P. Diddy zu vier Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt

Anfang Juli wurde Sean "Diddy" Combs im Zusammenhang mit Prostitution für schuldig befunden, nun wurde das Strafmaß verkündet: Vier Jahre und zwei Monate Haft für den US-Rapper.

Muss für mehr als vier Jahre in Haft: US-Rapper Sean "Diddy" Combs. Quelle: AFP

Der frühere Hip-Hop-Star Sean "Diddy" Combs ist zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Nach einem teilweisen Schuldspruch gegen Combs im Juli gab der zuständige Richter am Freitag das Strafmaß bekannt.

Bereits im Juli war Combs in zwei der fünf Anklagepunkte schuldig gesprochen worden. Verurteilt wurde Sean Combs nach dem "Mann Act", einem US-Bundesgesetz, für die Zuführung zur Prostitution und für die Nötigung zur Prostitution. Vorgeworfen wurde ihm auch die "Bildung einer kriminellen Vereinigung" und Sexhandel, wofür er aus Mangel an Beweisen und wegen Uneinigkeit der Geschworenen nicht für schuldig befunden wurde.

Der US-Rapper Sean "Diddy" Combs wurde von einer Geschworenenjury in Bezug auf Menschenhandel und organisierte Kriminalität freigesprochen. ZDFheute live analysiert das Urteil. 02.07.2025 | 30:23 min

Combs' Kinder unterstützten ihren Vater vor Gericht

Vor der Verkündung des Strafmaßes unterstützten die Kinder von Combs ihren Vater vor Gericht. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater "völlig verändert", sagte sein Sohn Quincy Brown, der gemeinsam Justin Combs, Christian Combs, Chance Combs, D’Lila Combs und Jessie Combs übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Richter Arun Subramanian auftrat.

"Wir sind immer noch einfach nur Töchter, die unseren Vater brauchen", sagte Tochter Chance Combs. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten.

Combs bat Richter um "zweite Chance"

Combs selbst äußerte sich Medienberichten ebenfalls vor Gericht. "Mein Verhalten war widerlich, beschämend und krank", sagte der Rapper. "Ich war krank, krank von den Drogen." Er habe keine Kontrolle mehr über sich selbst gehabt und Hilfe gebraucht, aber keine bekommen. Bereits zuvor hatte er in einem emotionalen Brief um eine "zweite Chance" gebeten.

"Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber ich renne nicht mehr vor ihnen davon", schrieb Combs in dem vierseitigen Dokument an Richter Arun Subramanian. "Das Leid, das ich verursacht habe, tut mir so leid." Seine Ex-Freundin Cassie Ventura, die er geliebt habe, zu schlagen, sei "komplett falsch" gewesen.

Die vergangenen zwei Jahre seien die "härtesten" seines Lebens gewesen - "und ich kann niemanden für die derzeitige Realität und Situation beschuldigen als mich selbst". Nun bitte er den Richter, aus ihm ein "Beispiel zu machen von einer Person, der eine zweite Chance gewährt werden kann".

Wer ist P. Diddy? Sean "Diddy" Combs, unter anderem auch bekannt als "P. Diddy“ oder "Puff Daddy“, wurde am 4. November 1966 in New York City geboren. Er zählt zu den erfolgreichsten Rap-Musikern der vergangenen Jahrzehnte und wurde schnell zum Superstar. Mit Liedern wie "I'll Be Missing You" (1997) oder "Bad Boy for Life" (2001) erlangte er weltweite Bekanntheit, er wurde mehrfach ausgezeichnet. Sean Combs ist auch als Musik-Produzent aktiv und als Unternehmer im Musik- und Modegeschäft.

Verteidigung hatte Höchststrafe von 14 Monaten gefordert