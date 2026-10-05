Brasilien: Das Comeback der Bolsonaros

Comeback der Bolsonaros:Warum so viele in Brasilien für Flávio Bolsonaro stimmten
von Eva Riedmann
Präsident Lula verfehlt den Sieg im ersten Wahlgang, das Bolsonaro-Lager feiert einen Überraschungserfolg. Vor der Stichwahl wächst bei der Linken die Sorge vor einem Machtwechsel.
Eigentlich wollten sie hier den Wahlsieg des amtierenden, linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva feiern. Doch die Lula-Anhänger, die sich an einem belebten Platz in Rio de Janeiro versammelt haben, starren ungläubig in ihre Smartphones.
Das Ergebnis der Wahl in Brasilien steht fest: 47 Prozent für Flávio Bolsonaro, 45 Prozent für Lula. Damit hat der Sohn des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro den ersten Wahlgang gewonnen und geht als Favorit in die Stichwahl am 25. Oktober.
Angst vor autoritärem Kurs: Sorge um Brasiliens Demokratie
„Die Linke kommuniziert nicht gut genug mit jungen Menschen", sagt Franciso Lins, der mit Freunden die Auszählung verfolgt hat.
Andere glauben, dass es vor allem die Unterstützung der evangelikalen Kirchen war, die Bolsonaro zum Sieg verholfen hat. Franciso Lins mache sich, wie viele andere hier, Sorgen um die Demokratie, sollte Bolsonaro auch den zweiten Wahlgang gewinnen. „Er wird versuchen, einen autoritären Kurs einzuschlagen und die demokratischen Institutionen unter seine Kontrolle zu bringen“, sagt er.
Auf den Fernsehbildschirmen der umliegenden Bars erscheint Flávio Bolsonaro, der nach seinem Wahlsieg vor die Kameras tritt. „Ich bin sehr glücklich darüber zu sehen, dass Brasilien Veränderung möchte“, sagt Bolsonaro und erklärt das Ende der Ära von Lulas Arbeiterpartei. Auch der stellt sich kurz darauf der Presse und zeigt sich enttäuscht, aber kämpferisch. Das Ergebnis sei eine Lektion der Demokratie. Er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. „Jetzt beginnt eine neue Kampagne“, sagt er.
Experte: Social Media befeuert Erfolg von Flávio Bolsonaro
Der 80-jährige Lula strebt seine, mit Unterbrechungen, vierte Amtszeit an. Umfrage-Instituten zufolge lehnt die Hälfte der Brasilianer den amtierenden Präsidenten jedoch ab. Ein Grund dafür sind Korruptionsskandale, die in seine ersten beiden Amtszeiten fielen und bei denen Lulas persönliche Schuld nie ganz geklärt wurde.
Außerdem habe es Lula nicht geschafft, die Erfolge der letzten Jahre richtig zu kommunizieren, sagt Politikwissenschaftler Pedro Castelo Branco. „Lula hat viel erreicht auf makroökonomischer Ebene, er hat Arbeitslosigkeit stark reduziert und Millionen Menschen aus der Armut geholt“, so Castelo Branco. Einen weiteren Grund für Lulas Niederlage sieht er bei den sozialen Medien. „Fakten sind heutzutage nicht so wichtig wie Narrative”, sagt er. „Und die Rechte schafft es, diese Narrative in den sozialen Medien besser zu kontrollieren.“
Die Bolsonaro-Familie triumphierte am vergangenen Sonntag nicht nur bei der Präsidentschaftswahl. Die Rechte hat sich außerdem die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Senat gesichert und stellt einen großen Teil der Gouverneure in den Bundesstaaten.
Flávio Bolsonaro: Hart gegen Drogenbanden, Kooperation mit USA
Zwar gibt sich Flávio Bolsonaro moderater als sein Vater Jair, lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass er dessen Projekt für Brasilien weiterführen will. Seinen Vater, der wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage zu 27 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, aus dem Hausarrest zu holen, wäre vermutlich eine der ersten Amtshandlungen von Flávio Bolsonaro.
Außerdem stehe Bolsonaro für ein hartes Vorgehen gegen Drogenbanden, für eine enge Kooperation mit den Vereinigten Staaten und den Ausverkauf von Brasiliens Bodenschätzen, so Politikwissenschaftler Pedro Castelo Branco:
Trotz des Erfolgs der Rechten ist es nicht unmöglich für Lula, das Rennen um die Präsidentschaft noch aufzuholen. Mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten blieben trotz Wahlpflicht den Urnen fern. Drei Wochen hat Lula noch Zeit, um für diese Stimmen zu kämpfen.
Eva Riedmann arbeitet im ZDF-Auslandsstudio in Rio de Janeiro.
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