Koalition - von allen 14 BSW-Landtagsabgeordneten.

Brandenburg-Ministerpräsident Woidke fordert Koalitionsbekenntnis des BSW

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat nun größte Zweifel am Koalitionspartner. "Ich halte das BSW für hochgradig instabil, und ich brauche dringend für die weitere Koalitionsarbeit und für die Regierungsarbeit ein Zeichen der Stabilität", sagte er vor einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion. "Ich erwarte, dass das BSW sich klar zur Koalition bekennt." Diese Entscheidung müsse heute fallen.

BSW-Landeschefin Friederike Benda, der Fraktionsvorsitzende Niels-Olaf Lüders und die Bundesspitze des BSW hatten aber bereits erklärt, sie lehnen die SPD-Forderung nach einem formellen Bekenntnis zur Koalition ab.

AfD-Chefin Alice Weidel fordert eine Neuwahl in Brandenburg, nachdem die SPD/BSW-Koalition ihre bisherige Mehrheit im Landtag verloren hat. "Das Regierungschaos in Brandenburg kann nur eine logische Konsequenz haben: Sofortige Neuwahlen!", schrieb sie auf X.

SPD-Fraktionschef erwartet "gute Impulse" mit Crumbach

SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann zeigte sich über die Aufnahme von Crumbach erfreut. "Dieses Votum ist Ausdruck von Vertrauen und Respekt vor seiner Arbeit und seiner Haltung", sagte Lüttmann.

Robert Crumbach steht für Sachlichkeit, Verantwortung und eine konstruktive politische Kultur - genau das brauchen wir in diesen Zeiten. „ Björn Lüttmann, SPD-Fraktionschef

Lüttmann weiter: "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam gute Impulse für Brandenburg setzen werden, und freue mich sehr auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit." Die SPD-Fraktion hat nun 33 Abgeordnete.

