Pre-Wiesn-Party von Heidi Klum:Riesen-Inszenierung "HeidiFest"
Ihre Halloween-Party in New York ist legendär - jetzt versuchte Heidi Klum es mit einer bayerischen Variante: Im Münchner Hofbräuhaus feierte die 52-Jährige ihre Pre-Wiesn-Party.
Model Heidi Klum wollte ihrer Familie und Freunden zeigen, wie man in Deutschland feiert. Und weil sie Bayern, bayerisches Essen und Traditionen liebt, feierte sie mit mehr als 600 Gästen aus Film, Fernsehen und Schlager ihr erstes "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus.
Folkloristische Inszenierung
In der "Abendschau" des BR schwärmte sie von der Location und hätte dann letztes Jahr einfach mal gefragt, ob sie eine Pre-Wiesn-Party veranstalten könnte.
Statt eines roten Teppichs gab es eine Blumenwiese. In der sogenannten Schwemme des Hofbräuhauses konnten sich die Anwesenden mit Maßkrügen in der Hand sowie anderen folkloristischen Attributen fotografieren lassen. Die meisten Gäste kamen in Tracht und Klum verriet:
Familien-Feier trifft Unternehmertum
Tagelang machte die Unternehmerin Werbung für das Event auf ihren Social-Media-Kanälen. Tickets konnten sich ihre 12,5-Millionen-Instagram-Follower allerdings nicht kaufen - sie konnten das Spektakel nur als Sendung verfolgen.
Klum verteilte auch kleine Goodie Bags an die Gäste, die sie mit Geschenken ihrer Werbepartner füllte.
Am Abend kam sie mit ihrer ganzen Familie. Neben Ehemann Tom Kaulitz und ihrer Mutter waren auch ihre vier Kinder mit dabei. Tochter Leni freute sich auf den Abend:
Playback-Auftritte
Passend zur Münchner Tradition tönte immer wieder "Prosit der Gemütlichkeit" im Hofbräuhaus. Getrunken und zu Playback gesungen hatten unter anderem Jürgen Drews, Michelle, Michael Holm und Lou Bega.
Mit Roberto Blanco schunkelten die Gäste zu "Ein bisschen Spaß muss sein" und Lucas Cordalis sang den Hit "Anita" seines verstorbenen Vaters.
Ross Antony schwang das Tanzbein. Die Weather Girls gaben ihren Welthit "It’s Raining Men" zum Besten, während neben ihnen eine Trachtengruppe Schuhplattler aufführte. Und zu den Gästen gehörten unter anderem auch Eric Philippi, Thomas Anders und die Band Münchener Freiheit.
Klum war noch nie auf dem Oktoberfest
Die gesamte Show hatte nur entfernte Ähnlichkeit mit der Musik, die man sonst so in den Wiesn-Zelten hört. Vielleicht lässt sie sich am Samstag ein wenig inspirieren, denn sie verriet:
Um kurz nach 22 Uhr beendete die Münchener Freiheit mit "Ohne dich" den Abend: Denn die Sperrstunde galt auch fürs "HeidiFest" und nach etwas mehr als zwei Stunden war auch die Party-Sendung für die Fans zu Ende.
Die Wiesn zieht jedes Jahr Millionen in ihren Bann. Die Doku "Oktoberfest - Das größte Volksfest der Welt" schaut hinter die Kulissen der Riesen-Sause.
