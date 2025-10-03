  3. Merkliste
Verurteilter Rapper Sean "Diddy" Combs erwartet sein Strafmaß

Sexueller Missbrauch:Verurteilter Rapper Sean "Diddy" Combs erwartet Strafmaß

von Madeleine Berg
US-Rapper Sean "Diddy" Combs ist im Juli schuldig gesprochen worden, er soll unter anderem zwei Frauen zur Prostitution genötigt haben. Heute ist die Strafmaß-Verkündung geplant.

Sean Combs bei der Pre-Grammy Gala And Salute To Industry Icons im Beverly Hilton Hotel.

P. Diddy ist im Sommer wegen Sexualdelikten verurteilt worden. Nun soll das Strafmaß verkündet werden.

Quelle: dpa

Aufgrund schwerwiegender Anschuldigungen von Ex-Partnerinnen und ehemaligen Mitarbeitern musste sich US-Musiker Sean Combs seit Mai 2025 vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Seit seiner Festnahme am 16. September 2024 sitzt der Rapper in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Warum wird das Strafmaß erst drei Monate nach dem Urteil verkündet?

In den USA wird zunächst das Urteil gesprochen, das Strafmaß folgt später, den Zeitpunkt bestimmt der Richter. Es wird vermutet, dass sich P. Diddy mit einer Rede an Richter Arun Subramanian während der Verkündung des Strafmaßes wenden will.

Teilurteil im Prozess um Sean Combs gefällt

P. Diddy ist im Juli in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

02.07.2025 | 0:45 min

Welche Strafe droht P. Diddy?

Combs' Verteidigung hat eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt. Der Rapper hofft zudem offenbar auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump. Die Staatsanwaltschaft dagegen hat mehr als elf Jahre Gefängnis gefordert.

Sean "Diddy" Combs, unter anderem auch bekannt als "P. Diddy“ oder "Puff Daddy“, wurde am 4. November 1966 in New York City geboren. Er zählt zu den erfolgreichsten Rap-Musikern der vergangenen Jahrzehnte und wurde schnell zum Superstar. Mit Liedern wie "I'll Be Missing You" (1997) oder "Bad Boy for Life" (2001) erlangte er weltweite Bekanntheit, er wurde mehrfach ausgezeichnet. Sean Combs ist auch als Musik-Produzent aktiv und als Unternehmer im Musik- und Modegeschäft.

Wie lautete das Urteil im Juli?

Die Geschworenen in New York sprachen den Musiker am 2. Juli 2025 lediglich in zwei der fünf Anklagepunkte schuldig. Verurteilt wurde Sean Combs nach dem "Mann Act", einem US-Bundesgesetz, für die Zuführung zur Prostitution und für die Nötigung zur Prostitution.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ordnet ein.

Schuldig in zwei Anklagepunkten. Das Strafmaß könnte noch Wochen auf sich warten lassen. Über eine mögliche Haft entscheidet nun der Richter, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

02.07.2025 | 11:37 min

Combs wurde aber nicht für die "Bildung einer kriminellen Vereinigung" und für den Vorwurf des Sexhandels für schuldig befunden. Weil er aus Mangel an Beweisen und wegen Uneinigkeit der Geschworenen nicht in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde, entgeht er einer lebenslangen Haftstrafe.

Die Beweise haben eben nicht ausgereicht, die Beweisführung der Staatsanwaltschaft hat nicht ausgereicht, um hier zu einem Schuldspruch zu kommen nach der Auffassung der Jury.

Dr. Jürgen Rodegra, Jurist

Was wurde P. Diddy vor Gericht vorgeworfen?

Angeklagt wurde der Musiker wegen der Zuführung zur Prostitution, Sexhandels und körperlicher sowie sexueller Gewalt. Im Hauptanklagepunkt ging es um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, einem Straftatbestand, der unter das US-Bundesgesetz "RICO Act" fällt.

Wer hat die Vorwürfe erhoben?

Zwei Ex-Partnerinnen von P. Diddy, unter anderem Casandra "Cassie" Ventura, haben schwere Vorwürfe gegen Combs erhoben. Beide sagten als Hauptzeuginnen in dem Prozess aus. Ventura hatte Combs bereits 2023 wegen jahrelanger Misshandlungen und Vergewaltigung verklagt.

Eine Gerichtsskizze zeigt Sean „Diddy“ Combs, nachdem er von den Anklagen wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität freigesprochen wurde.

Die Jury spricht Sean Diddy Combs schuldig wegen Förderung illegaler Prostitution. In wichtigen Punkten, wie der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wird er freigesprochen.

02.07.2025 | 1:29 min

In dem Prozess schilderten Ventura und eine weitere Ex-Partnerin von Combs, dass der Musiker sie mit Drohungen zu tagelangem Sex gezwungen habe - teilweise auch mit männlichen Prostituierten.

Cassie

Combs und seine damalige Freundin Cassie Ventura im Januar 2018.

Quelle: AFP

Welche Besonderheiten des US-Rechts gibt es im Prozess gegen Sean Combs?

Eine der Besonderheiten des US-Rechts sind die Geschworenen - die Jury, erklärt der Rechtsanwalt Dr. Jürgen Rodegra im ZDF-Interview. Im bundesstaatlichen Recht entscheide eine "Grand Jury", bestehend aus 16 bis 23 Geschworenen. Diese hätten keinerlei juristische Aus- oder Vorbildung.

Für einen Schuldspruch ist eine Einstimmigkeit nach New Yorker Recht erforderlich und wenn es dazu nicht kommt, wenn also nur einer der Juroren abweichender Meinung ist, dann kommt es eben nicht zu einem Schuldspruch.

Dr. Jürgen Rodegra, Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Jürgen Rodrega erklärt die juristischen Bedingungen zum P. Diddy-Urteil.

Der Freispruch von P. Diddy im Anklagepunkt der Verschwörung zur organisierten Kriminalität sei für dessen Verteidiger ein großer Erfolg, sagt Rechtsanwalt Jürgen Rodegra.

02.07.2025 | 14:54 min

Auch die Unterscheidung in Zivil- und Strafprozesse spielt im Verfahren gegen Sean Combs eine Rolle. Zivilprozesse befassen sich mit Streitigkeiten zwischen Organisationen oder Privatpersonen, Strafprozesse hingegen befassen sich mit der Verfolgung von Straftaten.

Hierbei unterscheidet sich auch die Rolle der Jury in beiden Verfahrensarten: In Zivilprozessen muss eine Jury nicht zwingend anwesend sein. In Strafprozessen, wie dem gegen Sean Combs, ist durch die US-Verfassung das Recht auf einen Prozess mit Geschworenen festgelegt.

Ist mit der Verkündung des Strafmaßes für P. Diddy alles erledigt?

Nein. Es laufen noch rund 60 weitere zivilrechtliche Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen den Musiker, darunter auch einige Sammelklagen.

Mit Material von AFP und dpa.

Der Antrag von Combs Anwälten auf vorzeitige Haftentlassung gegen eine Kaution von 50 Millionen Dollar wurde vom Richter abgelehnt.

Der Antrag von Combs Anwälten auf vorzeitige Haftentlassung gegen eine Kaution von 50 Millionen Dollar wurde vom Richter abgelehnt. Der Rapper muss bis Anfang Oktober in Haft bleiben.

05.08.2025 | 0:30 min

    Im Alter von 83 Jahren:"Polizeiruf"-Schauspieler Horst Krause ist tot