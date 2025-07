P. Diddy: Was das Urteil bedeutet

Im Prozess gegen US-Rapper Sean Combs, auch bekannt unter dem Namen P. Diddy oder Puff Daddy, ist die Geschworenenjury in New York zu einem Urteil gekommen. Die Geschworenen haben einen Freispruch in Bezug auf Menschenhandel und organisierte Kriminalität verkündet. Schuldig gesprochen wurde Combs wegen Prostitutionsvorwürfen.