Bolsonaro für schuldig befunden - Ex-Präsident Brasiliens

Brasiliens früherer Präsident Bolsonaro ist wegen des Putschversuchs nach der verlorenen Wahl verurteilt worden. US-Präsident Trump bezeichnete das Urteil als "überraschend".

Quelle: epa

Eine Mehrheit im Obersten Gericht Brasiliens hat für eine Verurteilung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen eines versuchten Staatsstreichs gestimmt. Vier der fünf Richter befanden den 70-Jährigen am Donnerstag für schuldig. Die Verkündung des Urteils und des Strafmaßes war zunächst für Freitag angesetzt.

Die Mehrheit des Gerichts erkannte an, dass Bolsonaro eine "kriminelle Organisation" mit dem Ziel angeführt hat, durch einen Putsch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2022 zu kippen, die er gegen den linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren hatte.

Vier der fünf Richter für Schuldspruch

Die Richter hatten seit Dienstag nacheinander ihre Positionen dargelegt. Nur einer von ihnen stimmte für einen Freispruch. Richter Luiz Fux argumentierte am Mittwoch, das Gericht sei nicht dafür zuständig, ein "politisches Urteil" zu fällen.

Seine vier Kollegen sahen es hingegen als erwiesen an, dass Bolsonaro eine "kriminelle Organisation" anführte, um sich nach seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten. "Brasilien ist fast zur Diktatur zurückgekehrt", hatte Richter Alexandre de Moraes am Dienstag gesagt.

Neben Bolsonaro standen sieben weitere Angeklagte vor Gericht, darunter frühere Minister und Generäle. Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 Staatschef Brasiliens war, weist alle Vorwürfe zurück und bezeichnet sich als Opfer politischer Verfolgung.

Der Prozess war das erste Gerichtsverfahren in Brasilien wegen Putschvorwürfen gegen einen früheren Staatschef. Es ist zudem das erste Mal seit fast 140 Jahren, dass Militärangehörige wegen des Versuchs bestraft werden, die Demokratie zu stürzen.

Trump: Verurteilung Bolsonaros "sehr überraschend"

US-Präsident Donald Trump nannte die Verurteilung des brasilianischen Ex-Staatschefs "sehr überraschend". Bolsonaro sei ein "guter Präsident Brasiliens". Vor Journalisten sagte er: "Es ist sehr überraschend, dass das passieren konnte." Brasiliens Ex-Präsident ist ein enger Verbündeter von Trump.

Bolsonaro, ein früherer Hauptmann des Heeres, hat seine Bewunderung für die Militärdiktatur (1964-1985) in Brasilien nie verheimlicht. Die historische Bedeutung des Urteils reicht über seine Person hinaus. Unabhängig von diesem Urteil hatte das Wahlgericht Brasiliens Bolsonaro bereits untersagt, bis 2030 für ein öffentliches Amt zu kandidieren.