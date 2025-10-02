  3. Merkliste
Thronwechsel in Luxemburg: Ende der Schonzeit für Guillaume

Großherzog Henri tritt ab:Luxemburg begrüßt seinen neuen Herrscher

Andreas Stamm
von Andreas Stamm
|

Thronwechsel in Luxemburg: Auf Großherzog Henri folgt sein Sohn Guillaume. Die Feierlichkeiten sollen von Freitag bis Sonntag dauern. Das kleine Land wird aber entspannt bleiben.

Der luxemburgische Erbgroßherzog Guillaume wird am 3. Oktober zum Großherzog von Luxemburg ernannt.

Nach 25 Jahren im Amt überlässt Großherzog Henri den luxemburgischen Thron seinem ältesten Sohn Guillaume. Bei der Thronbesteigung werden mehrere europäische Staatschefs und Königspaare erwartet.

02.10.2025 | 1:22 min

Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze dankt Großherzog Henri am 3. Oktober ab. Im Parlament wird der neue Großfürst eingeschworen. Einem Auftritt im Rathaus der Stadt folgt dann der standesgemäße Auftritt auf dem Balkon des Palasts. Dort werden sich Guillaume II. und seine Frau Stéphanie ihren Landsleuten zum ersten Mal als Herrscherpaar präsentieren.

In Luxemburg gibt es das einzige Großherzogtum der Welt. Der Adelstitel Großherzog ist historisch gewachsen und in der europäischen Hierarchie zwischen König und Herzog angesiedelt. Mittlerweile ist er nur noch oberster Repräsentant des Landes, getreu dem Motto: "Der Großherzog herrscht, aber er regiert nicht."

Guillaume und Stéphanie von Luxemburg.
Quelle: imago images

Der neue Großherzog ist 43 Jahre alt. 2012 haben er und seine Frau Stephanie geheiratet. Sie stammt aus einem belgischen Grafengeschlecht. Beide sprechen sehr gut Deutsch. Das Paar hat zwei Söhne. Den fünfjährigen Charles und den zweijährigen François. Lange Zeit galt Guillaume als wenig begeistert von der Idee, irgendwann den Thron zu besteigen. Doch mittlerweile, so Kenner, habe sich der studierte Politikwissenschaftler und Offizier mit seiner Rolle angefreundet.

Thronwechsel in Luxemburg mit ausgewählten Gästen

Zu den Feierlichkeiten sind die mit der Familie eng verbundenen Königspaare aus Belgien und den Niederlanden geladen. Am Abend, zum Galadinner, werden auch Bundespräsident Steinmeier und Frankreichs Staatschef Macron erwartet. Tags drauf geht das Paar auf Tour durchs Land. Am Sonntag beschließt ein Gottesdienst die Feierlichkeiten.

Henri von Luxemburg: 25. Thronjubiläum

Gemeinsam mit seiner Familie und einer begeisterten Menschenmenge feierte der Großherzog Henri im Juni sein Thronjubiläum. Insgesamt drei Tage dauerten die Feierlichkeiten.

23.06.2025 | 0:35 min

ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior war schon bei der Hochzeit des neuen Paars an der Spitze Luxemburgs dabei, verfolgt die Beiden seit Langem. Sie weiß, wie eng die Menschen in Luxemburg mit der großherzoglichen Familie verbunden sind.

Das habe ich bei der Hochzeit von Guillaume und Stéphanie im Oktober 2012 vor Ort erlebt. Die Anteilnahme war überwältigend. Nichts anderes ist beim Thronwechsel zu erwarten.

Julia Melchior, ZDF-Adelsexpertin

Emotionale Nähe zum Königshaus

Fast jeder Luxemburger könne von einer Begegnung mit einem Mitglied der sehr aktiven großherzoglichen Familie berichten, weil Luxemburg ein sehr kleines Land sei, sagt Melchior.

Diese emotionale Komponente stärke die Beziehung der Menschen zur Familie und der Institution.

Prinzessin Kate bei der Beerdigung von Queen Elizabeth

Wie verändern bürgerliche Prinzessinnen und ein Prinz Europas Monarchien? Welchen Einfluss haben ihre Wertvorstellungen auf die Königshäuser? Ein Balanceakt zwischen Tradition und Moderne.

02.10.2025 | 43:49 min

Henri von Luxemburg dankt ab

Großherzog Henri ist der vierte luxemburgische Monarch in Folge, der zugunsten der nächsten Generation abdankt. Das sage auch viel aus über das Selbstverständnis dieses Hauses aus, findet Melchior. Es gehe um die Institution und ihr tue der Generationswechsel gut.

Julia Melchior

ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior hält die Thronfolger für einen Glücksfall für Luxemburg.

Quelle: ZDF/Jana Kay

Guillaume und Stéphanie sind jetzt im besten Alter, um die Aufgabe zu übernehmen, die körperlich, geistig und auch emotional viel Kraft kostet.

Julia Melchior, ZDF-Adelsexpertin

Übergangsjahr für Guillaume von Luxemburg

Zudem gab es ein Jahr des Übergangs, in dem Guillaume bereits die Amtsgeschäfte für seinen Vater geführt hat. Und Guillaume wird auch in Zukunft auf den Rat und die Erfahrungen seines Vaters bauen können.

Das Thronfolger-Paar sei ein Glücksfall für Luxemburg, findet Melchior.

Das ist vor allem ein sympathisches Paar, das der Aufgabe gewachsen ist. Von Anfang an wirkten Guillaume und Stéphanie auf mich als gute Einheit.

Julia Melchior, ZDF-Adelsexpertin

Die beiden seien offiziell und privat auf einer Wellenlänge.

Aber, klar, das neue Paar an der Staatsspitze muss sich jetzt auch beweisen. Die Schonzeit als Thronfolger-Paar ist vorbei.

Julia Melchior, ZDF-Adelsexpertin

Donald Trump läuft rechts neben Queen Elisabeth II., die ein blaues Outfit mit Hut trägt. Hinter ihnen sind britische Soldaten aufgereiht.

Royal zu sein, ist nicht leicht: Ein falsches Outfit, ein unbedachtes Wort, ein unpassendes Hobby – und schon schlagen die Wellen hoch. Die Doku schaut auf die höfische Etikette.

05.01.2025 | 43:43 min

Guillaume und Stéphanie: Ein Musterpaar

Man wird Guillaume und Stéphanie als Großherzog und Großherzogin von Luxemburg in Zukunft häufiger sehen. Etwa bei den Antrittsbesuchen in den Nachbarländern. Erfahrungsgemäß steht Deutschland beim luxemburgischen Hof ganz oben auf der Liste.

Im Februar 2026 startet der Prozess am Osloer Amtsgericht gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich unter anderem wegen mutmaßlichen Vergewaltigungen vor Gericht verantworten. Das Verfahren gegen ihn wird Anfang Februar 2026 starten.

29.08.2025 | 0:45 min

Andere europäische Königshäuser haben mit Skandalen zu kämpfen, wie beispielsweise Großbritannien oder Norwegen. Damit könne man in Luxemburg nicht rechnen, hier kann man von einem Musterpaar sprechen, glaubt die ZDF-Adelsexpertin.

Das macht Guillaume und Stéphanie für die royale Berichterstattung vielerorts nicht so interessant, weil sie eben nicht für Schlagzeilen sorgen. Aber das wiederum schätzen die Luxemburger an ihnen.

Julia Melchior, ZDF-Adelsexpertin

Guillaume und Stéphanie seien, die ideale Besetzung für den großherzoglichen Thron von Luxemburg, findet Melchior.

