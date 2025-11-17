Online-Schulden: Mehr Menschen betroffen - besonders junge Frauen

Heute kaufen, morgen zahlen - Bezahlvorgänge beim Online-Shopping sind oft bequem. Doch der Online-Handel wird vor allem für junge Menschen zunehmend zur ernsten Schuldenfalle.

Junge Menschen sind häufiger im Online-Handel verschuldet als ältere. Quelle: Imago

Immer mehr überschuldete Menschen haben auch Schulden im Online-Handel. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Von den 577.400 Klienten der Schuldnerberatung hatten im vergangenen Jahr 29 Prozent auch Schulden bei Online-Händlern. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor.

In Deutschland sind wieder mehr Menschen überschuldet: Nach jahrelangem Rückgang sieht der "Schuldneratlas 2025" eine Trendwende. Auch die Mittelschicht sei vermehrt betroffen. 14.11.2025 | 1:37 min

Nach Beobachtungen der Schuldnerberatung sind häufige Bestellungen im Internet einer der Gründe für diese Entwicklung. Bequeme Zahlungsmöglichkeiten zum späteren Zeitpunkt können Menschen in finanzielle Schwierigkeiten führen.

Mit einem Mittelwert von 644 Euro machten die Online-Schulden aber nur zwei Prozent des durchschnittlichen Schuldenstands der Menschen aus.

Die Zahl überschuldeter Deutschen ist 2025 auf über 5,67 Millionen gestiegen. Das ist ein Anstieg von zwei Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der heute vorgestellte Schuldneratlas Deutschland. 14.11.2025 | 1:37 min

Besonders oft haben junge Menschen Online-Schulden

Vor allem jüngere Menschen hatten im vergangenen Jahr offene Verbindlichkeiten bei Online- und Versandhändlern. Diese Problemlage gab es bei 40 Prozent der Ratsuchenden im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Bei über 70-Jährigen betrug der Anteil nur 16 Prozent.

Frauen waren mit einem Anteil von 36 Prozent online deutlich häufiger verschuldet als Männer, die auf 24 Prozent kamen. Die Schuldnerinnen hatten zudem mit durchschnittlich 843 Euro eine deutlich höhere Schuldenlast als die Männer mit 463 Euro.

2024 waren Menschen am häufigsten bei sonstigen öffentlichen Gläubigern wie den Sozialkassen (57 Prozent) sowie bei Telekommunikationsunternehmen (48 Prozent) verschuldet.