Ikea startet dynamischen Stromtarif in Deutschland

Ikea will Privathaushalten in Deutschland direkten Zugang zu Echtzeit-Marktpreisen verschaffen. Voraussetzung für den Stromtarif ist die Installation eines digitalen Stromzählers.

Mit einem dynamischen Stromtarif will der Möbelriese Ikea auf dem deutschen Energiemarkt Fuß fassen und Privathaushalten direkten Zugang zu den aktuellen Börsenstrompreisen verschaffen. Wie Ikea Deutschland mitteilte, zielt das Unternehmen auf die "Demokratisierung nachhaltiger Energie" ab. Der Strom soll demnach vollständig aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne stammen.

Ikea: Stromtarif ohne Risikoaufschlag

Der "Svea Strom" genannte Tarif biete "eine finanziell attraktive Alternative zu Fixpreisangeboten vieler traditioneller Versorger, da kein Risikoaufschlag enthalten ist", erklärte Ikea. Kunden profitierten dabei von Preistransparenz und einer verbrauchsgenauen Abrechnung:

Statt fester Abschläge zahlen sie nur, was sie tatsächlich verbrauchen, und das zum Echtzeit-Marktpreis. „ Ikea

So lasse sich der Stromverbrauch gezielt in günstige Zeitfenster legen, etwa wenn viel Wind oder Sonnenenergie im Netz ist.

Angebot erfordert Smart Meter

Konkret umfasst das seit Mittwoch verfügbare Angebot nach Unternehmensangaben die Installation eines Smart Meters, also eines mit einer Kommunikationseinheit ausgestatteten digitalen Stromzählers.

Zudem sollen Nutzerinnen und Nutzer über eine Energie-App die wechselnden Börsenstrompreise, Prognosen und ihren Verbrauch in Echtzeit im Blick halten können. Die Grundgebühr beträgt regulär 6,99 Euro im Monat.

Dynamische Tarife spiegeln Preise an der Strombörse wider

Dynamische Stromtarife basieren auf dem Prinzip, dass sie die aktuellen Preise an der Strombörse widerspiegeln, wobei sich der Preis viertelstündlich ändert. Nach Ansicht von Verbraucherschützern können sich solche Tarife, die seit 1. Januar 2025 von allen Stromanbietern angeboten werden müssen, für viele Haushalte lohnen.

Allerdings machen die Preisschwankungen an den Börsen auch vor Rekordhöhen wie beispielsweise in der Energiepreiskrise 2022 nach Russlands Angriff auf die Ukraine nicht halt.

Kopplung an Börsenstrompreise birgt "gewisses Risiko"

Ikea selbst wies darauf hin, dass die Kopplung an den Börsenstrompreis auch "ein gewisses Risiko" berge. Selbst in Energiekrisen überwögen aber die Vorteile dynamischer Tarife.

Ziel des Unternehmens sei es, "den Menschen zu helfen, den Stromverbrauch bewusster und damit erschwinglicher und nachhaltiger zu gestalten". Neben Transparenz sei dabei auch Flexibilität wichtig. So sei der Vertrag monatlich kündbar.

Ikea Deutschland fungiert als Vermittler und Plattform, für die technische Umsetzung ist das in Köln ansässige Unternehmen Svea Solar verantwortlich.

Quelle: AFP