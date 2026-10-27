Ausreiseverbot für Bolsonaro: Ermittlungen wegen Geldwäsche

Einen Tag nach der verlorenen Wahl muss Kandidat Flávio Bolsonaro seine Pässe abgeben. Gegen Bolsonaro wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche im Zusammenhang mit Sportwetten ermittelt.

Vor welchen Herausforderungen steht da Silva nach der Wahl und könnte Bolsonaro das Ergebnis erfolgreich anfechten? ZDF-Korrespondent Timm Kröger berichtet aus Rio de Janeiro. 26.10.2026 | 1:32 min

Einen Tag nach der verlorenen Präsidentenwahl in Brasilien muss der unterlegene Kandidat Flávio Bolsonaro wegen eines Geldwäscheverfahrens seine Pässe abgeben und darf das Land nicht verlassen. Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Gerichtshof (STF) ordnete die Annullierung seiner Reisepässe einschließlich des Diplomatenpasses und die Abgabe der Dokumente binnen 24 Stunden an, wie unter anderem das Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf den Beschluss berichtete.

Bolsonaro bestreitet Vorwürfe

Zudem darf er keinen Kontakt zu dem ebenfalls beschuldigten Anwalt Willer Tomaz aufnehmen. In dem Verfahren geht es um mutmaßliche Geldwäsche im Zusammenhang mit Unternehmen und Online-Sportwetten. Die Bundespolizei fand Hinweise auf eine Verbindung Flávio Bolsonaros zu einem Bankkonto einer Firma des Anwalts. Flávio Bolsonaro bestreitet dies.

In Rio de Janeiro bricht Jubel aus, als klar wird: Der linke Präsident Lula da Silva hat die Wahl gewonnen. Sein Herausforderer Bolsonaro will das Ergebnis anfechten. 26.10.2026 | 2:14 min

Der 45-Jährige sei eigenen Angaben zufolge am Montag nach einem Besuch bei seinem derzeit unter Hausarrest stehenden Vater, Ex-Präsident Jair Bolsonaro, von der Bundespolizei zur Herausgabe der Dokumente aufgefordert worden.

Er führte die Anordnung auf eine Äußerung seines Bruders Eduardo zurück, der in den USA lebt. Dieser hatte vor der Wahl gesagt, er befürworte eine Ausreise Flávios im Fall einer Niederlage. "Ich habe nie daran gedacht, das Land zu verlassen. Ich werde meine Reisepässe abgeben und mich gegen diese Absurdität wehren, die ein klarer Versuch ist, mich einzuschüchtern", sagte er in einem Video.

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Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro wegen möglicher Korruption

Gegen Flávio Bolsonaro läuft darüber hinaus auch ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Finanzierung des Films "Dark Horse" über seinen Vater. Er bestreitet Unregelmäßigkeiten.

Bei der Stichwahl am Sonntag unterlag Flávio Bolsonaro dem linksgerichteten Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva, der laut Wahlgericht mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen gewann und eine vierte Amtszeit antreten kann. Nun will der Senator juristisch erreichen, dass Lulas Wahlsieg wegen angeblichen Missbrauchs staatlicher Mittel und politischer Macht für den Wahlkampf für ungültig erklärt wird, wie er in dem Video sagte. Zuvor hatte er die Annullierung der gesamten Wahl gefordert.

Die Liberale Partei Bolsonaros erkannte den Wahlsieg von Lula inzwischen an. Man akzeptiere den Ausgang der Stichwahl vom Sonntag, teilte Parteichef Valdemar Costa Neto am Montag mit. Die aufgeworfenen Fragen müssten jedoch angemessen geklärt werden. Damit stellte sich die Partei gegen ihren eigenen Kandidaten.

Quelle: dpa, Reuters