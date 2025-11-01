Challenge bei TikTok:"Maui-Wowie": Jugendliche baumeln an Straßenschildern
von Luise Sophie Reinke
Ein Trend bei TikTok sorgt derzeit für Ärger: Jugendliche filmen sich dabei, wie sie sich an Straßenschilder hängen. Was ist für sie der Reiz daran und was können Eltern tun?
Eine neue Challenge bei TikTok verbreitet sich in Deutschland: Bei der sogenannten "Maui-Wowie-Challenge" hängen sich vor allem Jugendliche an Verkehrs- oder Straßenschilder. Im Hintergrund der Videos läuft der gleichnamige Song des US-Rappers Kid Cudi. Der Trend stammt aus den USA und wird inzwischen auch hierzulande vielfach nachgehahmt.
TikTok-Trend führt zu Ärger in Hamburg
Beliebter Drehort für die TikTok-Videos ist der Hamburger Jungfernstieg mit den beleuchteten Alsterhäusern. Dort gab es bereits Beschädigungen und die Stadt reagiert:
Zwischenzeitlich stand das neue Schild sogar unter Polizeischutz.
Warum machen Jugendliche mit?
Challenges auf Social Media sind kein neues Phänomen. Sie reichen von harmlosen Tanzaktionen über Spendenaktionen wie die Ice-Bucket-Challenge bis zu gefährlichen Mutproben, bei denen Jugendliche vor laufender Kamera extrem scharfe Chili-Chips essen oder Waschmittelkapseln im Mund auflösen.
Lara Kobilke hat sich aus medienwissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt:
Jugendliche wollten dazugehören, sich beweisen und Stärke zeigen, erklärt die Medienwissenschaftlerin. Algorithmische Belohnungssysteme verstärkten diese Dynamik zusätzlich.
Wie Plattformen damit umgehen
Social Media Challenges sprächen psychologische Grundbedürfnisse an, erklärt Kobilke. Sie fordert auch deshalb mehr Schutz für die meist jungen Nutzer.
Plattformen wie TikTok versuchen nach Angaben von Forschenden derzeit, gefährliche Inhalte schneller zu erkennen und zu löschen. Erste Erfolge seien sichtbar.
Wie Eltern ihre Kinder schützen können
Eltern sollten sich nicht allein auf Plattform-Regelungen verlassen, meint Kobilke. Wer sich sorge, welche Inhalte die Kinder sehen könne Accounts miteinander verbinden.
So könnten Eltern Jugendlichen andere Anreize setzen und sie sicherer beim Umgang mit sozialen Medien begleiten.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Social Media
Digitalexperte Beckedahl:TikTok-Deal: "Das Schlechteste aus beiden Welten"mit Video
TikTok und Instagram auf Platz 1:Social Media für Junge wichtigste Polit-Quellevon Dominik Rzepka
Frauenbild, Konsum, Sexualität:Gefährlicher Trend? Was KI-Influencer auslösen könnenvon Clara Kohlmeiermit Video
Sicher auf Sozialen Netzwerken:Eigene Daten auf Social Media besser schützenvon Marie Vandenhirtzmit Video