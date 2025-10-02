Großherzog Henri tritt ab:Luxemburg begrüßt seinen neuen Herrscher
Thronwechsel in Luxemburg: Auf Großherzog Henri folgt sein Sohn Guillaume. Die Feierlichkeiten sollen von Freitag bis Sonntag dauern. Das kleine Land wird aber entspannt bleiben.
Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze dankt Großherzog Henri am 3. Oktober ab. Im Parlament wird der neue Großfürst eingeschworen. Einem Auftritt im Rathaus der Stadt folgt dann der standesgemäße Auftritt auf dem Balkon des Palasts. Dort werden sich Guillaume II. und seine Frau Stéphanie ihren Landsleuten zum ersten Mal als Herrscherpaar präsentieren.
In Luxemburg gibt es das einzige Großherzogtum der Welt. Der Adelstitel Großherzog ist historisch gewachsen und in der europäischen Hierarchie zwischen König und Herzog angesiedelt. Mittlerweile ist er nur noch oberster Repräsentant des Landes, getreu dem Motto: "Der Großherzog herrscht, aber er regiert nicht."
Der neue Großherzog ist 43 Jahre alt. 2012 haben er und seine Frau Stephanie geheiratet. Sie stammt aus einem belgischen Grafengeschlecht. Beide sprechen sehr gut Deutsch. Das Paar hat zwei Söhne. Den fünfjährigen Charles und den zweijährigen François. Lange Zeit galt Guillaume als wenig begeistert von der Idee, irgendwann den Thron zu besteigen. Doch mittlerweile, so Kenner, habe sich der studierte Politikwissenschaftler und Offizier mit seiner Rolle angefreundet.
Thronwechsel in Luxemburg mit ausgewählten Gästen
Zu den Feierlichkeiten sind die mit der Familie eng verbundenen Königspaare aus Belgien und den Niederlanden geladen. Am Abend, zum Galadinner, werden auch Bundespräsident Steinmeier und Frankreichs Staatschef Macron erwartet. Tags drauf geht das Paar auf Tour durchs Land. Am Sonntag beschließt ein Gottesdienst die Feierlichkeiten.
ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior war schon bei der Hochzeit des neuen Paars an der Spitze Luxemburgs dabei, verfolgt die Beiden seit Langem. Sie weiß, wie eng die Menschen in Luxemburg mit der großherzoglichen Familie verbunden sind.
Emotionale Nähe zum Königshaus
Fast jeder Luxemburger könne von einer Begegnung mit einem Mitglied der sehr aktiven großherzoglichen Familie berichten, weil Luxemburg ein sehr kleines Land sei, sagt Melchior.
Diese emotionale Komponente stärke die Beziehung der Menschen zur Familie und der Institution.
Henri von Luxemburg dankt ab
Großherzog Henri ist der vierte luxemburgische Monarch in Folge, der zugunsten der nächsten Generation abdankt. Das sage auch viel aus über das Selbstverständnis dieses Hauses aus, findet Melchior. Es gehe um die Institution und ihr tue der Generationswechsel gut.
Übergangsjahr für Guillaume von Luxemburg
Zudem gab es ein Jahr des Übergangs, in dem Guillaume bereits die Amtsgeschäfte für seinen Vater geführt hat. Und Guillaume wird auch in Zukunft auf den Rat und die Erfahrungen seines Vaters bauen können.
Das Thronfolger-Paar sei ein Glücksfall für Luxemburg, findet Melchior.
Die beiden seien offiziell und privat auf einer Wellenlänge.
Guillaume und Stéphanie: Ein Musterpaar
Man wird Guillaume und Stéphanie als Großherzog und Großherzogin von Luxemburg in Zukunft häufiger sehen. Etwa bei den Antrittsbesuchen in den Nachbarländern. Erfahrungsgemäß steht Deutschland beim luxemburgischen Hof ganz oben auf der Liste.
Andere europäische Königshäuser haben mit Skandalen zu kämpfen, wie beispielsweise Großbritannien oder Norwegen. Damit könne man in Luxemburg nicht rechnen, hier kann man von einem Musterpaar sprechen, glaubt die ZDF-Adelsexpertin.
Guillaume und Stéphanie seien, die ideale Besetzung für den großherzoglichen Thron von Luxemburg, findet Melchior.
