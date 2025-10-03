US-Rapper Sean "Diddy" Combs ist im Juli schuldig gesprochen worden, er soll unter anderem zwei Frauen zur Prostitution genötigt haben. Heute ist die Strafmaß-Verkündung geplant.

Aufgrund schwerwiegender Anschuldigungen von Ex-Partnerinnen und ehemaligen Mitarbeitern musste sich US-Musiker Sean Combs seit Mai 2025 vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Seit seiner Festnahme am 16. September 2024 sitzt der Rapper in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Warum wird das Strafmaß erst drei Monate nach dem Urteil verkündet?

In den USA wird zunächst das Urteil gesprochen, das Strafmaß folgt später, den Zeitpunkt bestimmt der Richter. Es wird vermutet, dass sich P. Diddy mit einer Rede an Richter Arun Subramanian während der Verkündung des Strafmaßes wenden will.

P. Diddy ist im Juli in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. 02.07.2025 | 0:45 min

Welche Strafe droht P. Diddy?

Combs' Verteidigung hat eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt. Der Rapper hofft zudem offenbar auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump. Die Staatsanwaltschaft dagegen hat mehr als elf Jahre Gefängnis gefordert.

Wer ist P Diddy? Sean "Diddy" Combs, unter anderem auch bekannt als "P. Diddy“ oder "Puff Daddy“, wurde am 4. November 1966 in New York City geboren. Er zählt zu den erfolgreichsten Rap-Musikern der vergangenen Jahrzehnte und wurde schnell zum Superstar. Mit Liedern wie "I'll Be Missing You" (1997) oder "Bad Boy for Life" (2001) erlangte er weltweite Bekanntheit, er wurde mehrfach ausgezeichnet. Sean Combs ist auch als Musik-Produzent aktiv und als Unternehmer im Musik- und Modegeschäft.

Wie lautete das Urteil im Juli?

Die Geschworenen in New York sprachen den Musiker am 2. Juli 2025 lediglich in zwei der fünf Anklagepunkte schuldig. Verurteilt wurde Sean Combs nach dem "Mann Act", einem US-Bundesgesetz, für die Zuführung zur Prostitution und für die Nötigung zur Prostitution.

Schuldig in zwei Anklagepunkten. Das Strafmaß könnte noch Wochen auf sich warten lassen. Über eine mögliche Haft entscheidet nun der Richter, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 02.07.2025 | 11:37 min

Combs wurde aber nicht für die "Bildung einer kriminellen Vereinigung" und für den Vorwurf des Sexhandels für schuldig befunden. Weil er aus Mangel an Beweisen und wegen Uneinigkeit der Geschworenen nicht in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde, entgeht er einer lebenslangen Haftstrafe.

Die Beweise haben eben nicht ausgereicht, die Beweisführung der Staatsanwaltschaft hat nicht ausgereicht, um hier zu einem Schuldspruch zu kommen nach der Auffassung der Jury. „ Dr. Jürgen Rodegra, Jurist

Was wurde P. Diddy vor Gericht vorgeworfen?

Angeklagt wurde der Musiker wegen der Zuführung zur Prostitution, Sexhandels und körperlicher sowie sexueller Gewalt. Im Hauptanklagepunkt ging es um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, einem Straftatbestand, der unter das US-Bundesgesetz "RICO Act" fällt.

Wer hat die Vorwürfe erhoben?

Zwei Ex-Partnerinnen von P. Diddy, unter anderem Casandra "Cassie" Ventura, haben schwere Vorwürfe gegen Combs erhoben. Beide sagten als Hauptzeuginnen in dem Prozess aus. Ventura hatte Combs bereits 2023 wegen jahrelanger Misshandlungen und Vergewaltigung verklagt.

Die Jury spricht Sean Diddy Combs schuldig wegen Förderung illegaler Prostitution. In wichtigen Punkten, wie der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wird er freigesprochen. 02.07.2025 | 1:29 min

In dem Prozess schilderten Ventura und eine weitere Ex-Partnerin von Combs, dass der Musiker sie mit Drohungen zu tagelangem Sex gezwungen habe - teilweise auch mit männlichen Prostituierten.

Welche Besonderheiten des US-Rechts gibt es im Prozess gegen Sean Combs?

Eine der Besonderheiten des US-Rechts sind die Geschworenen - die Jury, erklärt der Rechtsanwalt Dr. Jürgen Rodegra im ZDF-Interview. Im bundesstaatlichen Recht entscheide eine "Grand Jury", bestehend aus 16 bis 23 Geschworenen. Diese hätten keinerlei juristische Aus- oder Vorbildung.

Für einen Schuldspruch ist eine Einstimmigkeit nach New Yorker Recht erforderlich und wenn es dazu nicht kommt, wenn also nur einer der Juroren abweichender Meinung ist, dann kommt es eben nicht zu einem Schuldspruch. „ Dr. Jürgen Rodegra, Rechtsanwalt

Der Freispruch von P. Diddy im Anklagepunkt der Verschwörung zur organisierten Kriminalität sei für dessen Verteidiger ein großer Erfolg, sagt Rechtsanwalt Jürgen Rodegra. 02.07.2025 | 14:54 min

Auch die Unterscheidung in Zivil- und Strafprozesse spielt im Verfahren gegen Sean Combs eine Rolle. Zivilprozesse befassen sich mit Streitigkeiten zwischen Organisationen oder Privatpersonen, Strafprozesse hingegen befassen sich mit der Verfolgung von Straftaten.

Hierbei unterscheidet sich auch die Rolle der Jury in beiden Verfahrensarten: In Zivilprozessen muss eine Jury nicht zwingend anwesend sein. In Strafprozessen, wie dem gegen Sean Combs, ist durch die US-Verfassung das Recht auf einen Prozess mit Geschworenen festgelegt.

Was regelt der RICO Act? Der 1970 erlassene Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) bildet die gesetzliche Grundlage zur Verurteilung von Bekämpfung krimineller Aktivitäten des organisierten Verbrechens. Der RICO-Act ermöglicht es außerdem, Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung anzuklagen. Dabei reicht alleine die Anordnung einer Straftat zu einer Verurteilung. Ebenso können mithilfe des RICO Acts Straftaten nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich verfolgt werden, beispielsweise durch Schadenersatzforderungen, die gestellt werden können. Das Gesetz wurde ursprünglich erlassen, um gegen die Schutzgelderpressung der amerikanischen Mafia und um gegen kriminelle Vorgänge innerhalb von Gewerkschaften vorzugehen. Was hätte eine Verurteilung nach dem RICO Act für P. Diddy bedeutet? Die Staatsanwaltschaft hatte Combs vorgeworfen, eine Art der kriminellen Organisation geführt zu haben. Damit wäre das Merkmal der Gründung einer kriminellen Vereinigung, also ein Merkmal für eine lebenslängliche Verurteilung nach dem RICO Act, gegeben gewesen. Einer Verurteilung nach dem RICO Act ist Combs jedoch entgangen, weil die Jury von diesem Vorwurf nicht zweifelsfrei überzeugt war.

Ist mit der Verkündung des Strafmaßes für P. Diddy alles erledigt?

Nein. Es laufen noch rund 60 weitere zivilrechtliche Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen den Musiker, darunter auch einige Sammelklagen.

