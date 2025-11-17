  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Online-Schulden: Mehr Menschen betroffen - besonders junge Frauen

Junge Frauen besonders oft betroffen:Mehr Menschen haben Schulden durch Online-Shopping

|

Heute kaufen, morgen zahlen - Bezahlvorgänge beim Online-Shopping sind oft bequem. Doch der Online-Handel wird vor allem für junge Menschen zunehmend zur ernsten Schuldenfalle.

Ein junger Mann hält eine Kreditkarte über der Laptoptastatur in den Händen.

Junge Menschen sind häufiger im Online-Handel verschuldet als ältere.

Quelle: Imago

Immer mehr überschuldete Menschen haben auch Schulden im Online-Handel. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Von den 577.400 Klienten der Schuldnerberatung hatten im vergangenen Jahr 29 Prozent auch Schulden bei Online-Händlern. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor.

Haushaltsplan, Schulden, Symbolbild

In Deutschland sind wieder mehr Menschen überschuldet: Nach jahrelangem Rückgang sieht der "Schuldneratlas 2025" eine Trendwende. Auch die Mittelschicht sei vermehrt betroffen.

14.11.2025 | 1:37 min

Nach Beobachtungen der Schuldnerberatung sind häufige Bestellungen im Internet einer der Gründe für diese Entwicklung. Bequeme Zahlungsmöglichkeiten zum späteren Zeitpunkt können Menschen in finanzielle Schwierigkeiten führen.

Mit einem Mittelwert von 644 Euro machten die Online-Schulden aber nur zwei Prozent des durchschnittlichen Schuldenstands der Menschen aus.

Checkout bei Onlinekauf

Die Zahl überschuldeter Deutschen ist 2025 auf über 5,67 Millionen gestiegen. Das ist ein Anstieg von zwei Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der heute vorgestellte Schuldneratlas Deutschland.

14.11.2025 | 1:37 min

Besonders oft haben junge Menschen Online-Schulden

Vor allem jüngere Menschen hatten im vergangenen Jahr offene Verbindlichkeiten bei Online- und Versandhändlern. Diese Problemlage gab es bei 40 Prozent der Ratsuchenden im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Bei über 70-Jährigen betrug der Anteil nur 16 Prozent.

Anteil der überschuldeten Personen mit Schulden bei Onlinehändlern 2024

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Frauen waren mit einem Anteil von 36 Prozent online deutlich häufiger verschuldet als Männer, die auf 24 Prozent kamen. Die Schuldnerinnen hatten zudem mit durchschnittlich 843 Euro eine deutlich höhere Schuldenlast als die Männer mit 463 Euro.

2024 waren Menschen am häufigsten bei sonstigen öffentlichen Gläubigern wie den Sozialkassen (57 Prozent) sowie bei Telekommunikationsunternehmen (48 Prozent) verschuldet.

Quelle: dpa

Mehr zum Thema Jugend

  1. Eine Jugendliche sitzt vor ihrem Smartphone und blickt auf den Bildschirm.

    JIM-Studie:ChatGPT ist wichtigstes KI-Tool für Jugendliche

    mit Video
  2. Wehrdienst Reaktionen

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Stimmen zum neuen Wehrdienstgesetz

    von Maike Verlaat-Violand
    1:10 min
  3. "Schilderhängen" trendet auf TikTok

    Challenge bei TikTok:"Maui-Wowie": Jugendliche baumeln an Straßenschildern

    von Luise Sophie Reinke
    mit Video
  4. Das Logo der App Instagram ist auf einem Smartphone zu sehen. (Symbolbild)

    Altersfreigaben :Instagram: Jugendschutz künftig wie bei Kinofilmen

    mit Video