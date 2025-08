50 Prozent:Warum Trump Brasilien mit Rekordzöllen belegt

Die Mangobäume hängen voller Früchte auf den zahlreichen Plantagen im Nordosten Brasiliens. Eigentlich sollten sie jetzt geerntet und in die USA exportiert werden. Doch viele der Bestellungen wurden gestrichen. Es ist ein Geschäft, das sich nicht mehr lohnt. Denn Mangos sollen, wie viele andere brasilianische Produkte, mit Zöllen von 50 Prozent belegt werden - einer der Spitzensätze in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump

Trump: "Hexenjagd" gegen Bolsonaro

Bereits Anfang Juli hatte Trump die Zölle angekündigt, am siebten August sollen sie nun in Kraft treten. Die Liste der Ausnahmen ist jedoch lang: 700 Produkte, darunter Flugzeugteile, Orangensaft oder Erdöl sind von den Abgaben befreit. Kaffee, Rindfleisch und Früchte stehen aber weiterhin auf der Liste.

Brasiliens Kaffeebauern stecken in der Krise. Im größten Kaffee-Exportland der Welt sorgen Dürre, Starkreden, extreme Hitze oder extreme Kälte in den Anbauregionen für Ernteausfälle.

Donald Trump veröffentlichte die Zollankündigung auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Er schrieb: "Die Art und Weise, wie Brasilien den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro behandelt hat, einen hoch angesehenen Führer in der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten, ist eine internationale Schande. Dieser Prozess sollte nicht stattfinden. Es ist eine Hexenjagd, die SOFORT beendet werden sollte. Unter anderem aufgrund der heimtückischen Angriffe Brasiliens auf die freien Wahlen und auf die grundlegenden Rechte der Amerikaner auf freie Meinungsäußerung werden wir einen Zollsatz von 50 Prozent auf alle brasilianischen Produkte erheben, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden."

Donald Trump will auf Importe aus Brasilien Zölle in Höhe von 50 Prozent erheben. Trump begründet das mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen Ex-Präsident Bolsonaro.

Sanktionen auch gegen obersten Richter

Bolsonaro wartet aktuell mit Fußfessel und in einer Art Hausarrest auf das Urteil in einem Prozess gegen ihm am obersten Gerichtshof. Er ist wegen eines vermeintlichen Putschversuchs angeklagt. Ähnlich wie Trump erkannte auch Bolsonaro seine Wahlniederlage nicht an, seine Anhänger stürmten wenig später den Kongress in Brasilia.