Digitalexperte Beckedahl:TikTok-Deal: "Das Schlechteste aus beiden Welten"
Die USA und China haben sich wohl auf einen TikTok-Deal geeinigt. Welche Folgen dieser haben könnte und wie die Demokratie dadurch gefährdet wird, erklärt Digtialexperte Beckedahl.
Im Streit über die beliebte Social-Media-Plattform TikTok haben sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping offenbar auf einen Deal geeinigt.
Ein von vielen US-amerikanischen Nutzern gefürchteter TikTok-Bann bleibt damit vorerst aus. Im Interview mit ZDFheute live erklärt der Netz- und Digitalexperte Markus Beckedahl, welche politische Bedeutung der Deal hat und welche Konsequenzen sich für die Nutzer ableiten lassen.
... worum es beim Streit um TikTok geht
Seinen Ursprung hatte der Konflikt um die Social-Plattform TikTok schon unter der Präsidentschaft von Joe Biden. Die USA hätten laut Beckedahl festgestellt, "dass es aus nationalen Sicherheitsgründen ein Problem darstellt, wenn die App TikTok aus China kontrolliert wird".
Das heißt zum einen: Zugriff von chinesischen Behörden auf die Daten von US-Amerikanern. Zum anderen wurde es als Risiko eingestuft, wenn die chinesische Regierung die Algorithmen beeinflussen kann. Und damit nicht nur Einfluss auf die Darstellung der Realität hat, sondern diese auch für Desinformationen missbrauchen könne.
Deshalb gab es den "TikTok-Ban", also das Verbot der App in den USA, das unter Trump mehrmals verschoben wurde. Ein dauerhaftes Verbot könne nur verhindert werden, wenn amerikanische Käufer in den Besitz von TikTok kommen. Diesen Deal soll es nun geben - laut Trump, "China sagt Nein".
… wie TikTok die öffentliche Meinung beeinflussen kann
Zunächst sei festzuhalten, dass TikTok eine sehr bedeutende Plattform ist. Mithilfe eines Algorithmus würden hier Videos nach den jeweiligen Vorlieben der Nutzer ausgespielt. Aber nicht allein der Algorithmus sei dafür verantwortlich, was man sieht, erklärt Beckedahl. Auch das Unternehmen selbst und seine Inhaber hätten die Möglichkeit dazu, Inhalte zu kontrollieren und über ihre Ausspielung zu entscheiden.
So seien Foren wie TikTok "in der Lage, eine politische, eine gesellschaftliche Öffentlichkeit zu kontrollieren und zu manipulieren," erklärt der Digitalexperte.
… wie eng die Verbindung von Larry Ellison zu Trump ist
Medienberichten zufolge soll der Tech-Milliardär Larry Ellison gemeinsam mit dem milliardenschweren Investor Marc Andreessen rund 80 Prozent des TikTok-Geschäfts in den USA übernehmen, so Beckedahl. Die beiden gelten als große und wichtige Unterstützer der Trump-Regierung. Sowohl Ellison als auch Andreessen "haben damals schon Elon Musk dabei unterstützt, Twitter zu kaufen". Der Umbau zu X habe auch bewirkt, dass die Plattform "zu einer rechtsradikalen Propagandaschleuder" wurde.
Gleichzeitig soll China laut Beckedahl weitestgehend "immer noch die Kontrolle über die Algorithmen behalten". Das heiße, TikToks Geheimrezept solle nicht in die USA fließen, gleichzeitig sollen künftig bestimmte Mechanismen auch aus den USA gesteuert werden. "Das ist sozusagen das Schlechteste aus beiden Welten."
Der TikTok-Deal wäre laut Beckedahl "das letzte Puzzlestück, um alle dominanten, bekannten digitalen Öffentlichkeiten durch Trump-Freunde oder Trump-Unterstützer und unter Kontrolle zu bekommen".
… wie es um die Zukunft von TikTok steht
Markus Beckedahl geht davon aus, dass es "demnächst drei verschiedene Versionen von TikTok geben wird. "Eine US-Version, eine chinesische Plattform, die aber komplett abgeschirmt ist" und eine Variante für "den Rest der Welt." Inwiefern wir dann mit der amerikanischen Version kommunizieren können, stünde alles noch in den Sternen.
Unklar bleibe, wo die Daten der Nutzer in Zukunft gespeichert werden. Das liege auch daran, dass der Deal zwischen Trump und Xi noch nicht vollendet sei. Es könne immer noch passieren, dass China die USA "weiter vor sich hertreibt" und weitere Zugeständnisse fordert, um die Einigung endgültig zu besiegeln.
Das Interview führt ZDF-Moderatorin Sara Bildau. Zusammengefasst haben es Merit Tschurer und Robert Meyer.
